GALERÍA: Las protestas de “No Kings” regresan a DeKalb con un mensaje sobre la votación anticipada

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El sábado 17 de octubre, manifestantes locales se alinearon en el borde de Sycamore Road, cerca de Hopkins Park en DeKalb, como parte de la manifestación del fin de semana “No Kings: Vote Early” (Sin reyes: vota anticipadamente).

Esta fue la cuarta entrega de la serie de protestas descentralizadas a nivel nacional en contra de las políticas promulgadas por el segundo gobierno presidencial de Donald Trump.

Según el sitio web “No Kings”, el día de acción nacional tenía la intención de enviar el mensaje de que “el poder no pertenece a los multimillonarios, a los hombres fuertes ni a los políticos que están por encima de la rendición de cuentas”. El poder pertenece al pueblo, pero solo si lo usamos”.

Las concentraciones “No Kings” celebradas el fin de semana pasado se anunciaron para fomentar la votación anticipada en las próximas elecciones intermedias en Estados Unidos.

Este evento y otros en todo el país incluyeron información para ayudar a las personas a verificar su registro electoral y planificar cómo emitir su voto antes del 3 de noviembre de 2026.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.