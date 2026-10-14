Pritzker declara a Illinois zona de desastre por el diésel, pero los comerciantes de combustible se muestran cautelosos

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El gobernador JB Pritzker declaró el martes a todo el estado zona de desastre debido al aumento del costo del diésel y tomó medidas ejecutivas destinadas a controlar los precios.

La medida se produce tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que permite el uso de gasóleos teñidos de rojo exentos de impuestos en las carreteras. Aunque los agricultores, particularmente dentro del partido republicano del estado, aceptaron las órdenes, el jefe de la organización gremial de la industria del combustible del estado dijo que es escéptico en cuanto a que tengan el efecto deseado.

“No creo que el gobierno federal haya pensado bien las cosas cuando quiso implementar esto en un año electoral”, dijo Nate Harris, director ejecutivo de la Asociación de Combustibles y Minoristas de Illinois, en una entrevista.

Los precios del diésel en Illinois aumentaron de $3,73 el año pasado a $6,64 este año, un aumento promedio del 78 %, según AAA Fuel Prices. Esto se debe tanto a circunstancias internacionales, como la guerra de Irán y la guerra de Ucrania, como a influencias locales, como el cierre de una semana de la refinería de ExxonMobil en Joliet.

El diésel “teñido de rojo” no es químicamente diferente del diésel normal. Se mezcla con un colorante rojo para indicar que está exento de los impuestos viales porque está destinado a equipos agrícolas todoterreno. Esto permite a los reguladores e inspectores distinguirlo de otros tipos de diésel para carretera.

La orden ejecutiva del gobernador indica al Departamento de Hacienda de Illinois y a la Policía Estatal de Illinois que no impongan sanciones por la venta o el uso de combustible diésel teñido hasta el 31 de diciembre.

Los agricultores republicanos de la Cámara de Representantes de Illinois elogiaron la medida de Trump en un comunicado de prensa el martes.

“Agradecemos que el presidente Trump haya tomado la iniciativa de brindar ayuda a los agricultores que se enfrentan al aumento de los costos del diésel”, decía el comunicado. “Los agricultores de todo Illinois están sintiendo la presión desde todas partes. Mientras que este es un paso en la dirección correcta, Illinois debe adoptar un enfoque más proactivo para reducir el costo de hacer negocios y mantener la competitividad de la principal industria del estado.

Pero Harris dijo que los minoristas buscan más aclaraciones tanto a nivel federal como estatal.

Dijo que la orden federal suspende el impuesto y deja a los comerciantes responsables de remitirlo en enero, mientras que a nivel estatal no está claro si se mantendrán las sanciones penales para los distribuidores que vendan diésel teñido para uso en carretera.

“Mi consejo para todos los comerciantes es que no hagan esto hasta que haya más aclaraciones”, dijo Harris. “Se exponen a un riesgo penal si lo hacen”.

El gobernador del vecino estado de Indiana también firmó un decreto similar el 30 de septiembre que exime de las sanciones al diésel teñido de rojo, con vigencia hasta el 4 de noviembre. Pero las diferencias en la forma en que otros estados responden a la orden federal pueden crear problemas para los trabajadores interestatales, dijo Harris.

“Todos los estados que nos rodean tienen diferentes versiones de sus propias exenciones estatales. Entonces, si un camionero de Illinois va a Indiana y carga diésel teñido, pero luego regresa a Illinois, ¿eso lo coloca en situación de infracción?” dijo Harris.

La orden de Pritzker también indica al Departamento de Transporte de Illinois que considere la posibilidad de ampliar hasta 2027 el programa de Permisos de Cosecha de Illinois, que permite que los camiones tengan un peso mayor en determinadas rutas.

El impacto en los agricultores y los comerciantes

Illinois es el tercer mayor exportador de productos agrícolas del país. Ocupa el primer lugar en exportaciones de soya, valoradas en 4 mil millones de dólares en 2024, y es el segundo mayor exportador de maíz, valorado en 2,1 mil millones de dólares.

El problema con el aumento de los precios del diésel es que algunas empresas agrícolas no pueden trasladar el aumento a sus clientes, afirmó Rodney Knittel, director asociado de Transporte e Infraestructura de la Oficina Agrícola de Illinois.

“Cuando vendemos nuestros productos básicos, no podemos aumentar el precio de nuestro producto básico”, dijo Knittel. “No podemos agregar nada a nuestro producto porque este está determinado por el mercado”.

Los agricultores pueden comprar el diésel con “tinte rojo” a granel para ahorrar gastos, dijo Knittel.

“Si un agricultor compra ese diésel teñido de rojo a granel, en semirremolques o camiones completos, y lo obtiene a un precio más bajo, entonces ahí es donde probablemente se materializan el ahorro de costos y el beneficio de las órdenes ejecutivas”, afirmó Knittel.

Pero Knittel dijo que los agricultores también necesitan una estrategia de salida para el uso del diésel teñido de rojo, porque los residuos pueden permanecer en el tanque durante varios repostajes incluso después de usar diésel no teñido. El tinte permanece en los tanques durante varios meses, lo que crea un problema aún mayor para los minoristas, dijo Harris.

Después del 1 de enero, si el Departamento de Hacienda de Illinois no prorroga el período de exención, tanto los agricultores como los minoristas de Illinois podrían estar sujetos a sanciones.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.