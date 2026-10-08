La caminata del Día de Muertos de Elgin es más que una carrera de 5 km

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El próximo mes se acerca una tradición mexicana que conmemora a quienes fallecieron. La comunidad de Elgin honrará esta costumbre con una caminata única para recaudar fondos.

El Día de los Muertos es el 1 y 2 de noviembre. El primer día se rinde homenaje a los niños que fallecieron y el segundo día se rinde homenaje a los adultos.

Natalie Kiburg, jefa de la división de relaciones públicas y desarrollo de la Biblioteca Pública Gail Borden, afirma que El Trote de las Calacas es más que una simple caminata.

“Hay tantas cosas sucediendo, como la pintura facial", comenzó explicando, "y tenemos estas marionetas bailarinas más grandes que la vida, estas Catrinas, y sesiones de fotos, y tenemos un mercado cultural. Es una celebración con un ambiente muy increíble”.

Esta caminata se inspiró en la Caminata del Día de Muertos del barrio de Pilsen en Chicago.

Este año, el grupo Tamborazo 4 Estrellas encabezará la caminata de Elgin.

“Eso aportará energía durante toda la carrera de 5km”, agregó Kiburg. “Y luego, después de la carrera, dentro de la biblioteca, tenemos la gran inauguración de la ofrenda comunitaria”.

Una ofrenda es un altar decorado en honor a los muertos que puede incluir fotos, velas y comida.

El Trote de las Calacas comienza a las 9:00 a.m. el sábado 10 de octubre en la biblioteca. La inscripción está abierta hasta el viernes.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera y Jessica Arzate.