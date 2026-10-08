© 2026 WNIJ and WNIU
Northern Public Radio
801 N 1st St.
DeKalb, IL 60115
815-753-9000
Northern Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

La caminata del Día de Muertos de Elgin es más que una carrera de 5 km

Northern Public Radio | By Yvonne Boose
Published October 8, 2026 at 12:30 PM CDT
Gail Borden Library

Read in English

El próximo mes se acerca una tradición mexicana que conmemora a quienes fallecieron. La comunidad de Elgin honrará esta costumbre con una caminata única para recaudar fondos.

El Día de los Muertos es el 1 y 2 de noviembre. El primer día se rinde homenaje a los niños que fallecieron y el segundo día se rinde homenaje a los adultos.

Natalie Kiburg, jefa de la división de relaciones públicas y desarrollo de la Biblioteca Pública Gail Borden, afirma que El Trote de las Calacas es más que una simple caminata.

“Hay tantas cosas sucediendo, como la pintura facial", comenzó explicando, "y tenemos estas marionetas bailarinas más grandes que la vida, estas Catrinas, y sesiones de fotos, y tenemos un mercado cultural. Es una celebración con un ambiente muy increíble”.

Esta caminata se inspiró en la Caminata del Día de Muertos del barrio de Pilsen en Chicago.

Este año, el grupo Tamborazo 4 Estrellas encabezará la caminata de Elgin.

“Eso aportará energía durante toda la carrera de 5km”, agregó Kiburg. “Y luego, después de la carrera, dentro de la biblioteca, tenemos la gran inauguración de la ofrenda comunitaria”.

Una ofrenda es un altar decorado en honor a los muertos que puede incluir fotos, velas y comida.

El Trote de las Calacas comienza a las 9:00 a.m. el sábado 10 de octubre en la biblioteca. La inscripción está abierta hasta el viernes.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera y Jessica Arzate.
Yvonne Boose
Yvonne covers arts, culture and spiritual expression, including how members of community cultural groups are finding creative and innovative ways to enrich their personal lives through these expressions individually and within the context of their larger communities. She is a graduate of the Illinois Media School. Boose also hosts of "Poetically Yours" on WNIJ.
See stories by Yvonne Boose