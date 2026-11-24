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CHICAGO — El Ejército de los Estados Unidos detonará casi 5 toneladas de explosivos volátiles en una planta de municiones cerca de Burlington, Iowa, el miércoles, tras las protestas de la población y un aplazamiento temporal por parte del tribunal.

La detonación prevista estaba programada originalmente para el 20 de noviembre con el fin de hacer frente al creciente riesgo que suponen 68 tambores de azida de plomo en descomposición, un compuesto químico que el ejército utiliza para fabricar bombas.

La azida de plomo normalmente se almacena en un baño de agua y etanol, pero una revisión de rutina a principios de este año reveló que parte del agua se había evaporado, lo que provocó que el compuesto se cristalizara en una forma menos estable y más sensible a los golpes y la fricción. El Ejército encontró esos cristales en 58 de los 68 barriles durante una inspección en abril.

Debido a que se consideró demasiado peligroso trasladarlos, el Ejército determinó que una detonación controlada presentaría el menor riesgo.

"Todo el conjunto de agencias está trabajando conjuntamente para garantizar que la detonación controlada en Middletown, Iowa, se lleve a cabo de la manera más segura posible", dijo el Ejército en un comunicado. “Los funcionarios han estado planificando meticulosamente este evento desde marzo, y todos las agencias involucradas están preparadas para tomar las medidas de mitigación más extremas disponibles para garantizar que no exista ningún riesgo para el público y que se minimicen las posibles alteraciones”.

Se espera que la explosión genere una nube de polvo, lo que expondrá a las localidades cercanas a partículas tóxicas de plomo. Los primeros mapas mostraban un radio de exposición de hasta 100 millas que incluye partes del noroeste de Illinois, aunque los impactos dependerán de las condiciones meteorológicas del miércoles.

La detonación se reprogramó para el 23 de noviembre tras las protestas de la población por el escaso tiempo de aviso a los residentes de las inmediaciones. Un juez federal ordenó al Ejército que suspendiera la detonación en respuesta a una demanda presentada por el Consejo Ambiental de Iowa y el Sierra Club de Iowa, que impugnaba el permiso de emergencia otorgado por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. para la detonación.

Sin embargo, en una presentación judicial del viernes, la EPA sugirió que el Ejército no necesita un permiso para llevar a cabo la detonación.

La EPA sostuvo que, en situaciones de emergencia en virtud de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos, el Ejército está autorizado “a llevar a cabo actividades de tratamiento de residuos sin un permiso de la EPA cuando determine que existe ‘una amenaza inmediata para la salud humana, la seguridad pública, la propiedad o el medio ambiente’”.

En un documento presentado ante el tribunal el domingo, se indicaba que el Ejército tenía la intención de proceder con la detonación el martes 24 de noviembre, pero en un comunicado de prensa del domingo por la noche, el Ejército afirmó que pospondría la explosión hasta el miércoles “para permitir condiciones meteorológicas más óptimas y que se implementen todas las medidas de mitigación”.

El Ejército ha manifestado que debe actuar con rapidez antes de que llegue el clima frío, ya que la azida de plomo se vuelve más inestable a temperaturas más bajas, lo que aumenta el riesgo de una explosión incontrolada.

El Ejército no respondió a varias solicitudes de comentarios.

Qué esperar

Actualmente, el arsenal de azida de plomo está almacenado en dos búnkeres de concreto cubiertos de tierra. El ejército ha construido barreras de arena de dos pisos de altura que se saturarán con agua para contener la dispersión del polvo de plomo y otros materiales liberados en la explosión.

El Ejército utilizará una combinación de explosivos C4, diésel y otras cargas para provocar dos detonaciones en la planta, lo que causará un fuerte ruido y vibraciones en el suelo que, según advirtió el Ejército, podrían hacer estallar las ventanas en la localidad de Middletown. Se aconsejó a los residentes de la comunidad de 400 personas que evacuaran.

Existen dos riesgos principales de exposición tras la explosión: la exposición al plomo por inhalación de aire contaminado y la exposición al plomo por el polvo depositado en las superficies.

Vishal Verma, profesor asociado de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, dijo que el tamaño de las partículas desempeña un papel importante en la forma en que se desplazará el polvo.

Debido a que las partículas de plomo son más pesadas que el aire, es probable que las partículas más grandes caigan y se depositen en una zona cercana al área de la explosión, mientras que las partículas más pequeñas tienen el potencial de ser transportadas más lejos por el viento.

“Por lo general, las partículas más pequeñas se consideran más nocivas porque son lo suficientemente pequeñas como para ser inhaladas hasta las partes más profundas de los pulmones, así que me preocupan más esas partículas”, dijo Verma.

La distancia que recorre el polvo de plomo dependerá del viento, así como de la temperatura. En los días más fríos, dijo Verma, las partículas permanecerán mejor atrapadas en la zona inmediata.

Will Sander, profesor asociado de medicina preventiva y salud pública en UIUC, dijo que el principal período de preocupación por la inhalación de partículas será de 1 a 4 horas después de la explosión.

El Ejército afirmó que publicará mapas actualizados que proyecten el área de exposición en el aire en función de los pronósticos meteorológicos 48 horas antes, y luego cada hora durante las seis horas previas a la detonación.

Las actualizaciones se publicarán aquí: https://www.army.mil/asc#org-iowa-army-ammunition-plant.

Minimizar la exposición

Las personas que viven en las zonas afectadas deben permanecer en el interior con las ventanas cerradas y configurar cualquier sistema de calefacción o refrigeración para que recircule el aire interior, dijo el Ejército. Los organismos de Illinois recomendaron mantener las ventanas cerradas durante 24-48 horas después de la detonación como medida de precaución.

El ejército aconsejó lavar con agua las superficies de alto contacto para eliminar el polvo después de la explosión, en particular de los juguetes infantiles, las mesas y sillas, las barandillas y los automóviles; barrer en seco podría volver a levantar el polvo en el aire.

Sander también sugirió que las personas planifiquen con anticipación para minimizar la exposición, como hacer las compras de alimentos para Acción de Gracias u otros mandados con anticipación para evitar estar al aire libre, llevar a las mascotas y los juguetes de los niños al interior y trasladar los automóviles a los garajes cuando sea posible.

"No existe un nivel seguro de plomo en el organismo, y cuando se inhala o ingiere, puede suponer graves riesgos para la salud", dijo en un comunicado el director del Departamento de Salud Pública de Illinois, Sameer Vohra. “Lavarse las manos antes de comer y beber, así como lavar las superficies exteriores con agua y jabón son formas de minimizar la exposición y limitar el riesgo de arrastrar residuos tóxicos a los hogares”.

La exposición al plomo es especialmente perjudicial para el desarrollo del cerebro, por lo que resulta particularmente dañina para los niños pequeños y durante el embarazo. La exposición puede causar problemas de desarrollo y de comportamiento y aumentar el riesgo de aborto espontáneo o de parto prematuro.

“En general, se trata de situaciones en las que una persona está expuesta repetidamente durante un largo periodo de tiempo”, dijo Sander. Clasificó el riesgo como leve, en lugar de moderado o grave.

Un representante del Ejército dijo anteriormente al periódico Des Moines Register que el nivel de exposición sería equivalente a pasar una hora viviendo en una ciudad minera.

Sin embargo, la exposición al plomo no siempre provoca síntomas inmediatos.

Los organismos de Illinois recomendaron que las personas preocupadas por una posible exposición se pusieran en contacto con su proveedor de atención médica para analizar si es conveniente hacerse la prueba.

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Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.