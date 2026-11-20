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Varios distritos escolares del norte de Illinois tuvieron importantes referendos en las elecciones intermedias, incluidos algunos para pedir prestados cientos de millones de dólares para grandes proyectos, como nuevos edificios y reparaciones de instalaciones.

Los votantes del Distrito Escolar de Oswego aprobaron un plan para pedir prestados bonos por un valor de más de $ 300 millones, principalmente para reparaciones.

Theresa Komitas, directora de relaciones comunitarias y públicas del distrito, dice que en los últimos años se han producido algunas averías en los sistemas, que han causado interrupciones problemáticas. El año pasado, Oswego East High School se inundó y los estudiantes tuvieron que aprender a distancia durante unos días. Cada vez que llueve, dice que se ponen nerviosos por 17 de sus edificios.

“Incluso, una maestra nos contó”, dijo Komitas, “que tiene una pecera en su salón porque llueve justo en el mismo lugar todas las veces. Así que tiene una pecera allí para recoger esa agua y evitar que se dañen sus cosas”.

Dice que Oswego dedicó casi tres años a planificar esto, desde visitas a las instalaciones hasta un grupo de trabajo integrado por el personal y las familias que ayudaron a elaborar la propuesta de $ 317 millones, cuya implementación completa, según Komitas, llevará ocho años.

En todo el norte de Illinois, algunos referendos se aprobaron y otros no. Los que los votantes aprobaron parecían ser los planes que prometían no aumentar los impuestos a la propiedad, en particular porque la economía era uno de los temas más importantes para muchos votantes.

El de Oswego se aprobó con bastante facilidad. El distrito escolar convenció a los votantes de que la aprobación de su plan provocaría en realidad una reducción de los impuestos, ya que coincidía con el momento en que el distrito estaba pagando deudas más antiguas y ligeramente mayores.

Ese no fue el caso del Distrito Escolar de St. Charles.

“Si tuviera la oportunidad de organizar un referéndum de ‘no aumento de impuestos’, no tendría todas estas canas”, dijo el superintendente de St. Charles, Paul Gordon. Su distrito no logró aprobar un referéndum de bonos por $ 282,5 millones para reparaciones y la construcción de una nueva instalación deportiva.

Esto habría aumentado los impuestos sobre la propiedad en más de $ 600 al año para los residentes con una vivienda valorada en $ 500 000. Gordon sabía que, en este contexto, era una petición muy difícil, pero consideraba que era su mejor opción para remediar décadas de mantenimiento diferido.

Dice que los votantes han rechazado varios referendos a lo largo de los años. En 2016, el distrito decidió no prorrogar los bonos anteriores. Eso redujo los impuestos, pero también significó menos dinero para el mantenimiento, lo que contribuyó a crear un atraso de $ 100 millones.

Gordon afirma que muchos residentes se sorprendieron al enterarse de la magnitud de los problemas de infraestructura del distrito.

“Desde la perspectiva de nuestra comunidad y de muchas comunidades a nuestro alrededor”, dijo el superintendente, “St. Charles es como uno de esos distritos escolares que están en lo alto de la colina y se ven relucientes y bonitos desde afuera”.

Dice que fue muy difícil contar esa historia a la comunidad, en particular a las personas que no tienen hijos en la escuela. Organizaron seminarios web, reuniones y enviaron comunicados por correo, pero no siempre funciona, especialmente cuando la primera vez que esas personas tienen noticias del distrito es para pedirles que suban los impuestos.

“Creo que nuestra comunidad piensa que el distrito ha hecho algo mal”, dijo. “Y yo pienso que, en todo Estados Unidos, en todo Illinois, los referendos son una forma muy normal de operar. Se hacen una vez cada 25 a 30 años. Así es como hay que hacer negocios”.

Después de una votación fallida, los problemas no desaparecen y solo les quedan pocas opciones. Podrían seguir destinando más dinero al mantenimiento en su presupuesto, aprobar bonos con el voto del consejo escolar o volver a acudir a los votantes con un referéndum renovado.

Eso es lo que acaba de hacer el Distrito Escolar de Yorkville. Aprobaron con éxito una propuesta de $ 159 millones para construir dos nuevas escuelas, pero solo después de que una votación fracasara en la primavera.

La versión original, más costosa, incluía nuevas escuelas, pero también ampliaciones de la escuela secundaria y otras reparaciones. Esto habría aumentado los impuestos. Alrededor de 100 personas asistieron a las reuniones públicas. Fue polémico; la junta escolar apenas apoyó el referéndum.

Entonces, cuando fracasó, el superintendente Matt Zediker dice que hablaron con los residentes y volvieron con un plan reducido, y un gran cartel en su sitio web que decía “Los escuchamos, no habrá aumento de impuestos”.

“Cuando pudimos describir eso y comunicárselo a la comunidad”, dijo, “creo que los proverbiales hombros pudieron haberse relajado un poco”.

Yorkville dice que necesitan construir las nuevas escuelas debido al conglomeración. Es uno de los pocos distritos de la región que crece de manera constante.

“Las clases de música y las clases de orquesta se enseñan en los pasillos”, dijo Zediker. “No tenemos mucho espacio para la intervención en grupos pequeños. Así que, si tenemos algún grupo de tutoría o una intervención, a veces lo verás en lo alto de las escaleras”.

Ahora, después de varios años de trabajo y dos votaciones reñidas, comienza el verdadero trabajo. Esperan iniciar la construcción la próxima primavera.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.