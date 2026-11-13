Exposición ambulante con biografías de figuras LGBTQ+ en exhibición en la Biblioteca Pública de DeKalb

Read in English

Desde el sábado 7 de noviembre, la Biblioteca Pública de DeKalb tiene en exhibición la instalación ambulante Legacy Wallcreada por la organización sin fines de lucro de Chicago The Legacy Project.

The Legacy Wall es una exhibición interactiva de doble cara y 24 pies de largo que recopila las biografías y las contribuciones históricas de más de 125 personas LGBTQ+.

La exposición representa a personas de diversos ámbitos de la vida, entre ellas el matemático británico Alan Turing, la congresista estadounidense Barbara Jordan, la astronauta de la NASA Sally Ride y la artista mexicana Frida Kahlo.

Varias figuras LGBTQ+ de la historia del condado de DeKalb también están representadas en una exhibición de carteles adyacente.

Ann Shult es asistente de investigación en el Centro de Historia del Condado de DeKalb y profesora jubilada de la Escuela Secundaria de DeKalb, donde se desempeñó como asesora docente de la Alianza de Género y Sexualidad (GSA) de la escuela.

Shult afirma que ha sido su ambición durante una década llevar el Legacy Wall a DeKalb.

Según Shult, llevar oficialmente el muro a DeKalb fue un esfuerzo de un año que fue posible gracias a múltiples colaboraciones con otras organizaciones comunitarias.

Entre ellas se encuentran el Museo Ellwood House, la Junta de Salud Mental del Condado de DeKalb y la Fundación Comunitaria del Condado de DeKalb.

Un evento de recaudación de fondos con un espectáculo de drag en Fargo Skateboarding también ayudó a pagar la tarifa de alquiler.

“Este es un sueño mío que se hizo realidad”, dijo Shult. “Traer el muro aquí para ayudar a educar a la gente. No solo a las personas de la comunidad LGBTQ+, sino también a nuestros aliados y tal vez incluso a aquellas personas que en realidad no conocen a nadie que sea LGBTQ. Fue simplemente la culminación de todas estas cosas diferentes, de todos estos socios diferentes que se unieron”.

Shult afirma que la presencia del muro en DeKalb ofrece a los residentes una oportunidad única de conocer una parte importante de la historia que no se enseña en el salón.

“Creo que es muy importante”, dijo Shult. “Que nuestros niños, nuestros adolescentes puedan ver que ellos también pueden hacerlo. Así, cuando ven historias de Bayard Rustin, cuando ven historias sobre Alan Turing y Sally Ride, Frida Kahlo, no se sienten aislados. Que hay alguien que estuvo allí antes que ellos y que les abrió el camino. Creo que es muy importante que compartamos que no somos diferentes”.

Junto con la exposición, la biblioteca organizará un taller para adolescentes, "More Than Rainbow" el sábado 14 de noviembre de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

El taller gratuito y práctico invita a los adolescentes a explorar la historia y el significado que hay detrás de varias banderas del orgullo y símbolos de la comunidad.

El evento también incluye actividades creativas, desafíos interactivos y sesiones de trabajo en grupos.

El 20 de noviembre, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m., se celebrará una recepción de clausura del Legacy Wall en la Biblioteca Pública de DeKalb.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.