Artes y cultura

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El próximo mes se acerca una tradición mexicana que conmemora a quienes fallecieron. La comunidad de Elgin honrará esta costumbre con una caminata única para recaudar fondos.
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Los organizadores del festival de Elgin ayudarán a difundir el amor a través de la música, la comida y la comunidadEl año pasado, el alcalde de Elgin, David Kaptain, proclamó el Festival Love on the Lawn, un día lleno de música, comunidad y comida, un día festivo de Elgin. Yvonne Boose de WNIJ habla con los fundadores Mike Page y Tyrell Thornton antes de la celebración de este sábado.