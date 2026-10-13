Bailey intenta mantenerse centrado en su mensaje a medida que aumentan los ataques de Pritzker

Read in English

SPRINGFIELD — El verano pasado, el republicano Darren Bailey no tenía planes de presentarse por segunda vez a la gobernación después de perder por 12 puntos frente al gobernador demócrata JB Pritzker en 2022.

Pero Bailey dijo que cambió de opinión cuando vio que el campo republicano se desarrollaba lentamente y lanzó su candidatura, obteniendo una victoria por 24 puntos en las primarias de marzo.

Eso fue lo más fácil. Ahora, el agricultor de Xenia se enfrenta al desafío de ganarse a los votantes que ya se opusieron a él hace cuatro años y de superar los vientos en contra de su partido en las elecciones intermedias.

Bailey, un exlegislador estatal de la región más conservadora del estado, ha tratado de remodelar su imagen. Se alió con el presidente del partido republicano del condado de Cook, Aaron Del Mar, como su compañero de fórmula y se retractó de sus comentarios de 2022 en los que calificó a Chicago como un "infierno". Su nueva estrategia es centrarse en el área de Chicago, aunque todavía hace campaña con frecuencia en el resto del estado.

Abrir el video en una pestaña nueva (en inglés)

Bailey también ha adoptado un tono más suave, especialmente después de la devastadora pérdida de su hijo, su nuera y sus dos nietos en un accidente de helicóptero hace un año.

Pero también está llevando a cabo esta campaña con mucho menos dinero del que tenía hace cuatro años. El multimillonario de Lake Forest, Richard Uihlein, ayudó a financiar su campaña con $12 millones en 2022, pero solo ha donado $6,900 en lo que va de año. Bailey declaró $405,000 en donaciones de $1000 o más entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, según la Junta Estatal de Elecciones, después de comenzar julio con $127,990 disponibles.

Mientras tanto, Pritzker autofinanció más de $90 millones para las arcas de su campaña.

A pesar de los desafíos, Bailey dijo a Capitol News Illinois que su contienda es la “contienda más subestimada del país”. Dijo que también cree que el gasto de Pritzker en varios anuncios de ataque demuestra que el gobernador se siente amenazado, aunque Pritzker hasta ahora ha gastado menos que en campañas anteriores.

“No puedes tener una conversación conmigo y decirme que él no está preocupado por algo”, dijo Bailey. “Compró su campaña publicitaria y está gastando $1,2 millones al día”.

“Creo que él sabe más detalles sobre lo que sentimos y lo que nos dicen nuestras sencillas encuestas”, dijo Bailey.

Hay pocas encuestas disponibles sobre la contienda. Chicago News Weekly publicó una de Public Policy Polling esta semana que muestra a Pritzker con una ventaja de 20 puntos sobre Bailey. La encuesta de 569 votantes de Illinois se realizó por teléfono y mensaje de texto entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Pritzker obtuvo el 54% frente al 34% de Bailey, mientras que el independiente Collin Corbett recibió el 6%. Otro 6% dijo que no estaba decidido.

El presidente y el gobernador

Durante la campaña, Bailey quiere hablar de Pritzker, no del presidente Donald Trump. El mes pasado, recibió el respaldo de Trump, que no había pedido, y se sentó en el palco del presidente en la mini convención republicana.

Bailey dijo que está “contento de tener” el apoyo de un presidente en funciones, y afirmó que le ayuda a “volver a centrarse” y a establecer distinciones entre el gobierno estatal y el federal.

El presidente perdió las elecciones de 2024 en Illinois por 11 puntos porcentuales y obtuvo malos resultados en el área de Chicago, donde vive la mayoría de los votantes del estado. Bailey tendrá que atraer a muchos de esos votantes que se opusieron a Trump, y a él anteriormente, para ganar.

En unas elecciones en las que la asequibilidad es el principal tema para los votantes de todo el país, Bailey eludió la pregunta de si los aranceles de Trump y la guerra en Irán son responsables del aumento de los precios.

“Es un dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo”, dijo Bailey. “El problema es que este dolor a corto plazo duró más de lo que pensábamos, así que queremos que el presidente Trump ponga fin a esto. Pensábamos que la situación con Irán habría terminado hace mucho tiempo. Queremos que esto se termine. Lo entiendo, pero ese aumento de costo es el mismo en todos los estados”.

Opiniones sobre Pritzker

Bailey cree que los votantes de Illinois estarán más preocupados por el historial de gobierno de Pritzker que por Trump y argumentó que muchos votantes no están satisfechos con los dos mandatos del gobernador.

“Por razones que leemos todos los días, no les gusta el presidente Trump, pero ellos, obviamente por lo que estamos sintiendo en Illinois, no aprueban a JB Pritzker”, dijo Bailey.

Bailey también dice que Pritzker dedica demasiado tiempo a centrarse en Trump.

“Creo que tengo pruebas de que JB Pritzker odia al presidente Trump más de lo que ama a Illinois”, dijo Bailey.

Como prueba, Bailey citó lo que dijo que fue una demora por parte de Pritzker en solicitar ayuda federal por desastres unos días después de las fuertes tormentas de agosto. Pritzker presentó esa solicitud aproximadamente un mes después de las tormentas, una vez que los gobiernos estatal y local contabilizaron los costos de los daños. No es raro que un estado tarde semanas en evaluar los daños causados por una tormenta antes de solicitar ayuda al gobierno federal.

Pero el mensaje general de Bailey es que las vidas de los residentes de Illinois no han mejorado bajo el gobierno de Pritzker. Argumentó que el gobernador no ha logrado mejorar el gobierno estatal a pesar de los numerosos aumentos de impuestos, y que la contienda debería centrarse en las formas en que Pritzker ha aumentado los costos para los residentes.

“Creo que tenemos que seguir preguntándonos: 'Tenemos un gobernador en funciones, lleva ocho años y ha tenido una mayoría superabundante, pero aun así todos tenemos problemas en Illinois'”, dijo Bailey.

Bailey también dijo que cree que los votantes castigarán a Pritzker por dejar sin resolver la búsqueda de un estadio para los Chicago Bears.

“Creo que el hecho de que el gobernador Pritzker sea conocido como el gobernador que perdió a los Bears le terminará costando las elecciones”, dijo, aunque los Bears siguen reuniéndose con Pritzker para tratar un acuerdo sobre un estadio en Illinois.

Posiciones políticas

Gran parte de la atención en la contienda por la gobernación se ha centrado en los anuncios de Pritzker, que afirman que Bailey cree que los dinosaurios y los humanos coexistieron. Los anuncios hacen referencia a un libro de texto bíblico que supuestamente se utiliza en la Full Armor Christian Academy, la escuela privada que Bailey fundó con su esposa. Se negó a decir que la caracterización de Pritzker es incorrecta.

“La idea de responder a esa pregunta es tan ridícula”, dijo Bailey. “No voy a hablar sobre el tema. Quiero hablar sobre los altos impuestos a la propiedad. Quiero hablar sobre los altos costos de los servicios públicos, y justo aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo JB Pritzker tiene éxito al desviar el mensaje, y no voy a permitirlo”.

Bailey dijo que la campaña de Pritzker creó esta afirmación porque él visitó el Ark Encounter en Kentucky, que afirma que los dinosaurios estaban en el Arca de Noé.

“Animo a todo el mundo a visitar el lugar”, dijo Bailey.

Pritzker también se apresura a recordar a los votantes que Bailey es un firme opositor al aborto. Bailey insiste en que no intentará derogar las leyes sobre el aborto de Illinois si resulta elegido, ya que se encuentran entre las más estrictas del país.

“Reconozco y respeto eso, aunque no esté de acuerdo”, dijo Bailey. “Pero me seguiré centrando en la asequibilidad, la seguridad y la educación”.

Bailey también sigue haciendo de la seguridad pública un pilar clave, haciendo campaña por la derogación de la SAFE-T Act, la ley histórica que eliminó la fianza en efectivo en Illinois.

Fue el tema principal de su campaña de 2022. Cuatro años después, los datos del Departamento de Policía de Chicago (CPD) muestran que las denuncias de delitos se mantienen prácticamente estables, pero los tiroteos disminuyeron un 49% y los homicidios un 40% desde 2022.

Bailey especuló que los datos del CPD podrían no mostrar el panorama completo porque la ciudad tiene pocos agentes de policía y los largos tiempos de espera en las llamadas al 911 hacen que algunas denuncias no se atiendan.

“Tenemos que asegurarnos de que las personas se sientan seguras y diría que aún no se sienten seguras”, afirmó Bailey.

Bailey también está tratando de atraer a los votantes que se sienten agobiados por los altos impuestos a la propiedad. Ha pedido que se establezca un límite del 1% en las facturas del impuesto a la propiedad, lo que reduciría significativamente el monto de los fondos para los servicios del gobierno local.

Bailey dijo que el estado podría cubrir los costos dentro de su presupuesto existente, pero redefiniendo las prioridades del gasto.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.