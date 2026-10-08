A medida que los programas de “doble crédito” siguen creciendo, es más fácil que nunca para los estudiantes de secundaria de Illinois obtener créditos universitarios anticipados.

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El número de estudiantes de secundaria de Illinois que obtienen créditos universitarios anticipados a través de asociaciones de “doble crédito” sigue aumentando significativamente cada año, lo que a veces les ahorra a los estudiantes miles de dólares en matrículas.

Elizabeth Vasquez, estudiantede último año de Earlville High School, sabe que asiste a una escuela pequeña.

“Estamos en medio de la nada”, dice con una risa. “Estamos a 30 minutos de la Walmart o del McDonald's más cercano”.

Eso no es exactamente una noticia de última hora para las personas que viven allí, pero existe la percepción, y a menudo la realidad, de que las escuelas más pequeñas ofrecen menos oportunidades. Pam Marks, consejera vocacional de Earlville, afirma que, gracias al doble crédito, en el que se asocian con universidades locales para ofrecer a sus alumnos cursos de nivel universitario, pueden superar con creces su nivel en lo que ofrecen.

“La generación de este año tiene 33 alumnos”, dijo Marks, “y 21 de ellos están inscritos en el curso de inglés de doble crédito”.

Y el distrito sigue ampliando lo que brinda. Este año, Earlville forma parte de un programa piloto con la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde la universidad ofrece por primera vez doble crédito. La mayoría de los programas se imparten a través de los colegios comunitarios, y ellos también lo hacen.

Se asocian con el Illinois Valley Community College, además de que algunos estudiantes de Earlville asisten a uncentro vocacional con doble crédito a través del Waubonsee Community College y el College of DuPage. Por lo tanto, uno de sus estudiantes de secundaria podría estar obteniendo créditos universitarios en tres colegios diferentes.

El curso de la Universidad de Illinois es gratuito para los estudiantes; los demás se ofrecen con descuentos. Para Brayden Mock, estudiante de tercer año, ahorrar tiempo y dinero es algo obvio.

“Tengo un plan de dos años establecido”, dijo, “de modo que, con suerte, para cuando vaya oficialmente a la universidad, tendré créditos equivalentes a un grado asociado”.

En todo el estado, el número de estudiantes que cursan un doble crédito ha ido en aumento durante mucho tiempo, pero sigue creciendo. Desde la pandemia, ha aumentado sustancialmente , más del 9 %, cada año. Actualmente, más de 100 000 estudiantes de secundaria de Illinois obtienen doble crédito en comparación con alrededor de 67 000 en 2020.

Alrededor del 75 % de esos estudiantes están tomando sus clases universitarias de doble crédito en su escuela secundaria de origen con sus maestros de secundaria, lo que significa que esos maestros deben tener las mismas credenciales que un profesor universitario.

Tamara McClain, vicepresidenta asociada de Academic Partnerships and Centers en College of DuPage, afirma que trabajan con las escuelas secundarias para determinar qué clases ofrecer y garantizar que el curso sea tan riguroso como cualquier otra clase universitaria.

“Nuestro cuerpo docente trabajará en estrecha colaboración con el cuerpo docente de la escuela secundaria”, dijo, “para asegurarse de que entiendan el plan de estudios, los resultados, los objetivos y cualquier material complementario que se necesite para la clase”.

Es fácil de vender ya que ofrecen doble crédito gratuito para los estudiantes. McClain dice que las escuelas secundarias incluso cubren el costo de los libros. Todo se suma. Una clase normal de tres créditos en un colegio comunitario costaría casi $ 500, sin incluir los libros. Entonces, si eres uno de los muchos estudiantes que están cursando más de 13 horas de doble crédito, eso te está ahorrando miles de dólares. Eso es sin considerar que tomar esas clases en un colegio comunitario ya es mucho más barato que en una universidad.

El College of DuPage es el colegio comunitario más grande del estado y tiene la mayor cantidad de estudiantes con doble crédito, con poco menos de 11 000 el año pasado. Eso es más del doble desde la pandemia.

McClain dice que hay algunas razones importantes por lo cual sucedió esto.

“Cuando comencé hace cuatro años, pasamos de aproximadamente 15 escuelas con las que colaborábamos a 50 en la actualidad”.

También se debe a que ahora las escuelas secundarias de Illinois están obligadas a ofrecer lo que se denomina “Aprobaciones de trayectorias universitarias y profesionales” y, a través de ese proceso, los estudiantes deben obtener al menos seis horas de crédito universitario anticipado.

McClain afirma que los estudiantes que obtienen créditos universitarios anticipados también son cada vez más jóvenes. Antes, solo los alumnos de tercer y cuarto año de secundaria podían obtener doble crédito, pero ella dice que ahora también pueden hacerlo los alumnos de primer año. Sin duda, reciben visitas de escuelas secundarias con mucha más frecuencia que en el pasado.

La escritura es la clase de doble crédito más común, aunque los programas técnicos como soldadura y enfermería también son populares.

En el College of DuPage, McClain afirma que ofrecen más de 300 cursos diferentes de doble crédito. Incluso ofrecen clases a estudiantes que no asisten a una de sus escuelas secundarias del distrito. Tratan de no interferir con otros institutos universitarios, pero si hay un curso que ellos no pueden ofrecer y el College of DuPage sí, darán un paso al frente.

En general, alrededor del 22 % de todos los créditos obtenidos en los centros de educación superior de Illinois son créditos duales, pero algunos los han adoptado más que otros. Actualmente, algunas escuelas tienen más del 40 % de créditos duales.

Tampoco se ve igual en todas partes. Si bien la mayoría de los créditos duales se imparten en las escuelas secundarias, Rock Valley College (RVC)ofrece más en su campus principal que cualquier otra escuela del estado.

“Nos estamos esforzando mucho para asegurarnos de que sientan que forman parte de la comunidad del campus y no solo que están sentados en el salón”, dijo Cindi Schaefer Tobin, decana de educación universitaria anticipada de Rock Valley. “Porque, al final, ese es el objetivo, ¿verdad? Queremos que vengan y terminen su carrera de dos años en Rock Valley”.

RVC es una de las pocas escuelas del estado que ofrece un programa de tiempo completo de dos años. El suyo se llama Running Start, donde los estudiantes asisten a clases en el campus y se gradúan con su diploma de escuela secundaria y un grado asociado.

“Este año, nuestra nueva cohorte de Running Start es la más grande en la historia de la escuela”, dijo Schaefer Tobin. “Así que las cifras siguen aumentando, lo cual es emocionante”.

Tratan de involucrar a los estudiantes en clubes y actividades en el campus para asegurarse de que se sientan como estudiantes de RVC. En muchos programas de doble crédito, los estudiantes de secundaria cuentan con un consejero universitario junto con su consejero vocacional de secundaria para que puedan trazar su trayectoria de doble crédito de manera más fluida.

Ya sea en el campus, en la escuela secundaria o en línea, ella afirma que lo más importante del doble crédito es el fácil acceso a la universidad.

“Nuestro objetivo”, dijo Tobin, “es que tengamos estudiantes en esas clases que no se vean a sí mismos yendo a la universidad. Luego toman esta clase, obtienen una B y piensan: “Puedo hacerlo””.

Es cierto que los estudiantes de todos los grupos demográficos que ingresan con algunos créditos duales aprobados tienen más probabilidades de graduarse de un colegio comunitario que los estudiantes que no lo hacen.

Sin embargo, ¿puede seguir creciendo el doble crédito?

¿Incluso con la previsión de que el número de estudiantes en edad de asistir a la escuela secundaria en Illinois disminuya significativamente en la próxima década?

Schaefer Tobin dice que aún no se ha desacelerado, pero que muy bien podría hacerlo. Pero, dice, incluso si el número total disminuye, aún podrían llegar a un porcentaje más alto de esos estudiantes.

Mientras tanto, ahora hay más oportunidades que nunca para que los estudiantes de secundaria de Illinois comiencen su trayectoria universitaria.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera y Jessica Arzate.