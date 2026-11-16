El mapa político de Estados Unidos experimentó un vuelco integral en las elecciones intermedias (midterms) de este 3 de noviembre de 2026, en las que el Partido Demócrata se hizo con el control de ambas cámaras del Congreso, según las proyecciones y resultados reportados por AP. Para lograrlo, en varios casos los demócratas voltearon a su favor escaños tradicionalmente republicanos, como los que ganaron James Talarico en Texas, después de más de 30 años de dominio rojo; o Sherrod Brown en Ohio, quien vuelve al Senado tras perder su propia reelección en 2024 y ocupará el asiento que dejó vacío el vicepresidente, J.D. Vance.

La jornada transcurrió con tranquilidad y sin que ocurrieran las irregularidades sistémicas que auguraban algunas narrativas desinformantes y, de momento, no se han hecho denuncias de fraude. Durante el día de la votación, en Factchequeado desmentimos publicaciones de redes que mencionaban supuestas “señales de fraude” en estados como Nueva York o Florida.

Sí tuvimos que explicar, no obstante, el posible efecto intimidatorio de advertencias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el día de la elección sobre votantes no ciudadanos, otra narrativa sobre la que se difundieron falsedades durante la campaña. Aunque finalmente no aparecieron agentes de ICE en los centros de votación, como también se había difundido.

En nuestro Mapa de rumores electorales puedes consultar decenas de señalamientos que hemos verificado en los últimos días y horas.

Incluso el presidente Donald Trump reconoció al filo de la medianoche, en una llamada con Fox News, que “los demócratas hicieron un buen trabajo” para voltear el mapa político a su favor. El mandatario también dijo que no quería considerar lo ocurrido como una derrota para él porque su nombre “no estaba en las papeletas”, aunque durante la campaña había pedido a los votantes que pretendieran que sí estaba.

En Factchequeado te presentamos los hechos más destacados de la jornada:

Los demócratas pasan a controlar el Congreso, arrebatando terreno a los republicanos

Hasta la mañana de este miércoles, cuando aún faltaban dos asientos por definirse en el Senado según el recuento de AP, los resultados en la Cámara Alta del Congreso daban cuenta de siete escaños que pasan de manos republicanas a manos demócratas en estas midterms: en Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Maine.

En Texas, por ejemplo, el sonado triunfo de Talarico venció algunas desinformaciones en la campaña, como la que circuló el mismo Trump de que el demócrata había sido internado en un hospital mental en Ohio o la de que se hubieran decomisado 20,000 boletas electorales en Houston en la víspera de la elección, que también desmentimos en Factchequeado.

En la Cámara de Representantes, con 68 asientos aún por ser definidos, los demócratas ya habían dado vuelta 25 escaños en manos de republicanos. Entre ellos, destaca, por ejemplo, el del distrito 17 de Nueva York, arrebatado por la demócrata Cait Conley al republicano Mike Lawler, en el que no se había podido establecer un favorito previamente y en una contienda sobre la que también surgieron rumores de fraude sin evidencias, que verificamos en la misma jornada electoral.

Este avance demócrata en la Cámara Baja se materializó pese a los esfuerzos republicanos de blindar escaños mediante el gerrymandering o rediseño partidista de los mapas electorales, una estrategia de manipulación de distritos que —como ha documentado elBrennan Center for Justice, aliado institucional de Factchequeado— buscaba diluir el peso de minorías y bastiones urbanos en favor de los republicanos, pero que resultó insuficiente, según apuntaron diversos medios. No funcionó la estrategia ni en Texas ni en Florida, precisó Eloy Viera, experto de El Toque US entrevistado durante el LiveStream del Election Day de Factchequeado.

Respecto a las gobernaciones que estaban en juego, y a falta de dos por ser proyectadas por AP, los candidatos demócratas también voltearon cinco estados que estaban en control republicano: el propio Texas, Nevada, Iowa, Ohio y Georgia. Destacanel histórico triunfo de Gina Hinojosa, primera mujer latina que asumirá la gobernación de Texas; y también el de Amy Acton en Ohio, quien venció a Vivek Ramaswamy tras una carrera que la prensa catalogó como ”convulsionada” y llena de “ataques” a la vida privada de la demócrata, asuntos que fueron abordados por verificadores de FactCheck.org, medio aliado de Factchequeado.

Trump se puso en el centro de las elecciones y ahora busca distanciarse

El presidente Trump hizo que la prensa y los analistas presentaran estas midterms como un referéndum de su propio mandato, al colocarse en el centro de la campaña asistiendo a rallies por todo el país para apoyar a los candidatos republicanos y pidiendo incluso a los votantes que imaginaran que él mismo estaba en el tarjetón electoral.

En una llamada con Fox News tras la jornada del 3 de noviembre de 2026, el mandatario reconoció que “los demócratas hicieron un buen trabajo” para lograr dominar ambas cámaras del Congreso y ganar gobernaciones clave. Y, al mismo tiempo, buscó distanciarse de los resultados, al decir que no quería considerar lo ocurrido como una derrota para él porque su nombre “no estaba en las papeletas”, contrario a lo que había venido pidiendo durante la campaña.

Esta desinformación de Pensilvania, que desmentimos el mismo día de la votación en Factchequeado, incluso buscaba hacer pensar que Trump estaba en las boletas de las midterms; mientras que imágenes de falsos mensajes atribuidos al presidente, que catalogamos como manipulados durante la campaña, querían hacer ver que el mandatario incurriría en trampas o desconocimientos en caso de victoria demócrata.

La economía fue un factor de peso a la hora de votar

Según los exit polls, para un 89% de los electores el costo de la vida fue un factor “crucial o importante” para decidir su voto para el Congreso. Mientras que el estado actual de la economía apareció como el asunto más importante que enfrenta Estados Unidos ahora mismo para un 39% de los votantes –seguido por el estado de la democracia, para un 32%– y al menos el 74% consideró que la condición actual de la economía en el país era “no muy buena o pobre”.

El costo de los combustibles (gasolina y diésel), de la comida, de los servicios y de la salud fue considerado como una preocupación para la mayoría de votantes encuestados,que también aseguraron en un 79% que durante el último año la inflación ha representado un golpe “severo o moderado” para ellos y sus familias.

Este peso de la preocupación económica expresado por los votantes fue el combustible para diversas afirmaciones que circularon a lo largo de la campaña electoral y que verificamos en Factchequeado: como esta comparación del republicano Don Tracy –candidato de Illinois al Senado– de la inflación entre los gobierno de Joe Biden y Trump; la subida de los precios del diésel y el café que mencionó el demócrata Jon Ossoff, senador electo de Georgia y uno de los presidenciables del lado de los demócratas; e incluso el cheque de 5,000 dólares que prometió Trump a los estadounidenses, si los republicanos retenían el Congreso.

Una elección de primeras veces

Las midterms de 2026 tuvieron acontecimientos inesperados: en Texas, como ya comentamos, Talarico e Hinojosa acabaron con una hegemonía republicana de más de 30 años y ella se convertirá en la primera gobernadora latina del estado.

Mientras que Deb Haaland será la primera gobernadora indígena al ganar en Nuevo México, Keisha Lance es la primera afroamericana en ser electa gobernadora en Estados Unidos y llevará las riendas de Georgia y Amy Acton, la primera mujeren ganar la gobernación de Ohio.

Todas ellas, contribuyen al récord, destacado por NBC News, de al menos 17 mujeres que servirán como gobernadoras en 2027.

Entre los hombres también se registraron primeras veces: el republicano Byron Donalds será el primer gobernador afroestadounidense de Florida y el demócrata David Crowley alcanzó el mismo hito en Wisconsin, mientras que Xavier Becerra se convierte en el primer gobernador latino electo en California (hubo uno antes, como cuenta Los Angeles Times, pero no elegido en las urnas).

Más allá de los gobernadores, en el Congreso, el demócrata Abdul El-Sayed se convertirá en el primer senador musulmán de Estados Unidos al ganar en Michigan, Chris Pappas en el primer senador abiertamente gay al alzarse con la victoria en New Hampshire; y la también demócrata Melat Kiros será la primera mujer de la Gen Z en el Congreso tras ganar un asiento en la Cámara de Representantes por Colorado.

Algunas de estas victorias se dieron a pesar de acciones virulentas de desinformantes contra los candidatos durante la campaña, como en el caso de Talarico sobre quien desmentimos un video generado con IA en el que supuestamente decía que Estados Unidos “no es una nación cristiana”; o el de El-Sayed, a quien señalaron de haber dirigido un “matadero” de mascotas.

La pérdida del voto hispano

Como puede verse al analizar los exit polls, en principio se observa un giro importante del voto hispano respecto a las presidenciales de 2024, cuando Trump logró avancesque no había tenido ningún otro candidato presidencial republicano antes en esta comunidad.

Si bien las elecciones de medio término suelen convocar menos electores que las presidenciales, quienes participaron y se identifican como latinos se movieron hacia el Partido Demócrata. El Partido Republicano bajó 11 puntos porcentuales en apenas dos años, mientras que el Demócrata capitalizó una cifra similar, de acuerdo con las encuestas de boca de urna que realizan grandes medios.

La temática migratoria ha sido una de las protagonistas de estas elecciones, sobre todo para la comunidad hispana, que en los exit polls consideró en un 76% que las políticas de inmigración fueron “cruciales o importantes” para decidir su voto para el Congreso.

Durante la campaña, circularon narrativas desinformantes, que fuimos explicando en Factchequeado, y que tenían a la inmigración y a la comunidad hispana como centro: entre ellas, una que apuntaba sin pruebas a que miles de hispanos indocumentados estaban recibiendo correspondencia para votar de personas fallecidas y un video generado con IA de supuestos policías intimidando a votantes en la votación anticipada de las midterms.

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