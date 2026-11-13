Los votantes acaban de optar por desactivar la Escuela Secundaria La Moille. ¿Por qué?

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Varios distritos escolares del norte de Illinois tuvieron importantes referendos en las elecciones de la semana pasada, incluido La Moille , un pequeño distrito del condado de Bureau, donde los votantes optaron por desactivar y cerrar su escuela secundaria.

Si hay algo por lo que el superintendente Tom Jeppson está agradecido, es por el hecho de que la votación fue abrumadora. La participación fue alta y el 71 % de la comunidad votó a favor de la desactivación.

“Creo que habría sido muy difícil lidiar con un (voto) muy reñido de 50-50”, dijo. “Esto ha sido un desafío emocional para mí. Quería asegurarme de hacer lo correcto por esta comunidad a la que sirvo”.

El próximo año, sus estudiantes de secundaria asistirán a una de las tres escuelas vecinas: Amboy, Mendota o Hall High School en Spring Valley.

Pero, ¿por qué está sucediendo esto exactamente? Bueno, es una historia conocida para las comunidades rurales de todo el país. La inscripción ha ido disminuyendo constantemente durante mucho tiempo. Este año solo 43 alumnos asisten a la Escuela Secundaria La Moille.

Jeppson afirma que eso significa que simplemente no pueden ofrecer a sus estudiantes las oportunidades educativas que pueden ofrecer algunos de los distritos vecinos más grandes. Por ejemplo, La Moille solo puede ofrecer una sección de Álgebra 1. Por lo tanto, independientemente de su nivel de competencia en matemáticas, todos tienen que estar en la misma clase.

“Si vamos a la Escuela Secundaria Mendota, al este de nosotros, donde tienen aproximadamente 500 estudiantes de secundaria, no solo ofrecen esos cursos, sino que los ofrecen en diferentes niveles”, dijo el superintendente. “Pueden tener cursos avanzados o cursos de honores, la clase regular de álgebra e incluso una que va a tener un poco más de apoyo”.

Los distritos rurales ya trabajan mucho juntos para tratar de brindar a los alumnos tantas oportunidades como sea posible. Lo más común es que esto se vea en los deportes y las actividades extracurriculares.

La Moille lleva años colaborando con Amboy en materia de deportes. A partir de este año, sus estudiantes también pueden jugar para Mendota en deportes como el fútbol y el tenis, que Amboy no ofrece. Por lo tanto, algunos alumnos ya están bastante familiarizados con las escuelas a las que podrían asistir el próximo año.

Podrían pensar que eso se decide por la geografía; que el distrito trazaría límites y los alumnos que viven más cerca de Amboy irán a Amboy el próximo año, los de Mendota a Mendota, y así sucesivamente. Pero Jeppson afirma que no es así como lo están haciendo.

“Los estudiantes tendrán la opción de inscribirse en cualquiera de las tres escuelas”, dijo. “Si viven dentro de nuestros límites, pueden elegir cualquiera de las tres y, hipotéticamente, podrían tener hermanos que asistan a escuelas secundarias diferentes si eso es lo que quieren”.

Todavía hay aspectos importantes del plan de desactivación que deben resolverse antes del próximo año. La escuela secundaria se va a desactivar, pero su escuela intermedia y su escuela secundaria comparten un edificio. ¿Los alumnos de 7.° y 8.° grado permanecerán solos en ese edificio o serán trasladados a la escuela primaria de La Moille?

Ese edificio, la Escuela Primaria Allen, es la escuela en funcionamiento continuo más antigua de Illinois. Fue construida en 1887 y figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

“La Junta de Educación está buscando formar un comité comunitario que incluya a algunos miembros de la junta, algunos miembros del personal del distrito, miembros de la junta del pueblo, miembros de la comunidad y padres, y obtener algunas opiniones sobre lo que a la comunidad le gustaría que sucediera con los edificios”, dijo Jeppson.

Varias escuelas primarias han cerrado en los últimos años, pero las desactivaciones de escuelas secundarias son bastante raras en Illinois. La última escuela en desactivarse fue la Escuela Secundaria Paw Paw en 2019.

Jeppson afirma que el consejo escolar de La Moille lleva aproximadamente un año y medio considerando seriamente la desactivación.

"Esta junta educativa definitivamente no ha tomado esto a la ligera. Un buen número de ellos son exalumnos, nacidos y criados aquí”, dijo.

Primero lo presentaron a los votantes en la primavera con un referéndum consultivo que también se aprobó fácilmente.

Jeppson afirma que la escuela secundaria significa mucho para la comunidad. Muchos han tenido familiares que han recorrido sus pasillos durante generaciones. El hecho de que esta sea la última clase de graduación de La Moille High School es difícil. Es emocional.

Jeppson afirma que es difícil separar los propios recuerdos de las necesidades del momento. Pero, al final, dice que los votantes sabían que ofrecer más oportunidades a sus estudiantes era más importante que aferrarse al edificio.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.