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Estudiante adolescente de Rockford muere en una colisión con un autobús escolar

Northern Public Radio | By Peter Medlin,
Sam Naftzger
Published November 12, 2026 at 1:00 PM CST
File photo of school buses. Not related to accident.
Victoria Lunacek
Foto de archivo de autobuses escolares. No relacionada con el accidente.

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Una estudiante de las Escuelas Públicas de Rockford falleció tras chocar su automóvil con un autobús escolar de Rockford el martes 10 de noviembre de 2026.

Según un comunicado del Departamento de Policía de Rockford, ningún estudiante del autobús resultó gravemente herido, pero al menos uno de ellos fue trasladado al hospital para recibir atención adicional.

El accidente ocurrió cerca de la intersección de Welsh y Spring Creek Road en Rockford. Aún no se ha divulgado información sobre lo que provocó el accidente ni sobre la identidad del estudiante.

El distrito escolar emitió un comunicado el martes (traducido del inglés):

“Hoy, nuestra comunidad de RPS 205 está de luto por la pérdida de uno de nuestros estudiantes tras una colisión de un automóvil con un autobús escolar. Nuestros corazones están con la familia de la alumna, sus amigos, compañeros de clase y todas las personas afectadas por esta tragedia. El distrito está brindando apoyo a los alumnos y al personal mientras nuestra comunidad escolar está de luto. Si su hijo/a necesita más apoyo, no duden en comunicarse con la escuela de su hijo/a”.

Los conductores de autobuses del distrito pertenecientes al Local 1275 de AFSCME también emitieron un comunicado (traducido del inglés):

“Los conductores de autobuses del RPS 205 del Local 1275 de AFSCME están desconsolados por la tragedia impensable de hoy. Transportar a los estudiantes de forma segura desde y hacia sus hogares y la escuela es nuestra responsabilidad y privilegio, y los accidentes son nuestra peor pesadilla. Nuestros corazones y pensamientos están con los alumnos, las familias, nuestro compañero conductor y toda nuestra comunidad conmocionada por esta terrible pérdida. Agradecemos el apoyo de la administración de RPS en este momento difícil”.

La policía de Rockford afirma que sigue investigando el accidente.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.
Tags
Educación
Peter Medlin
Peter joins WNIJ as a graduate of North Central College. He is a native of Sandwich, Illinois.
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Sam Naftzger
Sam Naftzger is a general assignment reporter with Northern Public Radio. As a DeKalb native, they grew up listening to WNIJ on car rides to and from school with their dad. They are a graduate of Knox College and the Public Affairs Reporting program at the University of Illinois-Springfield. Naftzger previously worked at WNIJ as a multimedia producer for music program Sessions from Studio A. Outside of work, they enjoy writing fiction, playing the bass guitar and watching old B movies.
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