Informe escolar de Illinois 2026: la tasa de graduación de las Escuelas Públicas de Rockford aumentó 15 puntos en los últimos 5 años

Read in English

La tasa de graduación en las Escuelas Públicas de Rockford ha aumentado 15 puntos en los últimos cinco años, según los datos del informe estatal.

La tasa de graduación del distrito se sitúa ahora en el 81 %, lo que sigue estando ligeramente por debajo de la media del estado.

Los resultados delas pruebas de lengua y literatura inglesa registraron un ligero aumento, mientras que los de matemáticas se mantuvieron estancados. El distrito también registró un aumento del 16 % en los incidentes disciplinarios, incluidas más de 15 000 suspensiones dentro de la escuela.

El nuevo superintendente, Larry Huff, afirma que este año están tratando de ser más proactivos al comunicarse con los padres para resolver los problemas antes de que se agraven.

“Justo la semana pasada, tuvimos una sesión de escucha en una de nuestras escuelas, en Kennedy, donde se prestó cierta atención al elevado número de infracciones disciplinarias del año pasado. Esos números también se redujeron en esa escuela”, dijo Huff.

Las tasas de ausentismo crónico bajaron un poco, pero ha sido un problema persistente desde la pandemia. Más del 40 % de los estudiantes faltaron al menos el 10 % de los días de clases el año pasado.

“No estoy contento con el ausentismo crónico. Creo que hemos avanzado muchísimo. Si observamos el estado, en realidad RPS está reduciendo la brecha más rápido que otros distritos escolares con respecto a ese tema”, dijo Huff. “Pero creo que todos estaríamos de acuerdo en que, cuando el 40 % de los niños no están presentes a diario, eso va a afectar no solo a las calificaciones de los exámenes, sino también a la conexión de los niños con la escuela”.

De las 39 escuelas de Rockford que reciben calificaciones, siete obtuvieron la calificación más alta del estado: ejemplar, mientras que 11 recibieron la calificación más baja.

Las Escuelas Públicas de Rockford es el tercer distrito escolar más grande de Illinois y atiende a más de 28 000 estudiantes.

Explore los datos educativos actualizados de todas las escuelas y distritos de Illinois en Illinoisreportcard.com.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.