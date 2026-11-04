Stratton se encamina hacia la victoria para convertirse en la nueva senadora de Illinois en el Congreso de los Estados Unidos

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CHICAGO — La vicegobernadora demócrata Juliana Stratton se convertirá en la próxima senadora de Illinois en el Senado de los Estados Unidos tras derrotar al ex presidente del Partido Republicano de Illinois, Don Tracy, en una ola azul que llevó a los demócratas al poder en todo el país.

La Associated Press dio a conocer el resultado de la contienda tan pronto como cerraron las urnas. Con el 41 % de los votos contados, Stratton obtuvo el 63 % de los votos frente al 35 % de Tracy, una diferencia de unos 525 000 votos de los más de 1,8 millones emitidos. El independiente Whitfield Harrington quedó en un lejano tercer lugar con el 1,5 %.

Stratton, quien se desempeñó como vicegobernadora bajo el mandato del gobernador JB Pritzker durante los últimos ocho años, saludó a sus seguidores apasionados en una fiesta de seguimiento de las elecciones en el sur de Chicago.

“Durante 2 años, hemos trabajado duro, organizándonos y presentándonos sin parar. Pero esta campaña nunca se trató del día de las elecciones. Se trata de todos los días que vienen después”, dijo Stratton. “Porque ahora, tenemos que ponernos a trabajar”.

El gobernador JB Pritzker, quien fue elegido fácilmente para un tercer mandato el martes, dijo sobre Stratton:

“No podría estar más orgulloso de mi amiga y compañera de gobierno, la senadora electa Juliana Stratton. Durante ocho años, la he visto abordar todos los aspectos del servicio público con las cualidades que más importan: la disposición a escuchar, la amabilidad y el deseo genuino de mejorar la vida de los habitantes de Illinois. Illinois no podría haber pedido por una mejor luchadora para hacer frente a la tiranía de Donald Trump en Washington. Juliana será una senadora fantástica”.

Stratton lideró por un margen de dos cifras en las encuestas frente a Tracy, abogado y empresario de Springfield que se autodefinó como el menos favorecido, en la carrera por ocupar el escaño que durante las últimas tres décadas ocupó el senador demócrata estadounidense Dick Durbin, quien se jubila.

(Foto de Capitol News Illinois por Maggie Dougherty) El senador estadounidense Dick Durbin, demócrata por Illinois, habla en la fiesta de la noche electoral de su sucesora, la también demócrata vicegobernadora Juliana Stratton.

La victoria de Stratton la convertirá en la cuarta legisladora negra en ocupar un escaño en el Senado de los Estados Unidos por Illinois y en la segunda mujer negra en hacerlo después de la demócrata Carol Moseley Braun, quien fue elegida en 1993.

También significa que Illinois mantiene su posición como el estado que más legisladores negros elige para el Senado de los Estados Unidos, un legado que incluye notablemente al ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y a Moseley Braun. Y, con la incorporación de Stratton a la senadora Tammy Duckworth, Illinois se convertirá en el primer estado en tener a dos mujeres de color sirviendo simultáneamente en el Senado de los Estados Unidos.

La campaña de Stratton, reforzada en las primarias con 10 millones de dólares del fondo de campaña electoral de Pritzker, ha adoptado una postura abiertamente progresista y ha tratado de vincular a su oponente con el presidente Donald Trump, quien tenía índices de aprobación en caída libre.

Tracy estuvo notablemente ausente de la lista de apoyos de Trump para los republicanos de Illinois, aunque le dijo a los periodistas en la Feria Estatal que “ciertamente lo agradecería”. Tracy trató de presentar a Stratton como una liberal que gasta y recauda impuestos y como una socialista, en contraste con su propia imagen de conservador pragmático.

Tracy, que pasó la tarde visitando los lugares de votación, no había llegado a su fiesta de seguimiento de la campaña en Springfield a las 9 p. m. del martes.

Harrington, de 46 años, es pastor en Chicago y ex profesional de servicios financieros. Se postulaba como candidato del Partido del Centro Estadounidense para ofrecer a los votantes una opción más allá de los dos partidos establecidos.

Más allá de lo mínimo indispensable

Stratton, de 61 años, ganó sus primarias en un campo con muchos candidatos, superando al favorito de larga data y agresivo recaudador de fondos Raja Krishnamoorthi y a la representante estadounidense Robin Kelly.

Antes de entrar en la política, Stratton fundó una empresa de consultoría en la que se desempeñó como árbitra y jueza de derecho administrativo para organismos gubernamentales. También ocupó varios cargos de liderazgo en organizaciones dedicadas a la seguridad pública y a la reforma de la justicia penal.

Cumplió menos de un mandato completo en la Cámara de Representantes de Illinois antes de que Pritzker la eligiera como su compañera de fórmula para las elecciones a gobernador de 2018.

Al igual que su jefe, Stratton se ha presentado como una luchadora enérgica contra todo lo relacionado con Trump, y ha prometido no votar para confirmar a ningún nominado de Trump para el gabinete o la Corte Suprema.

Pero tampoco tiene necesariamente previsto alinearse con los líderes demócratas en Washington; Stratton ha dicho repetidamente que no apoyaría al senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, para otro mandato como líder de los demócratas en el Senado. Ha dicho que quiere ayudar a “impulsar” a los demócratas “a ser más valientes” para contrarrestar a un presidente al que ha calificado de “aspirante a dictador”.

Se apoyó mucho en ese mensaje anti-Trump, publicando un anuncio digital viral en las primarias que mostraba a seguidores, incluida Duckworth, repitiendo el eslogan en inglés: “F--- Trump, vote for Juliana”.

Más concretamente, Stratton ha condenado la política arancelaria del presidente y la guerra con Irán por hacer subir el costo de la vida, y se ha comprometido a no votar a favor de ningún proyecto de ley que proporcione financiación adicional al esfuerzo de la guerra.

Ha redoblado su apuesta por la asequibilidad como prioridad, prometiendo aumentar el salario mínimo federal de $ 7,25 a $ 25 por hora, cifra en la que se mantiene desde 2009. También prometió proponer una reducción de impuestos para las personas con ingresos medios, financiada mediante un aumento para quienes ganan al menos $1 millón al año.

“Creo que deberíamos dejar de pensar en el mínimo indispensable: el salario mínimo indispensable, la atención médica mínima indispensable”, dijo Stratton a Capitol News Illinois en abril. “Deberíamos empezar a pensar en cómo ayudar a las personas a prosperar, y por eso voy a luchar”.

Las prioridades de Stratton en materia de salud incluyen garantizar Medicare For All, proteger la salud reproductiva y el derecho al aborto, y abordar las disparidades en la mortalidad materna de las mujeres negras. Su primera candidatura a un cargo público estuvo motivada por sus experiencias de primera mano con el sistema de salud estadounidense mientras cuidaba a su madre, que padecía la enfermedad de Alzheimer.

Cuando los agentes federales dispararon contra dos personas y acumularon decenas de denuncias por mala conducta en medio de la campaña de control migratorio “Operación Midway Blitz” del gobierno de Trump el otoño pasado, Stratton pidió una reforma migratoria integral, incluida la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para ser reemplazado por una nueva agencia ubicada fuera del Departamento de Seguridad Nacional.

El exdemócrata se queda corto

Fue una noche difícil para Tracy, quien alguna vez fue demócrata y ex presidente del Partido Republicano del estado, aunque no fue inesperada; ningún republicano ha ganado un cargo estatal en Illinois desde 2014. Y aunque fue el único republicano que aspiraba a un cargo estatal en emitir anuncios de televisión en este ciclo, Tracy no pudo revertir ese legado.

Al igual que Stratton, Tracy hizo de la asequibilidad su máxima prioridad durante la campaña, aunque no estaba de acuerdo con la forma de abordarla, culpando a los impuestos y al gasto de los demócratas. También criticó la propuesta de salario mínimo de Stratton, diciendo que perjudicaría a las pequeñas empresas y aumentaría el costo de vida.

Un abogado de profesión, Tracy inició su carrera política en 2002 como demócrata, cuando se postuló sin éxito para un escaño en el Senado de Illinois en Springfield.

En una entrevista con Capitol News Illinois en julio, Tracy dijo que se postuló como demócrata porque pensaba que podría ser más independiente, pero durante las elecciones descubrió que sus valores se alineaban más con el Partido Republicano.

En 2010, terminó tercero en su candidatura a vicegobernador. Después de su elección en 2015, el ex gobernador Bruce Rauner, republicano, nombró a Tracy presidente de la Junta de Juegos de Illinois, cargo que ocupó hasta 2019.

De 2021 a 2024, Tracy fue presidente del Partido Republicano. Inicialmente, tanto los moderados suburbanos como los conservadores estatales lo eligieron, pero las luchas internas entre las dos facciones lo llevaron a renunciar.

Contiendas congresionales

Los expertos nacionales no consideraban a Illinois un actor importante en la batalla por el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, principalmente porque es un estado demócrata arraigado cuyos mapas electorales se diseñaron para garantizar que los demócratas controlaran sin problemas 14 de los 17 escaños del estado.

Los mapas elaborados por los demócratas parecen haber funcionado según lo previsto, con el statu quo prevaleciendo para la delegación de Illinois.

Los miembros del partido se habían preguntado en ocasiones si una elección de “oleada azul” podría hacer que el recién llegado a la política Paul Nolley, con pocos fondos, superara al republicano en funciones Darin LaHood, quien representaba al extenso distrito 16 en el área de Peoria desde 2015.

Pero a media tarde, LaHood iba ganando, al igual que los otros dos congresistas republicanos, Mike Bost en el distrito 12 y Mary Miller en el distrito 15.

Los dos distritos de Illinois más cercanos en manos de los demócratas fueron el distrito 17, en manos del congresista Eric Sorensen, y el distrito 13, en manos de Nikki Budzinski. Ambas contiendas seguían siendo calificadas como “Solid D” (demócratas sólidos) por el Cook Political Report, y ambos demócratas iban cómodamente por delante.

Para conocer a los ganadores de la delegación del Congreso de Illinois, consulte los resultados aquí:

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.