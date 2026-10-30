Policías y bomberos boxearán para recaudar fondos para una organización sin fines de lucro de Rockford

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Las organizaciones tienen muchas formas de recaudar fondos. Esos eventos pueden ir desde paseos hasta cenas elegantes. Pero una organización sin fines de lucro de Rockford recibirá dinero después de que algunos sectores de servicio público luchan entre ellos.

Los medios de comunicación se reúnen para conocer el cartel del Hero Rumble del próximo mes en el Hard Rock Casino Rockford. Las ganancias de esta segunda pelea de boxeo anual se destinarán al Carrie Lynn Children’s Center, una organización que apoya a las familias que enfrentan el abuso infantil.

Los momentos destacados de la pelea del año pasado aparecen en una pantalla grande, seguidos de las palabras del sheriff del condado de Winnebago, Gary Caruana.

“No puedo creer que sea el segundo año. “Ese tiempo ha pasado volando”, dijo, “pero es un gran honor, ya sabes, para Carrie Lynn. Agradecemos lo que ustedes hacen y cómo ayudan a las fuerzas del orden con las entrevistas forenses y su labor en la comunidad. Estamos muy orgullosos de poder patrocinarlos”.

En el Café Stage del casino, los bomberos y los primeros auxilios están de un lado de la sala y la policía del otro.

El representante estatal Maurice West representa al distrito 67, que abarca partes de Rockford y las comunidades vecinas. Está apoyando al Team Fire.

“Yo mismo quería ser bombero”, dijo, “así que elegí al Team Fire, y como ya tenemos una victoria en nuestro haber, tengo que quedarme con mi equipo, iniciar una dinastía este año y conseguir un dos a cero”.

Yvonne Boose

West dijo que la pelea de boxeo ofrecerá el mismo entretenimiento que una pelea normal.

“Pero este partido tiene sustancia”, agregó West. “Es una recaudación de fondos para nuestros bebés, para nuestros hijos”.

Nick Povalitis es el propietario de la empresa de entretenimiento deportivo y medios de comunicación Plus Seven Company. Se asoció con Jimmy Goodman, el director del Rockford Boxing Club, para crear Hero Rumble. Povalitis dijo que el año pasado más de 1000 personas asistieron a la pelea.

“Jimmy y yo formamos un gran equipo”, explicó Povalitis. “Está del lado del boxeo, se ocupa de las sanciones y de emparejar las peleas y a los peleadores. Me dedico más al área de marketing, al desarrollo de asociaciones y al contenido. Así que hay un gran respeto mutuo y simplemente funciona para nosotros”.

Davonte Williams pertenece al departamento del sheriff del condado de Winnebago. Este será su segundo año compitiendo en el evento.

“Solo quería ayudar con, ya sabes, la situación de Carrie Lynn”, dijo Williams. “Tengo un gran corazón para los niños y todo eso, así que cualquier cosa que pueda hacer para ayudar con eso, estoy dispuesto a hacerlo. Y además, solo quería competir”.

Yvonne Boose

Christian Corral es técnico en emergencias médicas de Superior Ambulance. El boxeo es algo nuevo para él.

“Nunca antes había participado en una pelea”, dijo Corral, “pero he entrenado un poco de vez en cuando”. Ya sabes, he estado entrenando en el gimnasio durante los últimos años en Elgin.

La noche de boxeo es el sábado 7 de noviembre en el casino. Las puertas se abren a las 6 p. m. Las peleas comienzan a las 7 p. m. Habrá siete peleas de tres rondas. Algunas incluyen a bomberos o personal de emergencias médicas contra la policía, mientras que otras rondas son de policías contra policías.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.