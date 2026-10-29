Una guía sobre los derechos de accesibilidad al voto en Illinois para personas con discapacidades, las personas mayores y quienes no hablan inglés.

La votación anticipada para las midterms está abierta en Illinois. El día de las elecciones es el martes 3 de noviembre. Si eres un votante con discapacidad, es una persona mayor o no habla inglés, ¿cuáles son sus opciones? ¿Cómo puedes votar? Las leyes federales y el Código Electoral de Illinois ofrecen muchísimas formas de ayudar a las personas a emitir su voto y de garantizar que el voto sea accesible.

Lugares de votación accesibles para votar en persona

Todos los lugares de votación deben tener al menos una entrada accesible para las sillas de ruedas.

Si eres una persona mayor o tienes problemas para estar de pie, puedes solicitar una silla o pedir que te coloquen al principio de la fila.

Todas las jurisdicciones electorales de Illinois también están obligadas a ofrecer votación en la acera o desde el automóvil para las personas con problemas de movilidad, donde puede completar su boleta de votación sin tener que salir de su automóvil. A menudo, debes comunicarte con tu autoridad electoral local con 24 horas de anticipación para solicitar el voto en la acera.

Muchas autoridades electorales también ofrecen opciones de votación en persona en residencias de ancianos y centros de cuidados de largo plazo.

Máquinas de votación accesibles

Todos los lugares de votación de Illinois deben contar con un sistema de votación accesible. En muchos condados, se utilizan máquinas “ExpressVote”. Es un dispositivo de marcación de boletas, lo que significa que no cuenta ningún voto, sino que simplemente permite a los votantes completar electrónicamente su boleta, que luego se imprime y se presenta.

Las máquinas están equipadas con funciones para ayudar a las personas con discapacidad a votar. Tienen controles remotos con braille para ayudar a las personas ciegas y con discapacidad visual a navegar. Los votantes pueden ponerse audífonos y escuchar los nombres de los candidatos y las opciones del menú.

Estos dispositivos de marcación de boletas también se conectan a dispositivos “Sip-n-Puff” para personas que no pueden usar las manos. Puede cambiar al español, así como mostrarse en letra más grande.

Los votantes sin discapacidades también pueden solicitar el uso de una máquina de votación accesible.

Peter Medlin Una máquina de votación accesible en el condado de DeKalb

¿Necesitas ayuda para emitir tu voto en persona?

Si vas a votar en persona y necesitas ayuda para completar su boleta, ya sea por una discapacidad o una barrera lingüística, puedes llevar a alguien contigo para que te ayude, ya sea un amigo o un familiar.

No es necesario llamar con anticipación; la persona que te ayuda solo tiene que hablar con los funcionarios electorales y completar una declaración jurada. La persona que te ayuda no puede ser tu empleador, un representante sindical ni un candidato que figure en la boleta electoral.

Si no puedes traer a nadie, pero aún así necesitas ayuda, puedes pedirla a los jueces electorales. Dos jueces electorales, uno republicano y otro demócrata, te ayudarán a rellenar los círculos de tu papeleta o a leerla en voz alta.

Diferentes formas de votar por correo

Por supuesto, también puedes votar por correo. Los votantes de Illinois pueden solicitar su inscripción en una lista permanente de votación por correo, lo que significa que se les enviará una boleta por correo para cada elección.

Si no, puedes solicitar una votación por ausencia. En algunos estados, los votos en ausencia requieren una justificación, pero en Illinois no. Los votos en ausencia se pueden solicitar hasta cinco días antes de las elecciones y deben ser selladas al día de las elecciones para que se cuenten.

Existen varias formas más de enviar una boleta de votación por correo.

Si te ingresas en un hospital, una residencia de ancianos o un centro de rehabilitación en las dos semanas anteriores a una elección, puedes solicitar que te entreguen personalmente una boleta de votación por correo. Debes completar una solicitud ante tu autoridad electoral local, la cual debe estar firmada por ti y tu médico.

Un miembro de la familia o un votante registrado en tu distrito electoral lleva la solicitud a la autoridad electoral, firma una declaración jurada, le entrega tu boleta, la llenas y luego la devuelve en un sobre sellado y firmado, que luego se entrega a la autoridad electoral y se cuenta.

En Illinois existe una ley reciente que también permite el voto por correo “sin asistencia” para los votantes con discapacidades de lectura que no pueden marcar físicamente un voto por correo con un bolígrafo.

Se ponen en contacto con su autoridad electoral local, que luego les envía electrónicamente una boleta para que puedan usar su propia tecnología de asistencia para completarla en su computadora en casa. Se devuelve a su autoridad electoral, que lo imprime para que pueda tabularse.

Peter Medlin Opciones de navegación para máquinas de votación accesibles "ExpressVote" para personas con discapacidad

¿Qué pasa si no hablo inglés?

Solo ciertos condados y autoridades electorales ofrecen boletas en idiomas distintos del inglés, por lo que depende de dónde vivas.

Se basa en los datos del censo: si más del 5 % o 10 000 residentes del condado pertenecen a una sola minoría lingüística y tienen un dominio limitado del inglés.

En Illinois, cinco condados están obligados a proporcionar papeletas de votación en español: Cook, Kane, DuPage, Lake y Will.

El condado de Cook, que incluye Chicago y los suburbios circundantes, también está obligado a ofrecer papeletas de votación en otras familias lingüísticas, como el chino (incluido el taiwanés) y el indio asiático (incluido el sij). Sin embargo, el condado de Cook va más allá y ofrece papeletas en 12 idiomas: inglés, español, chino, hindi, árabe, polaco, ucraniano, ruso, coreano, tagalo, guyaratí y urdu.

Si vive en un condado que no ofrece boletas electorales en idiomas distintos del inglés y necesita ayuda, puede llevar a alguien con usted para que le traduzca la boleta electoral y se la lea en voz alta.

También puedes pedir ayuda al juez electoral. Algunos condados tienen líneas directas en español para conectar a los votantes con personal bilingüe. Organizaciones como la ACLU de Illinois también tienen líneas telefónicas de apoyo a las votaciones en varios idiomas, como español, árabe y lenguas asiáticas y del Pacífico. Incluso tienen un número para videollamadas en lengua de señas estadounidense.

La información de registro de votantes está disponible en varios idiomas en el sitio web del estado. Online está cerrado ahora, pero todavía puedes registrarte en persona en cualquier lugar de votación hasta el día de la elección.

Traducido del inglés por Carlos Loera.