Los demócratas de Illinois ponen la mirada en los suburbios en su esfuerzo por ampliar las supermayorías

Read in English

Si los republicanos de Illinois quieren reducir las supermayorías demócratas en la Asamblea General, será esencial ganar en los suburbios de Chicago. Pero los demócratas del estado también ven esas elecciones como el boleto para ampliar su poder.

En la última década, los republicanos han visto cómo su representación en las afueras de la ciudad se ha ido reduciendo poco a poco, en medio de mapas manipulados y de la impopularidad del presidente Donald Trump. Si bien los demócratas superan en número a los republicanos por 78 a 40 en la Cámara de Representantes y por 40 a 19 en el Senado, están apuntando a varios distritos legislativos que actualmente están en manos de los republicanos para ampliar esas diferencias.

Dos elecciones en los suburbios del noroeste quizás resuman mejor el campo de batalla:

Distrito 26 del Senado: Nabeela Syed, D-Inverness, busca destituir a la senadora designada Darby Hills, R-Barrington Hills, en la única contienda de este año en la que se enfrentan dos legisladores en funciones.



Distrito 52 de la Cámara de Representantes: en la mitad de ese distrito, el representante Martin McLaughlin, R-Barrington Hills, está tratando de evitar otro desafío de la demócrata de North Barrington, Maria Peterson, a quien venció por solo 47 votos en 2024.

Distrito 52 de la Cámara de Representantes

McLaughlin fue elegida para el cargo en 2020 después de ocho años como presidente del municipio de Barrington Hills. Recaudó $65 419 entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y recibió $118 116 de la Organización Republicana de la Cámara de Representantes. Ya tenía $ 229 704 disponibles.

“Estas elecciones se parecen mucho a lo que creo que es el norte de Illinois hoy en día”, dijo McLaughlin en una entrevista. “A la gente simplemente no le gusta la derecha, la izquierda, el rojo, el azul; quiere identificar los problemas que le importa y quiere soluciones, y eso hace que las elecciones sean más reñidas”.

Peterson, abogada y propietaria de un negocio, ha estado tratando de llegar a Springfield desde 2022, cuando perdió ante el entonces líder republicano del Senado, Dan McConchie, R-Hawthorn Woods, por 385 votos. El presidente de la Cámara de Representantes, Emanuel “Chris” Welch, D-Hillside, parece estar decidido a ayudarla a superar el obstáculo esta vez. Su bancada informó el lunes de la compra de anuncios por valor de $1 millón para Peterson.

A finales de septiembre, disponía de $ 223 306 después de recaudar $ 222 891 y recibir otros $ 150 152 en apoyo del Partido Demócrata y de los demócratas de la Cámara de Representantes. Se presentó como una candidata con pocas posibilidades en la contienda, aunque el distrito se inclina hacia la izquierda.

Peterson dijo en una entrevista que su reñida contienda es “un claro indicio de que cuento con el apoyo de los republicanos y de los independientes, porque un demócrata no sale adelante simplemente con los votos de los demócratas aquí en el Distrito 52”.

Distrito 26 del Senado

Syed derrotó al representante en funciones Chris Bos, R-Lake Zurich, en 2022 y, a los 23 años, se convirtió en uno de los miembros más jóvenes en la historia de la Asamblea General.

“Cada dos años se presentan elecciones; es muy difícil sentarse y concentrarse realmente en la política”, dijo Syed sobre su decisión de abandonar la Cámara. “En verdad me importa la política”.

Estar en el Senado le da más tiempo entre elecciones para mejorar sus propuestas políticas, dijo.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, gastó y recaudó $1,2 millones, y la mayor parte del gasto se destinó a anuncios de televisión. El Partido Demócrata y el Bloque Demócrata del Senado también cubrieron $ 470 889 en gastos. A finales de septiembre, tenía $ 219 295 disponibles.

Hills es una ex fiscal del condado de Cook que ganó unas elecciones a la junta municipal, pero que, por lo demás, no ha sido puesta a prueba a nivel estatal después de que fuera nombrada senadora a principios de 2025, cuando McConchie se jubiló a mitad de su mandato.

Un portavoz de Hills no respondió a varias solicitudes de entrevista.

Tenía más efectivo disponible que Syed: $ 418 507. Recaudó $450 979 entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, mientras que el Partido Republicano y el Bloque Republicano del Senado gastaron $204 988 en apoyo.

En la otra mitad del distrito senatorial, Jenny Levin, demócrata de Palatine, se enfrenta a la republicana de Long Grove, Lori Smith, para reemplazar a Syed como representante del Distrito 51.

Política de la región

El Distrito 26 del Senado se centra en la zona de Barrington, con la Interestatal 90 como límite sur y Volo, Mundelein y Libertyville en el extremo norte. Entremedio, se extiende desde Algonquin hasta Long Grove, con Wauconda, Lake Zurich, Hawthorn Woods y Palatine en el medio. El Distrito 52 de la Cámara de Representantes de McLaughlin ocupa las mitades oestes y nortes del distrito, mientras que el Distrito 51 se extiende al este de Barrington, desde Hawthorn Woods hasta Palatine.

Los distritos se encuentran entre los pocos lugares del condado de Cook que aún están representados por republicanos. Dos tercios de los residentes del distrito senatorial más amplio ganan más de seis cifras. Pero desde la redistribución de 2021, las contiendas por los dos escaños han estado reñidas.

En las principales elecciones estatales, los demócratas han ganado de manera decisiva en los últimos años. El gobernador JB Pritzker y la vicepresidenta Kamala Harris ganaron el distrito por alrededor de 10 puntos en 2024 y 2022, respectivamente. Pero esos mismos votantes dividieron su voto, lo que permitió a McLaughlin ganar la reelección dos veces.

Este año, McLaughlin está recurriendo a ayuda adicional de la Organización Republicana de la Cámara de Representantes, recursos financieros que rechazó hace cuatro años. Dijo que también cree que su enfoque retórico marca una gran diferencia.

“Si tienes una postura, quieres que la mayor cantidad de personas posible la conozca y, si no están de acuerdo con ella, está bien, pero si no saben cuál es tu postura, eso es malo porque otra persona puede definirla de manera incorrecta”, dijo McLaughlin.

Peterson está tratando de vincular a McLaughlin con Trump y predijo que tendrá dificultades porque los votantes están descontentos con las políticas económicas de Trump, que, según ella, han hecho que la vida sea más inaccesible.

“Muchos republicanos, especialmente los que apoyaban a Trump, sienten eso. Lo experimentan todos los días que van a echar gasolina, todos los días que van al supermercado”, dijo Peterson. “Están hartos de que les den cachetadas en la cara. Están hartos de que los tomen por sorpresa”.

McLaughlin suele ofrecer conferencias de prensa en Springfield con miembros del Freedom Caucus, un grupo de los miembros más conservadores de la legislatura. Pero dijo que nunca se unirá a su bancada y que es más moderada de lo que afirma Peterson.

“Soy una persona más asociada con Reagan”, dijo McLaughlin. Ese es mi chico. Buena suerte tratando de encontrarme mencionando el nombre del presidente en cualquier cosa desde 2015, y no por ninguna otra razón que no sea que creo en las políticas, no en las personas”.

Syed dijo que, aunque en general se espera que a los demócratas les vaya bien a nivel nacional este año, los votantes tienen una “desconfianza general hacia el gobierno”. Mientras escucha muchas quejas sobre el gobierno federal liderado por los republicanos, también dice que escucha muchas sobre el gobierno estatal liderado por los demócratas.

“Este es un distrito púrpura”, dijo Syed. “Hay muchos votantes independientes en este distrito, personas de centro, muchas personas dentro de ese subconjunto a las que les gustan mis políticas, pero a las que no les gustan nada las etiquetas de los partidos nacionales porque muchas personas sienten que ninguno de los partidos ha hecho realmente su vida más fácil”.

Impuestos sobre la propiedad

Los votantes del distrito pagan impuestos a la propiedad muy altos y los candidatos se enteran de ello cuando hacen campaña puerta a puerta.

La reducción de los impuestos a la propiedad y del gasto estatal es una de las principales prioridades de McLaughlin, pero como miembro del partido minoritario, su capacidad para aprobar leyes que aborden el problema es limitada.

“Obtenemos pequeñas victorias en la minoría cuando somos realmente específicos sobre temas con los que la gente puede identificarse”, afirmó McLaughlin. “Hay momentos en los que tomamos una mala legislación y la hacemos menos mala, y esas son las victorias que realmente podemos obtener”.

Peterson dijo que los legisladores deben reformar el modelo de financiación basada en evidencias para que las escuelas de educación primaria y secundaria asuman parte de la responsabilidad de la financiación escolar que recae sobre los propietarios de viviendas.

“Mientras los valores inmobiliarios y las escuelas públicas estén estrechamente vinculados, los estudiantes no recibirán la misma educación en todo el estado y eso es una injusticia”, dijo Peterson.

Syed afirmó que mejorar la financiación de la educación a nivel estatal y reducir el número de mandatos en los distritos escolares será clave para reducir los impuestos a la propiedad.

Los Chicago Bears

La búsqueda de un estadio para los Chicago Bears es uno de los temas más candentes de la política estatal y tiene repercusiones para los distritos. El límite del distrito del Senado termina en Rolling Meadows, al otro lado de la Ruta 53, donde los Bears quieren construir su estadio en el antiguo emplazamiento de Arlington Park. Rolling Meadows ha participado en las negociaciones sobre el estadio, y es probable que los suburbios circundantes experimenten un aumento significativo de visitantes durante los eventos.

Syed dijo que el tema de los Bears no surge entre los votantes con tanta frecuencia como esperaba. No participó en la votación de abril en la Cámara de Representantes sobre un proyecto de ley relacionado con los Bears porque no incluía fondos para infraestructura, lo que, según ella, es la mayor preocupación que le expresan los residentes sobre el traslado propuesto del equipo.

“Mi prioridad como legisladora es proteger a mis residentes para que no vean aumentos en su factura del impuesto a la propiedad como resultado de un proyecto de ley mal elaborado en Springfield”, dijo Syed. “Así que he estado fomentando mucho todas y cada una de las conversaciones para determinar cómo podría ser eso”.

Peterson dijo que los residentes se muestran escépticos a la hora de brindar ayuda al equipo. Dijo que, si los Bears se mudan a Arlington Heights, impulsará un plan que aborde los posibles problemas de transporte que podrían surgir en los suburbios circundantes.

McLaughlin propuso su propio plan con el objetivo de atraer al equipo a la zona. A diferencia de Peterson y Syed, dijo que los votantes se lo mencionan a menudo y que saben que presentó un proyecto de ley. Dijo que el objetivo era mostrarle a sus electores que está analizando el tema y presentando un plan serio.

Ética

Otro tema importante en muchas contiendas electorales legislativas, especialmente para la Cámara de Representantes, es el acoso sexual en Springfield. El representante demócrata Harry Benton se vio obligado a renunciar después de que una investigación del inspector general determinara que había incurrido en un “patrón y una práctica” de acoso sexual. Pero Welch también ha sido objeto de escrutinio por apoyar financieramente a Benton incluso después de que un miembro del personal de una oficina de distrito lo acusara de mala conducta. El mismo empleado también acusó a Welch de comportamiento poco profesional por reaccionar a varias de sus fotos de Instagram con emojis de ojos en forma de corazón y pedirle que se comunicara con él a través de una aplicación de mensajería privada.

Aunque su campaña ha recibido $1,3 millones vinculados a Welch, según los registros de la Junta Electoral del Estado, Peterson dijo que no está segura de si lo apoyará para la presidencia de la Cámara, afirmando: “Primero tengo que ganar”.

Peterson publicó una propuesta de ética detallada que eliminaría el plazo de prescripción de un año para las investigaciones, otorgaría al inspector general legislativo la facultad de citar a declarar y crearía una oficina de recursos humanos independiente para los empleados legislativos.

“El tema del acoso sexual no se ha convertido en una prioridad. Creo que es una falta de respeto total hacia todas las mujeres que quieren trabajar en el gobierno”, dijo Peterson.

Syed hizo una evaluación directa sobre el acoso sexual en la Cámara:

“Reconozco que, como mujer joven en este ámbito, lo único que me protege es mi título. Y eso me frustra profundamente”, dijo Syed.

Dijo que no cree que los problemas de la Cámara de Representantes marquen una gran diferencia en su carrera por el Senado, pero el acoso sexual y la falta de medidas para detenerlo fomentan la desconfianza en el gobierno. Señaló los archivos de Epstein como un ejemplo más amplio en el que personas de alto perfil “han estado protegidas de cualquier tipo de reacción negativa”.

“Han perdido la confianza en las instituciones que pueden hacer que las personas rindan cuentas”, dijo Syed sobre los votantes. “No los culpo por sentirse así. Creo que hemos visto muchas cosas anormales que suceden en la política y que tienen consecuencias perjudiciales en la vida real de las personas”.

Otras contiendas



Distrito 47 de la Cámara de Representantes: Los demócratas también están considerando la posibilidad de ganar terreno en el condado de DuPage, donde la representante Amy Grant, republicana de Wheaton, decidió no buscar la reelección. El republicano de Carol Stream, Robert Vrankovich, y la demócrata de Wheaton, Erica Bray-Parker, están disputándose el distrito que Grant ganó por poco hace dos años.



Distrito 33 del Senado: la demócrata de Algonquin, Michele Clark, y la republicana de St. Charles, Danielle Penman, buscan el escaño en partes del condado de Kane después de que el senador Don DeWitte, republicano de St. Charles, rechazara postularse para la reelección. Harris ganó el distrito por 2,5 puntos en 2024, mientras que Pritzker ganó por 5 en 2022.



Distrito 97 la Cámara de Representantes: Los republicanos también están buscando sus propias oportunidades de ganar terreno en los suburbios. La republicana de Plainfield, Gabby Shanahan, está tratando de destituir a la representante Jessica Dixon Heitman, demócrata de Plainfield, en el Distrito 97 de la Cámara de Representantes. Dixon Heitman fue nombrado en julio para reemplazar a Benton.



Representantes. Dixon Heitman fue nombrado en julio para reemplazar a Benton. Distrito 76 de la Cámara de Representantes: al oeste de los suburbios de los condados de DeKalb y LaSalle, la representante Amy “Murri” Briel, demócrata por LaSalle, enfrenta acusaciones de conducta inapropiada. Los republicanos esperan que la republicana de LaSalle, Liz Bishop, a quien Briel derrotó por poco en 2024, pueda arrebatarles el escaño.



Varios distritos: Seth Lewis, R-Bartlett, en el Distrito 24 del Senado, y el representante Jeff Keicher, R-Sycamore, en el Distrito 70 de la Cámara, y el representante Dan Ugaste, R-Geneva, en el Distrito 65 de la Cámara también podrían ser vulnerables si las elecciones resultaran favorables para los demócratas.



24 del Senado, y el representante Jeff Keicher, R-Sycamore, en el 70 de la Cámara, y el representante Dan Ugaste, R-Geneva, en el 65 de la Cámara también podrían ser vulnerables si las elecciones resultaran favorables para los demócratas. Elecciones en el sur del estado: otros legisladores estatales en elecciones reñidas fuera de los suburbios podrían ser el representante Brandun Schweizer, R-Danville, la senadora Doris Turner, D-Springfield, y el representante Kevin Schmidt, R-Millstadt.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.