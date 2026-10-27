Una clase de traducción de NIU inicia un proyecto colaborativo

La traducción existe en todos lados y muchas de las veces ni nos damos cuenta.

Eso es lo que está aprendiendo una clase de traducción en NIU.

En un momento improvisado, traducirán "Camp Kids in Motion". Es un cómic escrito por la Dra. Lynn Katherine Herrmann, profesora de salud pública y educación para la salud de NIU e ilustrado por JA Allen.

La Dra. Laura Vilardell, profesora de traduccion en el World Languages Department de NIU lidera la clase.

"Una de las cosas que a mí me gusta como profesora es que ellos entiendan que la traducción puede estar en todas partes", dijo Vilardell, "y que muchas de las veces uno no espera que proyectos como estos salgan".

La clase está compuesta por nueve estudiantes de posgrado, quien tomarán diferentes papeles en el proyecto.

Una de ellas es Nancy Tapia, quien habla sobre su experiencia con la traducción y cómo se puede aplicar.

"Creo que es una buena herramienta para que practiquemos y en un futuro tal vez si lo queremos hacer como un trabajo, pues, sabemos que lo hemos hecho antes y que estamos ganando esa experiencia y esa habilidad

Para Tapia, esta clase le ha ayudado aprender que la traducción es un proceso complejo.

"No es fácil traducir. Al principio creí que la traducción era algo fácil, pero ya cuando estás dentro de un proyecto, pues, sabes que tienes que tener en mente muchas cosas como la cultura, las variaciones del lenguaje y todo eso".

Para la estudiante Melody Domínguez, es su primera vez tomando una clase como esta.

"Bueno, en primer lugar, es un privilegio para mí como estudiante en NIU poder ser parte de este proyecto". dijo Domínguez. "Es la primera vez que tomo una clase de traducción y para mí ha sido un gran reto".

A pesar de los desafiós que se enfrenta, Domínguez muestra bastante interés.

"Sin embargo, creo que al tomarlo con la Dra. Vilardell ha sido, pues, un proceso interesante y ahora bastante divertido y sobre todo saber que podemos crear un impacto también en la comunidad pues es al tomar un proyecto como este".

El cómic enseña a niños como el cuerpo reacciona al hacer ejercicio a través de diferentes movimientos.

Alejandra García, otra estudiante parte de la clase, destaca la importancia de poder compartir esta información a familias hispanohablantes.

"Considero que esta información es sumamente importante porque originalmente está dirigido para los niños estadounidenses o que solamente hablan inglés", dijo García, "pero también tenemos que tomar en cuenta a las familias latinas donde muchas ocasiones las familias, los padres, las madres, los abuelos, no entienden en inglés, entonces de esta forma ellos se van a poder también enterar de estas actividades".

Lynn Herrmann durante una sesión de Q&A con la clase.

Para la autora Herrmann, está llena de emoción al poder iniciar esta colaboración.

“Es algo muy emocionante saber que el libro alcanzará a más personas porque es para todos. El cuento pertenece a todos. Cada ser humano". dijo Herrmann. "Lo mismo sucede en nuestros cuerpos cuando hacemos ejercicio, cuando estamos activos físicamente. Todos nuestros corazones laten. Todos sudamos. El mensaje dentro del cuento es universal”.

Al regresar a los estudiantes, Dominguez, Garcia y Tapia son maestras, lo cual la profesora Vilardell dice que les servirá bien este proyecto en sus carreras.

"Espero que las estudiantes puedan, digamos, explicar a sus estudiantes el proceso de cómo traducir un cómic", dijo Vilardell, "porque muchas de ellas son maestras".

Dominguez en particular dice que podrá aplicar su experiencia como maestra en el proyecto.

"Bueno, yo soy maestra de español y todo el tiempo estamos traduciendo lo que hacemos nuestro trabajo", dijo Domínguez, "así que creo que aquí puedo poner de cierto modo, pues, parte de mis habilidades de las destrezas, las herramientas que he aprendido durante estos años como maestra".

Vilardell destaca que al finalizar el proyecto, tendrán algo físico para mostrar a sus futuros empleadores.

"Creo que esto puede ser muy interesante porque pueden añadirlo en su portafolio, pueden ponerlo en su cover letter y no solo decir que ellos pueden hacer eso, sino demostrar que sí lo pueden hacer".

La clase trabajará en la traducción y presentarán lo que tienen a Herrmann y Allen el 30 de nov.

Soy Carlos Loera.

Doblaje de Lynn Herrmann - Cynthia Grijalba-Duran