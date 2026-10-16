Residentes de Aurora pueden tener la opción de enviar un mensaje de texto a un médico pagando una tarifa en su factura del agua.

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La Oficina del Censo de EE. UU. muestra que más de una de cada diez personas que viven en Aurora, Illinois, menores de 65 años, no tenían seguro médico entre 2020 y 2024. La representante estatal local Barbara Hernández (D-Aurora) apoya un proyecto de ley que daría a algunas personas la opción de comunicarse con un profesional de la salud por mensaje de texto. Sin embargo, el alcalde de la ciudad no está de acuerdo con el enfoque del proyecto de ley y tiene otras inquietudes con respecto a la idea.

El Proyecto de Ley 5772 enmendaría el código municipal. Permitirá que una ciudad o localidad celebre un contrato con una empresa que ofrezca a los residentes la opción de enviar mensajes de texto a un médico. Hernández dijo que el acceso a la atención médica es importante para la comunidad.

“Debería ser una necesidad y un requisito en comparación con lo que tenemos ahora”, dijo. “Lamentablemente, la forma en que las compañías de seguros lo han estado haciendo es como un lujo. Por eso, la empresa dijo: “Bueno, pongámoslo en la factura de los servicios públicos porque ahí es donde corresponde, junto con todo lo demás”.

Otros servicios que se cobran en la factura del agua de Aurora incluyen el alcantarillado, la eliminación de residuos ambientales para cosas como la recolección de hojas y árboles de Navidad, y las tarifas de gestión de aguas pluviales.

El servicio de telemedicina se llama TAP y lo proporciona MD Health Pathways. La empresa brindará asesoramiento sobre una serie de problemas de salud, incluidos los cuidados respiratorios, la hipertensión arterial, la salud mental y otros problemas de salud que no sean de urgencia. También proporcionará recetas y derivaciones a otros profesionales de la salud. No pretende ser un sustituto de un médico de atención primaria.

La propuesta requiere que las familias se inscriban automáticamente agregando al menos nueve dólares al mes, es decir, 18 dólares por ciclo de facturación, a sus facturas de agua. Esto cubriría hasta 10 miembros del hogar. Si los residentes no quieren el servicio, tendrían que optar por no participar. El alcalde de Aurora, John Laesch, no está de acuerdo con esta opción.

“Es la parte de exclusión voluntaria la que casi lo convierte en una obligación”, explicó. “Tenemos 14,000 residentes que reciben facturación automática. No ven sus facturas mensuales y no notarían ese aumento a menos que estuvieran prestando mucha atención”.

Los residentes tendrán 60 días para darse de baja antes de que se les facture. Pero Hernández explica que aún podrían hacer un cambio después de eso.

“Puedes tener 12 meses para decidir si quieres darte de baja”, agregó Hernández. “Si para el séptimo mes descubres que esto aparece en tu factura del agua y no te gusta, puedes enviar un mensaje de texto, llamar o completar un formulario en línea donde puedes indicar que rechazas el servicio”.

Hernández dijo que la empresa procedería a reembolsar los cargos de los meses anteriores.

Laesch está abierto al servicio de mandar un mensaje por texto a un médico si es algo a lo que los residentes pueden optar. Se reunió con la empresa.

“Y les dejé muy claro que, si se trataba de un enfoque de participación voluntaria, estaríamos abiertos a tener otra conversación”, dijo. “Una vez más, todavía teníamos algunas inquietudes sobre la privacidad de los pacientes, inquietudes de que las personas indocumentadas quizá no quisieran compartir su información a través de mensajes de texto”.

Hernández no se opone a que sea una opción de suscripción voluntaria.

“No estamos tratando de imponer algo en la vida de las personas”, explicó. “Creo que esto podría ser beneficioso para algunas personas, y la opción de participar es algo que también pueden discutir. Hablé con la empresa directamente. Creo que están abiertos a tener diferentes conversaciones”.

A Laesch también le preocupa que se diagnostique erróneamente a las personas. Hernández dijo que el servicio de telemedicina cuenta con medidas establecidas en caso de que esto ocurra.

“Tienen muchos abogados disponibles para manejar esa situación, pero es por eso que hay un médico y un doctor en todo momento, para asegurarse de revisar estos resultados, y si sienten que hay algo que no pueden proporcionar... lo dirán abiertamente”.

El Concejo Municipal de Aurora tendría que votar sobre esta medida. El alcalde puede aprobar o vetar su decisión.

Mientras tanto, Hernández dijo que los residentes pueden inscribirse en una prueba gratuita enviando un mensaje de texto al 839-887-0365.

El programa ya se utiliza en Algonquin y se está considerando en Batavia.

El proyecto de ley HB 5772 aún está pendiente. Si se aprueba, la fecha de entrada en vigencia prevista sería el 1 de enero de 2027.

El gobierno local seguirá teniendo la última palabra sobre si su pueblo o ciudad participa.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.