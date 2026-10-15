Pritzker dice que “queda mucho más por hacer” en Illinois mientras busca un tercer mandato, algo poco común

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CHICAGO — Cuando se escriban los análisis retrospectivos de su mandato, el gobernador JB Pritzker dice que espera que su legado se base en el mismo argumento que está presentando a los votantes de Illinois al buscar un tercer mandato, algo poco común.

“Me gustaría que la gente recordara la situación que encontré cuando asumí el cargo, los desafíos a los que se enfrentaba el estado, el déficit estructural, las rebajas de la calificación crediticia (24 rebajas de la calificación crediticia en el transcurso de 15 años) y cómo di vuelta a todo eso”, dijo Pritzker a Capitol News Illinois en una entrevista en su oficina de campaña en el Loop a principios de octubre.

“Como sabrás, otras personas han hablado de un cambio de rumbo”, dijo Pritzker, una alusión no tan velada a la “Turnaround Agenda” en gran parte incumplida de su predecesor, el gobernador republicano de un solo mandato Bruce Rauner. “En realidad, lo logramos en los últimos siete años y medio”.

Gran parte de la visión de Pritzker para un tercer mandato gira en torno a continuar lo que ha comenzado, como la labor cotidiana pero crucial de equilibrar el presupuesto operativo anual del estado mientras se va reduciendo el déficit estructural.

“Hemos avanzado mucho, pero solo estamos a mitad de camino de llegar a casa, por así decirlo”, dijo Pritzker.

Su contrincante es una vez más el republicano Darren Bailey, quien perdió por 12 puntos hace 4 años. Bailey ha criticado al gobernador por supervisar el enorme crecimiento del presupuesto, que pasó de $38,5 mil millones en el año fiscal 2019 al plan de gastos de $55,9 mil millones de este año.

Pero Pritzker dice que necesita otro mandato porque “tiene que haber coherencia” y “una especie de repetición” para reparar el daño a la reputación que provocaron décadas de mala gestión fiscal. Le gusta citar como prueba el hecho de que Illinois ha recibido 12 mejoras crediticias de las tres principales agencias de calificación desde que asumió el cargo.

También quiere ver la implementación completa de la educación preescolar universal, algo que cree que el estado puede lograr en 2027 o 2028. Abordar la creciente intersección entre los centros de datos, la inteligencia artificial y las facturas de los servicios públicos también forma parte de su agenda.

“Hay tantas cosas que tenemos que hacer en el estado de Illinois”, dijo Pritzker. “Es realmente una de las principales razones por las que me presento para un tercer mandato, porque con todo el progreso que hemos logrado, queda mucho más por hacer”.

Pritzker ya se encuentra en un terreno poco común. Es apenas el cuarto demócrata en ganar dos mandatos en la historia moderna del estado y está destinado a ser el primero en completar ambos. Los otros tres fueron destituidos, renunciaron o murieron en el cargo. Si gana, será el primer gobernador desde el republicano Jim Thompson en obtener un tercer mandato. Thompson llegaría a ganar un cuarto mandato, desempeñándose desde 1977 hasta 1991.

La agenda de su tercer mandato podría comenzar antes de que empiece oficialmente. Los legisladores regresarán a Springfield para una sesión de veto a mediados de noviembre, momento en el que podrían considerar la regulación de los centros de datos. Pritzker también se ha manifestado cada vez más sobre la necesidad de contar con más medidas de protección en relación con la inteligencia artificial. Dijo que el Congreso debería liderar ese tema, pero también preparó el terreno para una mayor participación del Estado después de firmar una orden ejecutiva el mes pasado para crear un gabinete de IA.

El aumento de los precios de los servicios públicos también es una preocupación para los votantes, pero el estado tiene el objetivo de eliminar las emisiones de carbono de los servicios públicos para 2045. Un informe del mes pasado de la Agencia de Protección Ambiental de Illinois afirmó que, para 2050, el estado solo reducirá las emisiones en un 53% con respecto a los niveles de 2005, muy por debajo de sus objetivos de cero emisiones de carbono.

No obstante, Pritzker afirmó que el estado ha dado un “gran paso adelante” y que planea centrarse en atraer más energía nuclear al estado.

Los sindicatos de maestros también están buscando más fondos para las escuelas públicas. Aunque argumentan que el modelo de financiamiento basado en la evidencia (EBF, por sus siglas en inglés) para las escuelas K-12 tiene dificultades para seguir el ritmo de las necesidades de las escuelas con su nivel actual de $350 millones de dólares nuevos al año, Pritzker dijo que los legisladores pueden considerar aumentar el financiamiento sin reformar la ley EBF.

Una forma en que algunos defensores sugieren aumentar la financiación para la educación es estableciendo un impuesto más alto para los millonarios. Eso requeriría que los votantes aprobaran una enmienda constitucional sobre el impuesto progresivo sobre la renta, que rechazaron en 2020 a pesar de que Pritzker usó sus propios millones para impulsar la iniciativa. Pritzker dijo que todavía apoya el concepto, pero que deja en manos de los legisladores la elaboración de la propuesta.

Christian Mitchell, un ex representante estatal de Chicago que fue vicegobernador bajo Pritzker en su primer mandato, lo ayudaría a ejecutar este programa.

Perfil en crecimiento

Pero, a pesar de todos los planes para un tercer mandato, hay un subtexto ineludible que subyace a la campaña: muchos expertos nacionales consideran que Pritzker está en la lista de preseleccionados para la candidatura presidencial demócrata de 2028.

Pritzker, por si sirve de algo, ha evitado las preguntas sobre si buscará cambiar la mansión del gobernador de Illinois por la Casa Blanca. Pero los críticos, y algunos aliados, están convencidos de que lanzará una campaña presidencial en los primeros meses de un tercer mandato.

“Creo que se postulará para presidente el 4 de noviembre”, dijo Bailey en una entrevista en septiembre con Capitol News Illinois.

Como mínimo, está dando pasos para posicionarse como una presencia en la campaña nacional. Al asumir el papel de “Team Fight”, Pritzker ha sido uno de los críticos más combativos del presidente Donald Trump. Ahora es un rostro habitual en los canales de noticias por cable, en los programas de entrevistas de los domingos por la mañana y en las plataformas de influencers, al tiempo que se está convirtiendo en un orador invitado frecuente en los actos del partido demócrata a nivel estatal y local.

Pritzker viajará a Carolina del Sur el sábado para dirigirse a la filial estatal de la NAACP. Carolina del Sur será sede de las primeras primarias presidenciales demócratas en enero de 2028. Obtener el apoyo de los votantes negros del estado fue clave para la campaña de 2020 del expresidente Joe Biden, ya que obtuvo el 61% de los votos de personas no blancas en las primarias del estado en 2020, según la Associated Press. El impulso llevó su campaña a la nominación del partido.

(Capitol News Illinois photo by Maggie Dougherty) El gobernador JB Pritzker, en el centro, habla en una entrevista con reporteros de Capitol News Illinois en su oficina de campaña de Chicago el 1 de octubre de 2026.

Pritzker restó importancia al viaje, afirmando que no era más que un viaje de rutina para ayudar a elegir a los demócratas, pero señaló que parece ser popular en los eventos a los que asiste.

“Cada uno de los eventos a los que he asistido ha logrado resultados récord, un número récord de personas y cantidades récord de dinero recaudado”, dijo Pritzker. “Espero haber tenido algo que ver con eso, así que trato de ayudar en lo que puedo”.

El gobernador, cuyo patrimonio neto se estima en $4.2 mil millones, según Forbes, ha abierto su billetera para los candidatos demócratas y las causas en todo el país. Los aliados de Pritzker lanzaron recientemente el comité de acción política (PAC) Ready for the Fight con 20 millones de dólares de capital inicial del gobernador. El PAC se dirige a los republicanos en los distritos de la Cámara de Representantes que Trump ganó en 2024. Y en 2022, Pritzker fundó y donó millones a Think Big America, una organización sin fines de lucro de dinero oscuro que defiende el derecho al aborto en los estados donde el tema estaba en la boleta electoral.

El gobernador también ha tomado otras medidas destacadas. Casi todas las mañanas camina seis kilómetros a lo largo de la costa del lago de Chicago. Y recientemente reveló que le diagnosticaron diabetes tipo 2, para la cual le recetaron un GLP-1. La combinación de dieta, ejercicio y medicamentos lo ayudó a perder más de 80 libras desde la primavera de 2024.

Pritzker dijo que comparte su historia porque pensó que podría ayudar a motivar a otras personas y que no tenía nada que ver con ninguna ambición futura. Y defendió el hecho de haber ocultado su diagnóstico de diabetes a los votantes de Illinois durante más de dos años.

“Creo que la norma debería ser que, si hay algo que ponga en peligro la vida o algo que interfiera con mi capacidad para hacer el trabajo, creo que eso debería revelarse”, dijo Pritzker. “Y no he tenido nada de eso que divulgar”.

Su oponente

En la campaña, Pritzker habla ante todo de Trump, a menudo invocando el nombre del profundamente impopular presidente republicano varias veces antes de mencionar al republicano que realmente se postula contra él, Darren Bailey.

Pritzker venció a Bailey por más de medio millón de votos para ganar la reelección en 2022. Después de ganar las primarias a principios de este año, Bailey se disculpó por haber llamado a Chicago un “infierno” durante esa campaña y emprendió una ofensiva de encanto al involucrar a los votantes de la región.

Bailey también prometió no legislar sus arraigadas creencias personales en contra del aborto. Pero Pritzker no se lo cree y dice que los votantes tampoco deberían creerlo, especialmente después de que Bailey, como lo hizo en 2022, obtuviera el respaldo de Trump el mes pasado.

“Es como si estuviera tratando de ignorar todas las cosas que sabíamos sobre él como resultado de la campaña que hizo en 2022 y pretendiera ser alguien diferente, como si no fuera alguien que ha sido un adulador, un lame botas de Donald Trump”, dijo Pritzker.

La campaña de Pritzker también ha centrado sus ataques en el plan de estudios de la Full Armor Christian Academy, una escuela privada del condado de Clay que Bailey fundó junto con su esposa. Los ataques publicados por Pritzker sostienen que un texto bíblico utilizado en la escuela enseña que los dinosaurios y los humanos coexistieron, aunque la evidencia científica indica que los dinosaurios se extinguieron unos 65 millones de años antes de la aparición de los humanos.

“Me parece bien que las personas tengan creencias religiosas y que quieran vivir sus vidas en torno a esas creencias”, dijo Pritzker. “Lo que no me parece bien es imponerlo a los niños, cuando les estás enseñando algo que se ha demostrado que es falso”.

El gobernador dijo que está haciendo campaña sobre su propio conjunto de creencias profundamente arraigadas: que las personas deberían tener acceso al aborto.

Estado de la contienda

Casi todos los principales analistas políticos califican la contienda por la gobernación de Illinois como “firmemente demócrata”. Una encuesta de Public Policy Poll realizada el 30 de septiembre y el 1 de octubre para Chicago News Weekly dio crédito a eso, al encontrar a Pritzker con una ventaja dominante de 20 puntos sobre Bailey.

Al igual que en sus campañas anteriores, Pritzker dominó en cuanto a gastos. El multimillonario auto financiado ha destinado $90,5 millones a su fondo de campaña en este ciclo, un ritmo más lento que los $171 millones que gastó en 2018 y los $145 millones en 2018.

Bailey declaró $405,000 en donaciones de $1000 o más entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, según la Junta Estatal de Elecciones, después de comenzar julio con $127,990 disponibles. A diferencia de 2022, cuando el multimillonario de Lake Forest, Richard Uihlein, le dio a Bailey $12 millones y a un PAC externo anti-Pritzker $42 millones, el gasto de Pritzker en 2026 no ha sido impugnado.

Es tanto un reflejo de un partido republicano de Illinois que no ha ganado una contienda estatal en más de una década como del ascenso de Pritzker como la figura dominante en el partido demócrata del estado, que se ha beneficiado de millones en donaciones de Pritzker.

La creciente influencia del gobernador se ve en los funcionarios del estado. Ayudó a nombrar a la representante estatal Lisa Hernández, demócrata de Cicero, como presidenta del partido demócrata de Illinois en 2022 y apoyó a sus aliadas, la vicegobernadora Juliana Stratton y la representante estatal Margaret Croke, demócrata de Chicago, a principios de este año en las primarias abiertas del partido demócrata para el Senado de los Estados Unidos y la contraloría, respectivamente.

Y si el secretario de estado Alexi Giannoulias es elegido alcalde de Chicago en 2027, Pritzker tendría la oportunidad de nombrar a su reemplazo en el codiciado cargo político.

El gobernador también ha donado cientos de millones de dólares para financiar al partido demócrata del estado, apoyar a los funcionarios demócratas de todo el estado y ayudar a los líderes de los grupos demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado a financiar las campañas de sus miembros objetivo.

Pritzker considera que fortalecer su partido es esencial para su gobierno y sostiene que ha logrado gran parte de su programa en los dos primeros mandatos, en parte porque hizo campaña y financió a otros demócratas en todo el estado.

“Creo que han visto que cada vez que estuve en la boleta electoral, ya sea en 2018 o en 2022, aumentamos el número de demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado, y tengo la esperanza de que también lo hagamos esta vez”, dijo Pritzker.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.