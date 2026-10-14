El alcalde de DeKalb sigue trabajando de forma remota mientras se recupera de un grave accidente

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El 12 de septiembre, el alcalde de DeKalb, Cohen Barnes, sufrió lesiones en un grave accidente que requirió atención médica inmediata. El viernes, la ciudad emitió un comunicado en el que se indica que el alcalde está trabajando de casa mientras se recupera de sus lesiones. El administrador de la ciudad de DeKalb, Bill Nicklas, habló con WNIJ el martes por la tarde y dijo que se espera que el alcalde se recupere por completo.

Condiciones actuales

Nicklas no entró en detalles específicos sobre la naturaleza de la lesión del alcalde, mencionando la privacidad médica.

“Estoy en contacto con el alcalde a menudo”, dijo Nicklas a WNIJ. “Lo visité numerosas veces cuando estaba fuera de la ciudad, en el hospital, y ahora está en casa. Puedo decir eso".

DeKalb funciona bajo una forma de gobierno de “concejo-administrador” en la que el alcalde es responsable de presidir las reuniones del concejo y de hacer nombramientos para la junta y las comisiones, sujetos al consentimiento del concejo municipal. También se desempeña como comisionado de bebidas alcohólicas de la ciudad.

“Sus lesiones no afectaron su cerebro ni su capacidad para hablar y comunicarse”, dijo Nicklas. “Él y yo nos comunicamos a diario. Por lo tanto, no siento que no haya un alcalde en funciones y no creo que alguna vez haya habido preocupación sobre si existe una continuidad del gobierno”.

Dice que los miembros del concejo se han turnado para presidir las reuniones en su ausencia.

Plazo por regresar

Nicklas afirma que el alcalde está haciendo todo lo posible para facilitar la transición al trabajo presencial.

“Creo que tenemos que tener un poco de gracia con eso”, dijo Nicklas.

Dice que hay tres reuniones programadas para este mes. “Y tengo la esperanza”, agregó, “de verlo en algún momento en una de esas reuniones”.

Preocupaciones sobre la transparencia

Pasaron varias semanas antes de que la ciudad emitiera una declaración oficial por escrito sobre las lesiones del alcalde.

“Existe una ley federal”, dijo Nicklas, “que establece que no podemos compartir detalles íntimos sobre la salud de una persona”.

Cuando se le preguntó sobre el hecho de no poder interactuar actualmente con el alcalde en persona, especialmente en caso de una situación de última hora, Nicklas afirma que el papel del alcalde en una emergencia sería gestionar las comunicaciones entre el personal.

“La comunicación nunca fue de una calidad tan pésima”, dijo Nicklas, “y las cosas han estado bastante tranquilas”.

“Incluso si no lo fueran”, continuó, “el sistema de gobierno que tenemos cuenta con profesionales muy competentes que han estado trabajando, y tenemos un administrador de la ciudad en la cima de esa pirámide, por así decirlo, que es muy accesible. No ha habido ningún lapso en las agendas. Las agendas siempre se resumen en detalle. Así que, si alguien tiene alguna pregunta sobre los temas principales del día, siempre puede llamarme o venir a una reunión”.

Barnes también es el propietario y director ejecutivo de SundogIT, una empresa de tecnología con sede en DeKalb.

Declaración de la ciudad (traducido del inglés)

El 12 de septiembre, el alcalde de DeKalb, Cohen Barnes, sufrió lesiones en un grave accidente que requirió atención médica inmediata. Se espera que el alcalde Barnes se recupere por completo.

El alcalde Barnes ha estado desempeñando sus funciones oficiales de forma remota con la ayuda del personal de la ciudad y la tecnología moderna. El alcalde Barnes espera volver pronto a desempeñar sus funciones de forma presencial y al completo. Si necesita ausentarse de las reuniones del concejo durante su recuperación, el concejo puede seguir eligiendo a uno de los concejales para que actúe como presidente temporal de conformidad con el Código Municipal de la Ciudad y la legislación aplicable. Bajo la forma de gobierno municipal de gestión de la ciudad, el administrador municipal Bill Nicklas sigue siendo el jefe administrativo del gobierno de la ciudad y es responsable de la gestión eficiente de todos los departamentos de la ciudad.

El alcalde Barnes y su familia desean agradecer a la comunidad de DeKalb por su increíble apoyo, sus buenos deseos y su comprensión. En particular, están muy agradecidos con el Departamento de Bomberos de la ciudad por su excelente respuesta ante la emergencia, así como con los amables y talentosos profesionales médicos que brindaron la atención médica posterior. Por último, el alcalde y la Sra. Barnes agradecen al Concejo Municipal y al personal de la ciudad su amable apoyo y asistencia.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.