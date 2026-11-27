Por Carlos Chirinos

Hace 40 años Estados Unidos hizo la última reforma integral de sus leyes de inmigración, con la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), que firmó el 6 de noviembre de 1986 el presidente Ronald Reagan y que significó la regularización de cerca de 2.7 millones de personas que vivían indocumentadas en el país.

“Un excelente ejemplo de un esfuerzo bipartidista verdaderamente exitoso”,dijo Reagan aquel día en la ceremonia de la firma de la ley en la Casa Blanca, y aseguró que “futuras generaciones de estadounidenses estarán agradecidas por nuestros esfuerzos para recuperar, de manera humana, el control de nuestras fronteras y, con ello, preservar el valor de uno de los bienes más sagrados de nuestro pueblo: la ciudadanía estadounidense”.

Desde entonces, el problema de la población sin autorización para vivir y trabajar en el país no ha cesado de crecer, pero no ha habido ningún esfuerzo exitoso en el Congreso para lidiar con la inmigración indocumentada que, se calcula, rondaba los 14 millones de personas para 2025, de acuerdo con datos del Pew Research Center.

Para el profesor Raúl Hinojosa-Ojeda, del Departamento de Estudios Chicanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), la ley IRCA “fue la reforma migratoria más exitosa en la historia de Estados Unidos”, pese a que no fue suficiente para solucionar el problema de la inmigración indocumentada.

“El problema con IRCA es que no tenía un mecanismo para traer suficientes trabajadores requeridos por Estados Unidos en forma legal. Legalizó a los que ya estaban, pero no desarrolló lo que se llama future flows, el concepto de que se iban a necesitar más trabajadores hacia el futuro”, dijo Hinojosa-Ojeda en conversación con Factchequeado.

Además, IRCA dejó un germen en el debate político que explica, en parte, por qué se ha hecho tan difícil legislar sobre el tema: la desconfianza de políticos conservadores (republicanos y demócratas) con propuestas que incluyan regularización de indocumentados. Aquella reforma quedó para la historia como una “amnistía” y eso “se ha convertido en una especie de palabra maldita”, como dice en este artículo Edwin Meese, quien era fiscal general del gobierno de Reagan.

Reforma migratoria: del consenso bipartidista a tema tóxico

Después de IRCA se produjeron algunos ajustes a las leyes migratorias, como cuando en 1990 se creó el Estatus de Protección Temporal para proteger de la deportación a personas provenientes de países afectados por conflictos o desastres naturales, el programa de visas de diversidad (conocido como la lotería de visas), o la ley de 1996, que puso énfasis en los castigos a los indocumentados y estableció procedimientos de deportación acelerada.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington D.C., la inmigración quedó más vinculada a la seguridad nacional. El control migratorio quedó bajo el nuevo Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creado por la Ley de Seguridad Nacional de 2002. Al año siguiente, nació el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Hubo dos grandes intentos para una reforma migratoria integral: en 2007, una iniciativa bipartidista promovida desde la Casa Blanca por el presidente George W. Bush que fue derrotada en el Congreso por su propio Partido Republicano y, en 2013, durante el segundo mandato de Barack Obama, el proyecto de la llamada “Banda de los Ocho” (un grupo bipartidista de senadores, entre quienes estaba el hoy secretario de Estado, Marco Rubio) fue aprobado en el Senado, pero nunca fue considerado en la Cámara de Representantes, entonces controlada por los republicanos.

En medio de esos forcejeos parlamentarios, el 15 de junio de 2012, mediante un memorando dirigido al DHS, Obama estableció el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglás en inglés) para proteger de la deportación a menores traídos a Estados Unidos por su padres sin documentación, luego del repetido fracaso de una iniciativa conocida como el DREAM Act que buscaba arreglar el estatus de ese grupo que, en 2010, no superó el bloqueo republicano en el Senado. El DREAM Act permitiría a sus beneficiarios solicitar la residencia condicional, que eventualmente conduciría a la residencia permanente, según la edad que tenían al entrar a Estados Unidos.

DACA sólo otorga una protección que debe ser renovada cada dos años. Una iniciativa similar para proteger de la deportación a padres indocumentados con hijos estadounidenses, conocida como DAPA (Acción Diferida para Padres de Estadounidenses), fue bloqueada en cortes y nunca llegó a entrar en vigencia y fue rescindida al inicio del primer gobierno de Trump.

El tema migratorio se hizo cada vez más tóxico y derivó en la irrupción en la escena política de Donald Trump en 2015 con un discurso de mano dura contra la inmigración indocumentada y mayores controles a la legal, que puso en marcha las dos veces que ha ocupado la Casa Blanca.

Sin embargo, esa dureza, reflejada en las operaciones para detener y deportar a indocumentados fue “muy fuerte”, según reconoció Trump en una entrevista con CBS días después de las elecciones de medio término o midterms, en las que el Partido Republicano sufrió una de las más contundentes derrotas de las últimas décadas, en la que influyó la pérdida del apoyo entre hispanos que había logrado Trump en las elecciones de 2024, como analizamos en esta nota de Factchequedo.

En esa entrevista, Trump en el programa 60 Minutes, del 8 de noviembre de 2026, dijo que le “encantaría hacer algo en materia de inmigración” con los demócratas del Congreso, aunque no está muy claro qué tipo de negociaciones pudieran entablar ,considerando la historia del presidente con el tema migratorio y la posición del ala republicana más dura, que rechaza una vía a la ciudadanía para personas que entraron sin autorización al país.

Además, unas horas más tarde, ese mismo día, el presidente anunció el nombramiento de Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, considerado el artífice de su dura política migratoria, por lo que algunos temen que vaya a ser difícil un compromiso para facilitar la reforma migratoria, como explicamos en esta nota de Factchequeado.

“El ala extremista de derecha del Partido Republicano nunca va a querer que (las personas indocumentadas) se vuelvan ciudadanos, porque tienen miedo de que vayan a votar por los demócratas. La realidad es que Ronald Reagan hizo no solo una amnistía, sino una posibilidad para que esa gente se vuelva ciudadana, y muchos de ellos votaron republicano. Hace dos años casi la mayoría de los latinos votó republicano”, aseguró el profesor Hinojosa, de ACLU.

A pesar de eso, Hinojosa cree que va a haber una reforma migratoria y que “Trump en ese momento va a tener que tomar una decisión: si va a negociar o va a vetar. Si él la veta, es claro que con la gran mayoría del público de Estados Unidos queriendo una reforma migratoria, incluyendo una amnistía, eso se volverá el tema del 2028”.

Situación actual de la reforma

Actualmente hay un proyecto presentado en julio de 2025 por las representantes María Elvira Salazar (republicana por Florida) y Veronica Escobar (demócrata por Texas), conocido como la DIGNITY Act (la ley Dignidad) para reforzar la seguridad fronteriza y abrir un camino al estatus legal para personas indocumentadas en el país desde antes de 2020. Para mediados de noviembre de 2026, este proyecto contaba con 56 congresistas de ambos partidos como copatrocinadores, pero no ha sido analizado aún en comité y no tiene fecha para su debate.

“Hay suficiente interés para alcanzar al menos una solución básica”, aseguró a Factchequeado Dwight Bullard, asesor político principal de Florida Rising, una plataforma de movimientos sociales que promueve la adopción de leyes para lograr justicia económica y racial entre grupos minoritarios.

“El desafío del nuevo Congreso es ver si puede presentar proyectos de ley específicos y ‘limpios' (clean bills) que Trump pueda firmar, en lugar de entorpecer el proceso añadiendo enmiendas complejas. Por ejemplo, un proyecto que aumente el presupuesto para jueces de inmigración, incentive a estudiantes de Derecho a formarse como abogados de inmigración y fortalezca los programas de trabajadores huéspedes, sin incrementar los fondos para ICE. Proyectos incrementales y limpios resolverían necesidades urgentes”.

Bullard considera que “si Stephen Miller, como jefe de gabinete, exige que cualquier propuesta incluya más recursos para ICE, se generará un estancamiento innecesario”, lo que considera que ha sido justamente la historia de los fracasos de las últimas cuatro décadas a la hora de legislar una reforma migratoria.

Por su parte, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), la organización de promoción de los derechos de los hispanos más antigua del país, convoca a firmar un mensaje en su página web dirigido a la Casa Blanca y al Congreso para reparar “un sistema roto” haciendo énfasis en la seguridad fronteriza, vías legales para el ingreso de trabajadores y un camino a la regularización de personas indocumentadas.

“No hemos perdido la esperanza de que este tipo de reforma migratoria sea posible. Los votantes ya hablaron”, asegura la organización, refiriéndose al resultado de las midterms y afirman que trabajarán “con quien sea, incluido el presidente Trump, para lograrlo”.

En esa labor, LULAC se ha asociado con el activista Carlos Eduardo Espina, uno de los influencers de noticias y política en español más destacados de Estados Unidos, quien cuenta con más de 25 millones de seguidores en diversas plataformas de redes sociales.

Espina ha estado inmerso en una polémica a raíz de un mensaje que publicó en sus redes el 12 de noviembre de 2026 en el que preguntaba a los potenciales beneficiados si estarían de acuerdo con una “una vía hacia la regularización (...) la cual incluyera, además, la prohibición permanente de votar en los Estados Unidos”, algo que muchos fustigaron por considerar que se está proponiendo la creación de una ciudadanía de segunda clase.

Independientemente de la viabilidad o idoneidad del planteamiento de Espina, eso toca el tema delicado que condiciona en gran medida los intentos de ajustar las leyes migratorias de manera integral incluyendo regularizaciones masivas o amnistías: el sesgo político que podrían tener eventuales beneficiados por una reforma migratoria.

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