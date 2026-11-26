Cada año, millones de personas se reúnen con familiares y amigos para celebrar el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, en inglés). El Día de Acción de Gracias a lo largo del mundo es más que una festividad: es un momento de unión familiar, reflexión y agradecimiento –y también de pavo, puré de patatas, la salsa de arándanos.

Conecta Arizona, medio aliado de Factchequeado, recibió la consulta de parte de su comunidad sobre el origen de esta celebración. ¿Alguna vez te has preguntado sobre su historia? ¿Has escuchado la teoría de su origen hispano? La historia detrás de esta celebración ha sido objeto de debate y han surgido diversas hipótesis sobre su origen. Te lo contamos en esta nota.

Dos orígenes para una sola fiesta

En ocasiones, la historia se presenta como un mosaico, con piezas que se entrelazan y forman una imagen única. El Día de Acción de Gracias no escapa a esta versatilidad.

Según National Geographic, tradicionalmente, se considera como primer Día de Acción de Gracias “oficial” el celebrado en Plymouth (Massachusetts) en otoño de 1621, aunque se tiene constancia de que previamente se habían celebrado en otros lugares como Virginia. La fecha recuerda la primera cosecha que obtuvieron los primeros colonos ingleses, luego de un duro invierno, y el banquete que compartieron durante tres días con la tribu Wampanoag, del actual estado de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos, que les habían dado comida para sobrevivir al invierno anterior a cambio de su ayuda contra otra tribu rival, los Narragansett.

"Agradecer por los regalos del creador siempre había sido parte de la vida de los Wampaonag", cuenta en su página web el museo Plimoth Plantation, en Massachusetts, dedicado a una de las primeras colonias británicas en América.

En 1789, Washington emitió una proclamación designando el jueves 26 de noviembre como el Día de Acción de Gracias. Fue en 1863 cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó que el último jueves de noviembre se celebraría el Thanksgiving, pero debieron pasar más de 70 años para que el Congreso decretara el día como feriado legal.

El origen hispano

Esta hipótesis dice que la primera vez que se celebró Acción de Gracias fue, en realidad, 56 años antes, en 1565, en Florida, y de la mano de un español.

Según The Hispanic Council, en agosto de 1565, el español Pedro Menéndez de Avilés fundó el primer asentamiento europeo en San Agustín, Florida. Ante el avance de los franceses, que amenazaban el establecimiento español en el nuevo continente con su presencia al sur de Carolina, los Reyes de España enviaron a Menéndez para defender sus posiciones. Pocos días después de su llegada, con la ayuda de la tribu Saturiwa, Menéndez atacó Jacksonville, entonces Fort Caroline. En señal de agradecimiento a su colaboración, Pedro Menéndez de Avilés compartió una gran comida y una misa con algunos de los nativos saturiwa que se encontraban en San Agustín.

“Fue Pedro Menéndez de Avilés en 1565 el primer anfitrión que organizó un acontecimiento de esas dimensiones desde el punto de vista cultural al intercambiar productos y celebrarlo con una cena junto a los indios nativos. Y fue un poco más al sur, en el actual estado de Florida, en concreto en San Agustín, que es la primera ciudad de Estados Unidos habitada de una manera permanente y que fundaron los españoles”, afirman sobre el origen de Thanksgiving María Lara Martínez y Laura Lara Martínez, historiadoras, en el libro Breviario de Historia de España: desde Atapuerca hasta la era de la globalización.

El otro debate

Si bien lo anteriormente planteado habla de la historia “oficial” o comúnmente contada, el debate no solo gira alrededor del origen del Día de Acción de Gracias, sino con la supuesta fraternidad entre los colonos y las tribus.

“Como estudioso de la retórica indígena y de los nativos americanos, sostengo que esta historia superficial [del origen del Día de Acción de Gracias] oculta las realidades de lo que muchos historiadores y activistas llaman “colonialismo de colonos”, dice el historiadorLorenzo Veracini, que afirma que la actividad colonial no se trata sólo de que una nación envíe exploradores y traiga recursos. También se trata de lo que sucede cuando un nuevo pueblo llega e intenta establecerse como la comunidad “superior”.

Para Emilio Doménech, periodista de Newtral, la realidad es algo diferente a las versiones idealizadas sobre el origen del Día de Acción de Gracias. Pese al encuentro y banquete entre colonos y wampanoags en 1621, apenas una generación después la relación entre ambos se reconvirtió en una guerra descarnada que acabaría despojando a los wampanoags de sus tierras ancestrales. Este debate plantea un conflicto que no pretende deshacerse de la festividad, “sino reconducir la cita a debates sobre historia y manipulación histórica y así entender mejor lo idealizadas que están las relaciones entre civilizaciones que en muchos casos siempre acabaron matándose entre sí”.

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Primera fecha de publicación de este artículo: 24/11/2023