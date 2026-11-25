Read in English

Según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) y otros funcionarios del gobierno, no se han reportado efectos de la detonación del arsenal nacional de azida de plomo.

La explosión de casi 10,000 libras de azida de plomo se produjo puntualmente a las 9 a. m. del miércoles en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa en Middletown, a unas 10 millas al otro lado del río Mississippi desde Illinois. Las cámaras de televisión y otros videos publicados en las redes sociales captaron dos nubes procedentes de las explosiones.

Se previó que los patrones de viento mantendrían cualquier precipitación de plomo lejos de Illinois, ya que se esperaba que la nube se desplazara hacia el suroeste, atravesando partes de Iowa hasta llegar a Missouri. Sin embargo, a media mañana del miércoles, no se había informado de ninguna lluvia de plomo en esa trayectoria ni en ningún lugar alrededor de la planta de Middletown, según los monitores de la calidad del aire de la EPA.

En una conferencia de prensa el martes, los funcionarios del gobierno describieron el mapa proyectado de la lluvia de plomo como un “peor escenario posible” y dijeron que tenían la esperanza de que una serie de medidas de mitigación mantuvieran cualquier plomo contenido en el lugar de la explosión.

Los funcionarios federales instaron a las personas que viven alrededor de la planta a evacuar o refugiarse en el lugar, advirtiendo sobre la posible dispersión de plomo y las fuertes explosiones que podrían romper las ventanas en la zona. Según la Associated Press, no se reportaron daños.

Las autoridades de Illinois habían implementado diversas medidas para vigilar la situación y controlar cualquier efecto en Illinois.

"Todavía se espera que el Estado de Illinois se vea mínimamente afectado por la detonación en Iowa, pero seguimos en alerta", dijo el gobernador JB Pritzker en un comunicado después de la explosión. “Proteger la seguridad y el bienestar de nuestra gente es nuestra máxima prioridad mientras seguimos monitoreando las condiciones”.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, dijo en un comunicado que, según las indicaciones de los organismos de su estado, la detonación había tenido éxito.

En una declaración en video a última hora de la mañana del miércoles, el general de división Eric Shirley, comandante general del Comando de Apoyo del Ejército, dijo que la detonación superó las expectativas y que toda la azida de plomo fue destruida.

“Creo firmemente que redujimos el riesgo para la salud y la seguridad de los habitantes de Middletown y de las comunidades aledañas de todo Iowa a un nivel cercano a cero, tanto como es absolutamente posible para el ser humano”, afirmó Shirley.

El director de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Rob Cekada, dijo que la explosión se diseñó para dirigirse hacia el suelo y minimizar las partículas que se liberaron en el aire.

El director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Cameron Hamilton, dijo que los equipos federales seguirán realizando pruebas durante los próximos días para brindar mayor tranquilidad. La NASA también desplegó varias aeronaves para sobrevolar el sureste de Iowa y monitorear la calidad del aire.

Los planes para la detonación provocaron un gran revuelo entre la gente de Iowa, Illinois y Missouri, ya que muchos solo se enteraron de los planes y de la posibilidad de que el plomo se desplazara por una franja de la región pocos días antes de que estuviera previsto inicialmente que se produjera la explosión el viernes.

La detonación se pospuso varias veces, ya que un grupo bipartidista de funcionarios electos de los estados escribió cartas al Ejército solicitando más información, y los grupos ambientalistas de Iowa presentaron una demanda infructuosa para detener la detonación.

La azida de plomo es una sustancia explosiva utilizada por los militares para fabricar municiones, aunque dejaron de usarla hace más de una década.

Las reservas del país se trasladaron a Iowa en 2009, pero se han vuelto peligrosas con el paso de los años. Una inspección realizada en marzo detectó la formación de cristales en el exterior de los barriles en los que estaba almacenada, lo que, según las autoridades, hacía que no fuera seguro manipularla sin correr el riesgo de una explosión incontrolada.

El martes, las autoridades dijeron que habían estudiado todas las opciones, pero que habían determinado que una detonación controlada era el método más seguro para eliminarlo. Dijeron que el tiempo era un factor crítico, ya que la sustancia se vuelve más volátil en climas fríos.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.