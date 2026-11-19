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Una explosión militar en Iowa prevista para el viernes al mediodía podría enviar nubes de plomo al oeste de Illinois. La planta de Municiones del Ejército de Iowa, situada al sur de las Quad Cities, tiene previsto detonar azida de plomo degradada, ya que se trata de un explosivo inestable que no se puede trasladar. Se espera que la explosión genere una nube de plomo tóxico que podría desplazarse hacia Illinois, dependiendo de las condiciones meteorológicas: en este momento, el condado de Mercer es la única zona de Illinois que se espera que se vea afectada.

El ejército detonará la azida de plomo bajo una barrera de concreto y tierra y la rociará con agua antes y después para minimizar la dispersión de polvo contaminado. Los mapas y otra información se actualizarán en este sitio web militar antes y después de la detonación.

El ejército aconseja a las personas de las zonas de Middletown, Iowa, donde se producirá la detonación, que permanezcan en sus hogares o evacúen hasta que se les dé luz verde. Los oficiales de salud de Illinois dicen que lo mismo podría aplicarse aquí y quieren que los militares compartan toda la información sobre las pruebas. El plomo es tóxico para los seres humanos y los animales.

La EPA de Illinois tiene los siguientes consejos para las personas afectadas por la nube de contaminación:

Permanezcan en el interior y mantengan las ventanas cerradas durante 24 a 48 horas después de la detonación.

No hay problema en encender la calefacción en casa. La mayoría de las calderas residenciales recirculan el aire que ya está dentro de su hogar. Si tienes un sistema de climatización que aspira activamente el aire exterior, como en una escuela o un edificio comercial, es posible que quieras cerrar temporalmente la entrada de aire y cambiar al modo de recirculación.

Use un purificador de aire portátil para complementar el filtro de su calefacción.

Siga la cobertura de las noticias locales para estar al tanto de las actualizaciones sobre la ubicación de la nube. El ejército publicará actualizaciones en su sitio web: https://www.army.mil/asc#org-iowa-army-ammunition-plant.

Cuando vea polvo visible, lave las superficies exteriores con agua y jabón.

Si necesitas conducir por una zona afectada por el polvo, pon el aire acondicionado/calefacción de tu auto en modo de recirculación. Después, puedes llevar tu auto al autolavado y reemplazar el filtro de cabina, si es necesario. Un filtro de cabina de alta eficiencia capturará las partículas finas.

Consulta a tu médico si tienes problemas de salud.

El plomo es un metal tóxico que es nocivo si se inhala o ingiere y puede suponer graves riesgos para la salud. No se ha identificado ningún nivel seguro de plomo, y es especialmente peligroso para los niños de seis años o menos. Si le preocupa que usted o su hijo/a hayan estado expuestos al plomo, comuníquese con su médico para que le haga una prueba de plomo en sangre.

Recuerda lavarte las manos antes de comer y beber, y quitarte los zapatos en la entrada de las casas para minimizar el arrastre.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.