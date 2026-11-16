Se viralizó el rumor de que el 17 de noviembre de 2026 supuestamente habrá un apagón de tres días en Estados Unidos o, incluso, a nivel mundial. Publicaciones como esta en TikTok recogen teorías que circulan en internet sobre posibles “cortes de electricidad, caída del internet, bancos fuera de servicio, ciberataques” y “tres días de oscuridad”, así como recomendaciones “de almacenar alimentos y agua para sobrevivir durante 90 días”.

Otras publicaciones, como esta en TikTok o esta en Facebook, afirman que el rumor se basa en una supuesta predicción de la serie animada de Los Simpsons.

Sin embargo, no hay pruebas de que vaya a producirse un apagón en todo Estados Unidos ni en el resto del mundo. Medios de comunicación no han reportado sobre la posibilidad de que ocurra un incidente de este tipo el 17 de noviembre de 2026.

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El rumor sobre el supuesto “apagón” circula después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) suspendiera temporalmente los despegues de aviones en todo el país el 13 de noviembre de 2026. Además, coincide con la circulación de otro rumorque relaciona las recomendaciones de distintos países sobre el uso de mochilas o kits de emergencia con una supuesta catástrofe.

Por otro lado, la fecha del 17 de noviembre de 2026 coincide con una prueba nacional del sistema de alertas de emergencia programada en Estados Unidos.

Estados Unidos realizará una prueba nacional de su sistema de alertas de emergencia el 17 de noviembre

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), llevará a cabo una prueba a nivel nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) aproximadamente a las 2:20 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) del martes 17 de noviembre de 2026, según informó la cuenta de FEMA en X.

La prueba se realizará únicamente a través de la televisión y la radio e interrumpirá la programación durante aproximadamente un minuto. Los teléfonos celulares no recibirán esta prueba.

La Ley de Modernización del Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública de 2015 requiere que FEMA realice este tipo de pruebas e informe al público sobre ellas al menos una vez cada tres años. Estas pruebas permiten identificar problemas técnicos u operativos antes de que el sistema sea necesario durante una emergencia real, explica FEMA en su página web.

La teoría de Los Simpsons

Medios como Detroit Free Press o 107.5 Kool FM informaron que el rumor sobre la supuesta predicción de un apagón de la serie Los Simpsons se originó del capítulo “It's a Blunderful Life” emitido en 2023. De acuerdo con Simpsons Wiki, una enciclopedia virtual sobre la serie, el episodio trata sobre “un apagón que sumió a Springfield en la oscuridad, pocos días antes del Día de Acción de Gracias”, pero en él no se señala que el apagón haya afectado a todo Estados Unidos y mucho menos el resto del mundo.

Según reportan estos medios, el apagón que aparece en el episodio ocurrió un 17 de noviembre.

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