Se espera que un lince rojo joven atropellado por un automóvil en el condado de Ogle se recupere por completo

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La semana pasada, una propietaria de una vivienda en Oregón descubrió a un lince rojo hembra de apenas 17 libras, semiconsciente, tendida en su jardín delantero.

El lince rojo joven, que se estima que nació a principios de esta primavera o a finales del año pasado, fue atropellado por un automóvil mientras cruzaba la cercana Ruta 64.

La propietaria de la casa se puso en contacto con un cazador de animales silvestres de la zona, quien llevó al animal herido al Centro de Vida Silvestre Oaken Acres en Sycamore.

Cuando el lince rojo llegó al centro, estaba completamente consciente y notablemente agitado.

El centro tenía dudas sobre cómo sacarlo de la trampa de “captura y liberación”, debido al riesgo de que el animal o los miembros del personal sufrieran más lesiones.

Kathy Stelford, fundadora y directora ejecutiva de Oaken Acres, explicó que los estudios del Departamento de Recursos Naturales de Illinois (IDNR) sitúan a los linces rojos en todos los condados de Illinois.

Dicho esto, los linces rojos son criaturas solitarias que rara vez se ven, especialmente en el norte de Illinois.

“Estoy aquí desde que Oaken Acres comenzó el 1 de abril de 1984”, dijo Stelford. “Puedo decirles que este es solo el segundo lince rojo que hemos tenido en 43 años”.

Stelford explicó que alrededor del 90 % de los pacientes del centro llegan debido a la interferencia humana en sus vidas.

Afirma que la expansión de las zonas urbanas aumenta el desplazamiento y la probabilidad de atropellos por vehículos.

Como Oaken Acres no contaba con los sedantes necesarios para tratar al lince rojo en el lugar, la trasladaron al Centro de Conservación de la Vida Silvestre de DuPage en Glen Ellyn.

Allí la anestesiaron, la examinaron y le hicieron una radiografía. También se le realizaron una ecografía y análisis de sangre.

Se determinó que estaba ligeramente delgada, con algunas pulgas y garrapatas, y que probablemente había sufrido una hemorragia interna leve.

También tenía una vieja fractura escapular con un traumatismo previo en la cadera, ambos ya curados. Su recuento de glóbulos rojos era normal.

La mayor preocupación era un diente canino muy fracturado que necesitaba ser extraído para limitar el dolor e infección futuros.

La unidad dental del centro realizó un procedimiento odontológico complejo para extraer el diente.

Mientras el lince rojo se recupera de su cirugía, el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de DuPage afirma que tiene la intención de trasladarla a un recinto al aire libre para aliviar cualquier estrés adicional.

Se espera que se recupere por completo y que sea devuelta al condado de Ogle una vez que esté totalmente curada.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.