Un climatólogo del estado de Illinois insta a los residentes a “prestar atención” al “Super El Niño” de este invierno

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Los meteorólogos pronostican que el patrón climático “Super El Niño” de este invierno, que va de fuerte a histórico, tendrá implicaciones significativas para el planeta.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) declaró oficialmente el fenómeno de El Niño de este año en junio y se prevé que sea el más intenso jamás registrado.

Durante un fenómeno de El Niño, las temperaturas superficiales del océano Pacífico aumentan como consecuencia del debilitamiento o la inversión de los vientos alisios.

Las aguas cálidas que normalmete se desplazan hacia Asia se desvían hacia el este en dirección a las Américas.

Estas alteraciones de la corriente en chorro pueden provocar cambios drásticos en los patrones climáticos, que de otro modo serían convencionales, en todo el mundo.

A finales de septiembre, el colectivo de investigación interuniversitario Climate Impact Lab pronosticó que un aumento atípico de las temperaturas mundiales debido al fenómeno de El Niño de este año podría provocar 451 000 muertes adicionales en todo el mundo para febrero de 2027.

Las previsiones actuales sugieren que el Sur Global será el más afectado, particularmente Nigeria, Indonesia y Sudán.

Durante los fenómenos de El Niño, la corriente en chorro del Pacífico se desplaza hacia el sur sobre el continente norteamericano.

Este cambio desvía el clima tormentoso hacia el sur de Estados Unidos y deja al norte de Estados Unidos y Canadá con condiciones secas y más cálidas de lo normal.

Según el climatólogo del estado de Illinois, el Dr. Trent Ford, el “Super El Niño” de este año tiene más consecuencias que un invierno templado en el Medio Oeste.

“Es un evento realmente significativo”, dijo Ford. “Aunque nuestro impacto por El Niño pueda ser un poco más moderado, y algunas personas puedan alegrarse por ello, un invierno más suave, definitivamente tiene repercusiones en todo el mundo. Por supuesto, sabemos que nuestras economías y nuestros medios de vida están relacionados no solo con lo que está sucediendo en Illinois, sino también en otros lugares. Es importante que la gente preste atención”.

Ford agregó que el fenómeno de El Niño de este año aún presenta desafíos para el norte de Illinois en particular.

Los cultivos perennes que florecen antes son más susceptibles a los daños causados por las heladas primaverales, y las especies invasoras, como las garrapatas estrella solitaria, pueden persistir en altas concentraciones.

Pero Ford afirma que otras regiones del mundo podrían enfrentarse a adversidades mucho mayores a causa de El Niño durante el fenómeno de este año.

Algunas zonas del norte de Australia corren un mayor riesgo de sufrir incendios forestales debido a las intensas olas de calor y a las condiciones de sequía.

Los monzones variables en algunas partes de la India y África Occidental podrían provocar sequías y escasez de alimentos.

El aumento de las precipitaciones en algunas zonas de la costa ecuatoriana también ha hecho que la región sea más vulnerable a los deslizamientos de tierra.

Se espera que el fenómeno “Super El Niño” de este año alcance su punto máximo hacia finales de este año y persista hasta la primavera de 2027.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.