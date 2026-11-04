Briel retiene el escaño del distrito 76 de Illinois tras una campaña acalorada

Amy “Murri” Briel mantuvo las cosas simples durante la noche de las elecciones, reuniéndose con algunos amigos cercanos y simpatizantes para ver los resultados.

En una entrevista telefónica con WNIJ el martes por la noche, admitió que estaba agotada.

“Si lo haces bien, deberías haberlo dado todo en el campo, y creo que eso es lo que hice yo y lo que hizo mi equipo”, dijo Briel.

Al ganar por un margen más amplio que en 2024 frente a la candidata del partido republicano, Liz Bishop, Briel cumplirá un segundo mandato en el distrito que incluye sectores de los condados de LaSalle, Bureau y DeKalb. Dijo que fue a cientos de casas a tocarles la puerta en las últimas semanas.

En su fiesta de la noche electoral en LaSalle, la candidata republicana Liz Bishop expresó su agradecimiento durante toda la noche a los seguidores de su campaña.

Vani Subramony, WNIJ Liz Bishop se reúne con sus seguidores la noche de las elecciones.

“Puedes apreciar que eres el catalizador para reunir a las personas con un propósito común y creo que es realmente genial ver a la gente entusiasmada y llena de energía”, dijo Bishop.

Fue una campaña polémica. La ex jefa de gabinete adjunta de Briel publicó este verano un video de casi 45 minutos en el que expuso varias acusaciones contra Briel. Bishop confirmó que su campaña organizó y pagó por el video. Briel negó en varias ocaciones las acusaciones.

Jenna Dooley de WNIJ contribuyó a este informe.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.