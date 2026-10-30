Cómo la representación se destaca tras el Mes de la Herencia Latina en NIU

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El 16 de septiembre el Centro de Recursos Latinos de NIU celebró su evento anual de apertura del Mes de la Herencia Latina.

En los Estados Unidos, este mes de celebración se lleva a cabo del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre.

Durante esos 30 días se festeja la latinidad en la comunidad, a través de la lengua, la cultura, la comida y las tradiciones.

Valentín Padilla Uribe es un asistente graduado del Centro de Recursos Latinos de NIU. Es estudiante de segundo año cursando un posgrado en la facultad de derechos de NIU.

Expresó su pasión sobre su herencia latina y cómo sus raíces mexicanas han formado parte de su futura carrera.

“Yo crecí en la frontera, soy fronterista de Laredo, Texas, entonces mi rumbo como migrante me ha impactado en todos los sentidos”, dijo Padilla Uribe, “yo voy a utilizar mi título en derechos como un abogado de inmigración.”

Padilla Uribe tiene un mensaje para la nueva generación de Huskies latinos.

“Nunca vean sus identidades, su color de piel o su acento como una desventaja. Es tu poder es lo que te hace único”, y agregó: “utiliza tus identidades como tu superpoder para tumbar cualquier puerta que se presente frente a ti.”

No fue el único con orgullo latino. La Dra. Nancy Domínguez-Fret es la directora del programa de licenciatura en educación en World Languages de NIU. Manifestó su motivación para entrar a trabajar a NIU.

“Cuando estaba entrevistando para este trabajo me mencionaron que ya casi íbamos a ser un Hispanic Serving institution” dijo, “Yo crecí en la ciudad, vengo de UIC que es un Hispanic Serving Institution y tiene muchos años siéndolo y creo que para mí es muy importante trabajar con mi comunidad.”

La profesora explicó que el aprendizaje del español es mucho más que un requisito para la graduación.

“Te va a abrir puertas laborales, pero también puede que te ayude a reconectar con tu familia, tus alumnos, amigos o simplemente formular nuevas comunidades o conexiones.”

Estas declaraciones se alinean con la experiencia de Lucas Schaffer, un estudiante del programa acelerado BA/MA en World Languages and Cultures, con énfasis en el español y estudios hispánicos.

Compartió que su decisión de estudiar el español le ha alumbrado una pasión.

“Desde que empecé a tomar clases [de español] me enamoré del aprendizaje, del idioma y de las culturas que están conectadas [a sus raíces indígenas]”, comentó, “cada país tiene su propio dialecto y el dialecto realmente viene de la cultura”.



Al regresar a la celebración, las actuaciones incluyeron algunos conjuntos musicales y grupos estudiantiles de NIU. Entre ellos estaban Mariachi NIU y Banda NIU.

Incluso hubo el estreno del nuevo grupo Latin American Project por parte del Centro Cultural Karani, una organización comunitaria del pueblo de DeKalb.

Son Jarocho NIU interpretó un estilo de música de Veracruz con orígenes afromexicanos.

Tumbao NIU, un grupo de baile latino cerró el evento con una clase de bachata.

Aunque el Mes de la Herencia Latina se ha acabado, el campus de NIU y el Centro de Recursos Latinos sigue celebrando a menudo de eventos y actividades para la comunidad.

Su próximo evento será una exposición de una ofrenda para celebrar el Día de los Muertos. Estará ubicado en el vestíbulo del Founders Memorial Library en el campus de NIU hasta el 6 de noviembre.

Soy Cynthia Grijalba-Duran.