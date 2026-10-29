El almuerzo escolar gratuito ya no está en el menú para muchos niños. Es una de las muchas presiones que sufren las cafeterías.

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Los distritos escolares de todo Estados Unidos se enfrentan a una situación de escasez financiera.

Los costos de los alimentos aumentaron alrededor de un 30% desde 2020, incluido un incremento del 3,4% en agosto en comparación con el año anterior. Algunos productos como la carne de res, los huevos y la harina han subido aún más.

Ryan Mikolaycik está a cargo de alimentar a 66.000 niños como director ejecutivo de servicios de alimentación del Distrito Escolar Independiente de Austin, en Texas.

“Una fruta o una verdura costaba alrededor de 25 centavos por porción; ahora cuesta más bien 40-50 centavos por porción”, dijo.

El personal de cocina que solía ganar $10 o $12 por hora hace una década ahora gana $20 por hora o más en muchos estados a medida que aumentan los salarios mínimos.

Dado que los programas de alimentación escolar deben tener un presupuesto equilibrado, en algún momento algo tiene que ceder. Mikolaycik dijo que en su distrito tuvieron que hacer recortes.

“Ahora es como, bueno, en lugar de tener a esa persona allí en la cocina, voy a eliminar a una persona y tendrán que hacer el trabajo con menos”, dijo. “En lugar de servir bananas dos veces, las vamos a servir solo una vez”.

Las presiones sobre los precios se ven agravadas por la pérdida de fondos federales, ya que menos estudiantes cumplen automáticamente los requisitos para recibir almuerzos gratuitos debido a los cambios en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y Medicaid. Al mismo tiempo, los distritos escolares se enfrentan a cambios en las normativas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Es por eso que el 95% de los líderes de nutrición escolar afirman que les preocupa la sostenibilidad financiera de su programa alimentario, según una encuesta de la Asociación de Nutrición Escolar.

“Ahora ya saben qué es lo que mantiene despierta por la noche a una encargada del comedor”, dijo Donna Hoover, directora de nutrición del Distrito Escolar de Hickman Mills, que atiende a unos 5000 estudiantes en Kansas City, Missouri.

Cortesía del Distrito Escolar Independiente de Austin en Texas Un muslo de pollo coreano y arroz frito con brócoli, una ensalada y una rodaja de manzana en esta bandeja de almuerzo del Distrito Escolar Independiente de Austin en Texas. Los líderes de nutrición escolar están preocupados por el aumento de los costos, los cambios en las regulaciones, así como por la disminución del número de estudiantes que cumplen automáticamente con los requisitos para recibir almuerzos gratuitos debido a los cambios en los programas federales de asistencia alimentaria.

Reembolso federal por las comidas escolares

Este año escolar, la tasa máxima de reembolso por comida del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para los estudiantes que cumplen con los requisitos para recibir almuerzo gratuito es de $4,85.

“Así que, por menos de lo que pagarías por un café con leche, las escuelas tienen que preparar una comida completa que incluya leche y frutas, verduras, cereales integrales y proteínas”, dijo Diane Pratt-Heavner de la organización nacional sin fines de lucro School Nutrition Association.

Y no solo cubre los alimentos. Esos $4,85 también deben cubrir los gastos del personal de cocina, las herramientas, la capacitación culinaria y los utensilios de cocina.

“La tasa de reembolso federal se ajusta ligeramente cada año, pero simplemente no ha sido suficiente para seguir el ritmo del mayor costo de preparar estas comidas”, dijo Pratt-Heavner.

Sin embargo, lo que realmente preocupa a los directores de nutrición escolar son los cambios realizados en la “One Big Beautiful Bill Act” del gobierno de Trump, que entró en vigor el año pasado.

“ Se está convirtiendo en una especie de tormenta perfecta, por así decirlo”, afirmó Aaron Nowak, director de Servicios de Alimentación y Nutrición del Distrito U-46 en South Elgin, Illinois.

Peter Medlin / Harvest Public Media Una empleada de la cafetería sirve el almuerzo en la escuela secundaria South Elgin, que forma parte del Distrito Escolar U-46 en el norte de Illinois. Aaron Nowak, director de Servicios de Alimentación y Nutrición, afirma que el distrito sirve más de 30,000 comidas al día.

Más de 55,000 escuelas en los Estados Unidos ofrecen comidas gratuitas a todos sus alumnos a través de un programa federal llamado Disposición de Elegibilidad Comunitaria o CEP, por sus siglas en inglés.

Las escuelas cumplen con los requisitos si más del 25% de sus alumnos utilizan programas federales de ayuda alimentaria como SNAP. Cuanto mayor sea el porcentaje, más escuelas recibirán reembolsos del gobierno federal. Las escuelas reciben la tasa de reembolso máxima si más del 62,5% de sus alumnos cumplen con los requisitos.

Sin embargo, más de 5 millones de estadounidenses han perdido los beneficios del SNAP desde el año pasado. Nowak ha visto el declive en sus escuelas.

“Nuestras cifras han cambiado entre un 10% y un 15% en los últimos seis o siete meses”, afirmó.

Cuando ese porcentaje disminuye, el programa se vuelve más costoso de operar para las escuelas. Algunos distritos escolares de estados como Texas, Illinois y Kentucky ya dejaron de ofrecer el CEP porque ya no es económicamente viable.

En el Distrito Escolar Independiente de Austin, Mikolaycik dijo que 69 de sus 105 escuelas utilizan el CEP. Sin embargo, espera que otras 30 escuelas puedan perder el programa el próximo año escolar, cuando se supone que las tasas del SNAP disminuyan aún más.

Sin la inscripción automática a través del SNAP, las familias presentan una solicitud para verificar sus ingresos y ver si su hijo cumple con los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido.

Erin Hysom, del grupo nacional de defensa Food Research and Action Center, afirmó que estas solicitudes son una verdadera barrera para algunas familias. Dijo que les piden a las familias que calculen múltiples formas de ingresos. También existen barreras lingüísticas y de alfabetización que pueden impedir que algunas personas puedan completar la solicitud con precisión.

“También escuchamos a las familias y a las comunidades hablar sobre el estigma y la vergüenza en torno a la solicitud”, dijo. “Cuando se piensa en un distrito escolar, las personas que procesan esas solicitudes podrían ser su vecino, podría ser el entrenador de fútbol de su hijo. Es posible que no quieras que sepan cuáles son las circunstancias de tu hogar y tus finanzas personales”.

Cortesía del Distrito Escolar Independiente de Austin en Texas Un estudiante elige un plátano en un mostrador de autoservicio en el Distrito Escolar Independiente de Austin, Texas. Junto con el precio de los alimentos, los costos de los equipos de cocina se dispararon. El precio de una nevera que se podría ver en la cocina de una escuela ha pasado de $100,000 a $160,000 en los últimos años.

Mikolaycik dijo que también lleva mucho tiempo y puede suponer una carga administrativa para los programas de alimentación escolar con poco personal procesar las solicitudes, mientras que, cuando cumplen los requisitos a través del SNAP, el proceso es automático.

También dijo que el umbral para que las familias reúnan los requisitos para recibir comidas a precio reducido es más alto de lo que la mayoría de la gente cree.

“Aquí en Austin, una familia de cuatro personas que gana más de $60,000 brutos no recibe ningún beneficio”, dijo.

Los funcionarios de nutrición escolar afirman que las comidas gratuitas son muy importantes porque el almuerzo escolar es la comida más constante y nutritiva en la vida de muchos niños. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) afirma que millones de estudiantes dependen de las comidas y los snacks escolares para más de la mitad de su ingesta de alimentos durante la semana escolar.

Las regulaciones federales afectan los presupuestos

Además de todas estas presiones financieras, las cafeterías escolares también deben cumplir con más regulaciones federales.

Es otra fuente de frustración para los directores de nutrición escolar como Hoover en Kansas City.

“Les digo a todos que, a veces, siento que nos preparan para fracasar, porque las pautas son muy estrictas para nosotros”, dijo.

En los últimos años, las normas federales limitaron los niveles de sodio y azúcar en las comidas escolares y exigieron que se adquiera un cierto porcentaje de alimentos a productores estadounidenses.

Cortesía del Distrito Escolar Independiente de Austin en Texas Un wrap de falafel con piña fresca, una ensalada de pepino, pimientos y leche conforman esta comida en el Distrito Escolar Independiente de Austin, Texas. Las presiones, incluidos los mayores costos de los alimentos y de la mano de obra, han obligado a realizar algunos recortes en el programa de alimentación del distrito.

Nowak, de Illinois, dijo que los fabricantes de alimentos escolares tuvieron que reformular sus productos para cumplir con las normas, lo que puede resultar costoso. Otros han reducido el número de productos que ofrecen o han dejado de vender a las escuelas.

“Estamos viendo que cada vez hay menos fabricantes que producen alimentos para la educación primaria y secundaria, lo que nos da menos opciones y menos empresas con las que trabajar”, afirmó.

Menos opciones significan precios más altos. Nowak dijo que la disposición “Compra estadounidense” también es un desafío. No más del 10 % de los alimentos escolares pueden provenir de fuera de los Estados Unidos. Pronto el requisito bajará al 8 % y luego al 5 %.

Eso lo hace difícil cuando algunos productos básicos de la cafetería, en particular las frutas y verduras, simplemente no se cultivan en Estados Unidos.

“No hay ninguna planta de producción de plátanos en Estados Unidos que pueda suministrar suficientes plátanos para todos en Estados Unidos”, dijo Nowak. “Así que productos como plátanos, mandarinas, mangos, aceite de oliva y brotes de bambú; no hay acceso a esos productos dentro de Estados Unidos”.

Los funcionarios federales también quieren que las escuelas preparen más comidas desde cero. Nowak dijo que a su programa de alimentación escolar le encantaría preparar más alimentos en el lugar, pero que eso requiere nuevos equipos e infraestructura.

“Muchos de nuestros edificios más antiguos no tienen cocinas equipadas adecuadamente”, afirmó. “En muchas de nuestras escuelas primarias, tenemos cocinas para calentar alimentos”.

Cortesía del Distrito Escolar Independiente de Austin en Texas Estudiantes en una cafetería de autoservicio del Distrito Escolar Independiente de Austin, en Texas, donde se están sintiendo los mayores costos de los alimentos. “Una fruta o una verdura costaba alrededor de 25 centavos por porción; ahora cuesta más bien 40-50 centavos por porción”, dijo Ryan Mikolaycik, director ejecutivo de servicios de alimentación.

En la encuesta de la Asociación de Nutrición Escolar, el 94% de los encuestados afirmó que su programa de alimentación necesita más equipos e infraestructura para ampliar la preparación de alimentos desde cero.

Los directores de alimentación escolar también están anticipando nuevas pautas de la administración Trump que impulsan un mayor consumo de proteínas.

Mikolaycik, de Austin, Texas, dijo que su distrito está a favor de servir más proteínas e ingredientes integrales, pero que necesitan más apoyo para hacerlo.

“Gobierno, nos estás diciendo que quieres que sirvamos más proteínas. De acuerdo, pero ustedes también nos financian. ¿Entonces cuál es? dijo. “Quieren que hagamos estos cambios, genial, estamos de acuerdo, pero entonces tienen que darnos el dinero para hacerlos, porque un panecillo es más barato que un bistec”.

Harvest Public Media es una colaboración de redacciones de medios públicos en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras. Informa sobre los sistemas alimentarios, la agricultura y las cuestiones rurales.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.