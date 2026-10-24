“Cuando pienso en la búsqueda de la felicidad, pienso en la alegría”: un niño de 12 años mira hacia el futuro de Estados Unidos

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El sábado 10 de octubre se presentó una escultura en Elgin que conmemora el America250. El diseño fue creado por un niño de 12 años.

Una imagen de una enorme mariposa monarca se eleva sobre la esquina de Prairie Street y South Riverside Drive, en el centro de Elgin. Está sostenida por una estructura de acero. En el centro de sus alas se encuentra una pequeña réplica de la Estatua de la Libertad. En un lado hay una figura de una mujer que sostiene a un niño y, en el otro, una mujer que baila y un hombre que toca la guitarra. La parte inferior de la mariposa muestra dos manos entrelazadas. Una es una mano de color marrón oscuro que representa a una persona negra y la otra representa a una persona blanca.

Decenas de personas se reunieron alrededor de la escultura “Pursuit of Happiness” para su inauguración. Llegó aquí gracias a múltiples colaboraciones.

Side Street Studio Arts, la Comisión de Artes Culturales de Elgin, Your Neighbor Elgin y el Concejo de las Artes de Illinois hicieron un llamado a los jóvenes para que representaran su idea del futuro de Estados Unidos.

“No es solo una escultura; es una visión. Lo que espera ver, lo que espera que todos puedan aspirar a ser y a hacer”, explicó Denise Adeosun, la madre de Nathan Adeosun, el niño cuyo diseño fue elegido para representar cómo podría ser Estados Unidos dentro de 250 años.

Nathan dijo que esto es lo que imagina para el futuro.

“Cuando pienso en la vida, pienso en el nacimiento, el crecimiento, el éxito y el propósito”, dijo. “Cuando pienso en la libertad, pienso en la igualdad, la justicia, la libertad, la paz y una nación unida. Y cuando pienso en la búsqueda de la felicidad, pienso en la alegría, la realización, la comunidad y la capacidad de perseguir los sueños y las aspiraciones sin límites”.

Nathan dibujó el concepto y otros artistas colaboraron para crear la obra final.

Yvonne Boose

Freddrick Wimms forma parte de la organización sin fines de lucro Your Neighbor Elgin. Formaba parte del comité encargado de elegir la obra del joven artista. Hizo modelos en 3D de algunos de los objetos que estaban en el diseño de Nathan.

“Y luego se lijaron, se pegaron y se les dio mucho amor con pintura”, agregó, “y se les dio el aspecto que tienen ahora, y luego se hizo para que pudiéramos montarlas en las alas de la mariposa”.

Jimmy Weigele es soldador. Ayudó a armar la parte de la estructura que sostiene todos los aspectos de la obra. Dijo que cuando tenía 12 años, sus pensamientos estaban centrados en sí mismo.

“Pero Nathan decidió hacer esto para que fuera inclusivo para todos”, dijo, “y pensé que eso era muy agradable, y que pudiéramos tomar algo que mide un pie de alto y replicarlo a unos nueve o diez pies de alto, y ahora está aquí frente a nosotros. Ser parte de eso es algo muy especial”.

Weigele dijo que muchas personas se unieron para crear la escultura.

“Es genial ver cómo la pasión y los talentos de todos se unen como un todo para hacer que algo suceda”, dijo Weigele. “Así que esta es una gran escultura y es el epítome del trabajo en equipo”.

Mary Yetter está en la zona para un evento de Pokémon Go y se da cuenta de la reunión. Dijo que es maravilloso ver cómo los niños están marcando la diferencia en la comunidad.

“Me encanta”, dijo, “porque muestra una ciudad de Elgin unida y, espero, también una nación unida”.

El alcalde de Elgin, Dave Kaptain, habló en el evento, y el director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Elgin (ESO), Marc Thayer, junto con otro músico de la ESO, tocaron una melodía.

Nathan dijo que ver su imagen en forma de escultura le parece increíble.

“Es como un recordatorio de lo que debes hacer a tu manera”, dijo, “y de cómo puedes contribuir a hacer de Estados Unidos un lugar mejor”.

Nathan asiste a la River Valley Christian School en Elgin, pero asistía a la Elgin Math and Science Academy Charter School cuando creó el dibujo. Es escritor y quiere embarcarse en muchos proyectos creativos cuando sea mayor. Incluyen convertirse en guionista y escultor.

Con la ayuda de otras personas, ya dejó su huella.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.