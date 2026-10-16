Cabezas olmecas se dispersan por el campus como parte de una exposición de arte de NIU

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Últimamente, los estudiantes y los profesores de Northern Illinois University (NIU) han notado unas cabezas gigantescas por el campus universitario.

¡No están alucinando! Es parte de un evento artístico durante el semestre de otoño.

El 16 de sept. la exposición “The Olmec Heads Experience” abrió sus puertas en el Museo de Arte de NIU en Altgeld Hall. Además de las nueve cabezas olmecas pintadas en el museo, también hay dieciséis adicionales fuera de la Biblioteca Founders, el edificio Davis, el edificio Altgeld, y el edificio de artes visuales Jack Arends.

Las estatuas representan las cabezas de la civilización antigua mesoamericana de los olmecas, pero cada una fue pintada por artistas diferentes que viven en México y EE. UU. Esta exposición dentro y fuera del museo continuará hasta el 12 de dic.

Gracias a los contactos entre Fred D. Barnhart, decano de las bibliotecas de NIU, y Fernando Ramírez, director del Centro Cultural Mexicano del Condado de DuPage, los dos ya tenían la experiencia de coordinar la exposición de los alebrijes que vino a NIU en 2024.

Ramírez ofreció la posibilidad de otra exposición para el otoño de 2026, y como resultado, Barnhart trabajó con Jessica Labatte, directora de la Escuela de Arte y Diseño en NIU, para realizar este plan. Ya que Ramírez había trabajado con Carlos Tortolero, director y fundador del Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago, en la exposición de los alebrijes, conocía bien el interés de éste por los olmecas.

Ramírez compartió esta fascinación, y de allí se juntó a la coordinación de la nueva exposición. Junto con Carlos Luna, quien organizó los artistas en México, se logró organizar una gira que incluyó paradas en College of DuPage Y West Chicago. Ahora, los olmecas se encuentran en NIU.

¿Quiénes eran los olmecas?

Los olmecas fueron una de las primeras grandes civilizaciones de Mesoamérica, antes de los mayas o los aztecas. Aproximadamente entre 1200 a.C. y 400 a.C. se ubicaron principalmente en la zona sureste de México en los estados de Veracruz y Tabasco.

Su influencia se extendió a regiones en Guatemala, Belice y Honduras. Conocidos por sus estatuas de cabezas colosales, se considera a los olmecas como una cultura madre de las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica porque introdujeron ideas, estilos artísticos y prácticas que fueron adoptadas por otras civilizaciones más tardías.

Entre sus contribuciones cuentan sus avances en la astronomía y las matemáticas que les permitió desarrollar una versión inicial del calendario y un sistema de escritura jeroglífica. Asimismo, cultivaron el cacao y la goma, y fundaron el primer juego de la pelota que fue adoptado por otros pueblos en Mesoamérica.

¿Cómo organizar una visita?

El museo de arte de NIU se encuentra en el primer piso de Altgeld Hall y está abierto los miércoles de mediodía hasta las 3 p.m., los jueves de las 2 p.m. hasta las 8 p.m., los viernes de mediodía hasta las 6 p.m., y los sábados de las 10 a.m. hasta la 1 p.m. La entrada al museo es gratis.

Se puede visitar las estatuas al aire libre a cualquier hora. Es posible hacer una caminata artística por la universidad para ver todas las estatuas, comenzando por la entrada de la biblioteca Founders y terminando en el edificio de artes visuales Jack Arends.

NIU Art Museum Un mapa de las ubicaciones de las cabezas olmecas.

Después de admirar las cuatro estatuas frente a la biblioteca, se continua el camino hacia Normal Road. Al cruzar Normal y pasear entre Davis y el edificio Swen Parson, se encuentran cinco estatuas más: dos están cerca de la fachada de Davis, mientras que otras tres están en la plaza formada por Davis y el edificio Lowden. Al doblar a la izquierda se llega a Altgeld Hall. A ambos costados de este edificio se encuentran dos cabezas adicionales. Además, el museo con nueve cabezas más está en el primer piso. Después de Altgeld, se debe seguir por la avenida College hasta Gilbert. Al doblar a la izquierda, el edificio de artes visuales Jack Arends se ubica al lado de un estacionamiento. En las fachadas sur, oeste y norte, se encuentran cinco estuatuas más.

Se puede llegar al edificio Altgeld por el transporte público, utilizando el autobús 2R o 2L con parada en Altgeld o es posible estacionar en el estacionamiento para visitantes al lado de la biblioteca. Aunque es necesario usar los quioscos para pagar el estacionamiento de lunes a viernes, es gratis después de las 4 p.m. y en los fines de semana.

Como parte de la exposición, cada estatua tiene un código QR. Al sacar un ‘selfie’ con la estatua y mandar la foto al museo, hay la oportunidad de ganar un premio.