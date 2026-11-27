Mientras manejábamos cerca del pueblo rural de Lebanon en el estado de Indiana, a altas horas de una noche de verano, vimos una luz brillante al horizonte. Al acercarnos, vimos de qué se trataba: un paisaje enorme y árido, sin pasto ni árboles, con enormes focos y camiones por todas partes.

Era un centro de datos en construcción. Lo que antes había sido tierra de cultivo ahora era un terreno yermo. Como el pueblo de Port Washington (Wisconsin). Como la ciudad de Memphis, donde el ruido fuerte constante provoca estrés e hipertensión arterial. Como en el norte de Virginia, donde la gente vive en sus sótanos para escapar del ruido ensordecedor que hay las 24 horas del día. Como todos los lugares donde se encuentran los centros de datos.

Las grandes empresas tecnológicas y sus apodos como “Monarch Energy” están planeando centros de datos masivos a lo largo de nuestras vías fluviales tanto en la ciudad de Rockford como en los pueblos de Cherry Valley, Belvidere y Beloit (Wisconsin).

En un video promocional del octubre de 2025, Monarch Energy afirmó que el centro de datos propuesto utilizaría alrededor de 3 millones de galones de agua al día. Actualmente, Rockford utiliza 16,7 millones de galones de agua al día, lo que significa que este centro de datos aumentaría el consumo total de agua de la ciudad en un 17% y podría agotar los recursos hídricos locales.

Los defensores de los centros de datos dirán que las “nuevas tecnologías” especiales, como los “sistemas de refrigeración de circuito cerrado”, mejoran las cosas. De hecho, los sistemas de refrigeración de circuito cerrado utilizan generadores diésel de respaldo que producen un ruido similar a los motores a reacción y liberan sustancias químicas tóxicas al aire.

El 70% de los estadounidenses se oponen a los centros de datos, y los problemas principales son el uso del agua, el uso de la electricidad, el aumento de las facturas de electricidad y la falta de un proceso democrático, ya que nuestros legisladores atienden a las grandes empresas tecnológicas y se olvidan de nosotros.

Esto no es progreso, sino destrucción y peligro. Las grandes empresas tecnológicas no tienen en cuenta las medidas de protección, las ordenanzas, las regulaciones ni las listas de deseos. La única forma de inmovilizar a los centros de datos es detenerlos ANTES de que comience la construcción, mediante la presión pública. Diga no a los centros de datos y firme la petición que encontrará en NoDataCentersRockford.org. Cuidemos nuestro aire, nuestra agua y nuestra Tierra. Preservemos el mundo natural para todos y para el futuro de nuestro planeta.

Soy Susan Goldberg y esta es mi perspectiva.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Cynthia Grijalba-Durán.