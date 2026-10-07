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Perspectiva: Participa en el Mes de la Concientización sobre la Violencia Doméstica

Northern Public Radio | By Beth Ganion
Published October 7, 2026 at 9:00 AM CDT
Unsplash

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Cuando la gente piensa en el tema de violencia doméstica, suele considerarlo como un asunto privado; algo que sucede a puerta cerrada. Sin embargo, la realidad es que la violencia doméstica es un asunto público que nos afecta a todos.

Afecta a nuestras escuelas, nuestros lugares de trabajo, nuestros sistemas de cuidado de salud y nuestras comunidades. Los niños que presencian abusos pueden arrastrar sus efectos hasta la edad adulta. Los empleadores perciben el impacto a través de las ausencias laborales y la productividad disminuida. Amigos, vecinos y familiares a menudo quieren ayudar, pero quizás no sepan cómo hacerlo.

Por eso es que el Mes de la Concientización de la Violencia Doméstica es tan importante. Es una oportunidad para romper el silencio, desafiar mitos perjudiciales y recordarles a los sobrevivientes que no están solos. La concientización también significa prevención. Al hablar abiertamente sobre las relaciones saludables, el respeto, y señales de alerta del abuso, podemos ayudar a detener la violencia antes de que comience.

Poner fin a la violencia doméstica no es responsabilidad exclusiva de los sobrevivientes ni de las organizaciones que prestan servicios a las víctimas. Se requiere la colaboración de todos – padres, educadores, empleadores, comunidades religiosas y vecinos – para crear comunidades donde todos puedan vivir seguros y libres de abusos.

Este octubre, viste de morado, aprende a reconocer las señales, apoya a tu organización local contra la violencia doméstica e inicia las conversaciones que importan.

Me llamo Beth Ganion y esa es mi perspectiva.

Traducido del inglés por Carlos Loera

Beth Ganion
Beth Ganion earned her Bachelor of Arts from Loras College with a focus on Sociology and Public Relations. With a background in advocacy for homeless populations and nonprofit systems, Beth is passionate about educating and assisting populations that are underserved. Beth has lived in DeKalb County her whole life and strives to better this community.
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