Perspectiva: ¿Qué es mejor, la cirugía o las galletas?

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Hace poco me sometí a mi cuarta cirugía: una más y me ganaré una cena gratis. El noviembre pasado, me desgarré el menisco de la rodilla derecha y me tuve que someter a una cirugía artroscópida. Me recuperé maravillosamente y seguí haciendo lo habitual. Hasta que hace un mes me desgarré el menisco de la rodilla izquierda.

Años de fútbol, tenis, senderismo, maratones y ahora CrossFit. Como dijo una vez Indiana Jones: “No son los años, es el kilometraje”.

Al igual que el otoño pasado, el plan era el mismo. Esteroides. Descanso. Ningún progreso. Una resonancia magnética (MRI en inglés). El diagnóstico. Sip, desgarrado. Programar la cirugía con el mismo cirujano. Enjabona. Enjuaga. Repite.

El lunes pasado, a primera hora, me operaron. Mientras que yo permanecía en la sala de espera, entró el anestesiólogo, que ya llevaba puesto un cubrebocas. Se presentó y reconocí su nombre.

"Usted fue a la preparatoria con mi esposa", dije. “Ah, y le puso la epidural cuando tuvimos a nuestro hijo”. Pueblo chico, superficie grande. Así es Rockford.

Una enfermera me llevó en silla de ruedas al quirófano después de todo el papeleo y conocí al equipo. Una de las enfermeras notó mi nombre poco común y yo noté el suyo; gracias por el excelente trabajo, “Raven”. Después de una pequeña conversación, el anestesiólogo dijo que me estaba dando algo para relajarme y poco a poco me quedé dormido sin darme cuenta.

Lo siguiente que recuerdo es despertarme en la sala de recuperación tomando un Sprite. La cirugía fue un éxito y después de 30 minutos, salí caminando. Sí caminando bajo la guía de mi fisioterapeuta, quien justamente es mi esposa. Más tarde, mencionó algunas cosas que había dicho mientras recuperaba el sentido, de las que no recordaba nada, pero que, al parecer, tampoco eran incriminatorias. ¡Menos mal!

Hace poco le dije en broma a mi quiropráctico que tal vez me iría mejor allí sentado en el sofá comiendo galletas. Se rió y dijo: “Bueno, esto va a sonar extraño, pero no me molesta cuando mis pacientes se lastiman. Significa que están activos”.

Hummm, galletas. Pero, sí, estar activo es bueno y seguiré así.

Soy Wester Wuori, en camino hacia la recuperación, y esta es mi Perspectiva.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Cynthia Grijalba-Duran.