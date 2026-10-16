Cómo el fútbol ayuda a los estudiantes de habla suajili de Rockford a conectarse con su escuela

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Apenas unos segundos después de iniciar el partido, el equipo de fútbol de los Yellowjackets de Constance Lane anota un gol. El estudiante que anotó y casi la mitad de sus compañeros de equipo hablan suajili.

En la mayoría de las escuelas de Illinois, los dos idiomas más hablados son el inglés y el español. Pero, ¿cuál es la tercera? Bueno, en las Escuelas Públicas de Rockford, eso ha cambiado en los últimos años. El suajili acaba de superar al árabe.

Rockford dice que atienden a alrededor de 700 estudiantes de suajili. Según la Junta de Educación del Estado de Illinois, hay poco más de 1500 estudiantes de aprendizaje inglés de habla suajili en el estado.

La Escuela Primaria Constance Lane tiene más que cualquier otra escuela en Rockford. Tienen poco más de 200 niños suajili, lo que representa más del 30 % de la escuela.

“Me encanta apoyar a mi escuela”, dijeron Brien y Omari, estudiantes de cuarto grado que hablan suajili, mientras pateaban el balón justo antes de su partido. “Es divertido, podemos disfrutar jugando al fútbol y tenemos buena comida”. Lo que importa es divertirse con sus compañeros de equipo. ¡Sí, de verdad! Y apoyar a la escuela”.

Pero en los últimos años no había ningún estudiante de suajili en el equipo. Muchos obstáculos les impedían practicar el deporte que aman: desde el transporte hasta la comida y el equipo. Lograr que vistan la camiseta de los Yellowjackets y pasen alegremente junto a los defensores ha requerido años de inversión tanto en el campo de juego como en el salón.

“Solía sentarme con aquellos estudiantes que realmente no entendían lo que estaba pasando en la lectura. Haré que entiendan, interpretaré del inglés al swahili. Pero ahora estoy en esta posición y estoy en todas partes”, dijo Amerance Kimengele. Es una profesional de apoyo familiar del distrito. Se desplaza de una escuela a otra para traducir para los padres de habla suajili, ayudar a los alumnos a sentirse cómodos en clase y ponerlos en contacto con recursos como bancos de alimentos y clases de inglés.

Rockford Public Schools

La directora de educación multilingüe de Rockford, Johanna Poncio-Jordan, afirma que muchos de sus estudiantes de habla suajili son refugiados y solicitantes de asilo procedentes de países como Tanzania y la República Democrática del Congo.

“Cada vez que voy a la [casa], veo a los ocho niños estudiantes que tienen en casa, y solo está la abuela”, dijo Poncio-Jordan. “Me explica que está sola. El abuelo todavía está en el campo de refugiados, al igual que el padre. No los han visto”.

Dice que el número de estudiantes de suajili que llegan a Rockford ha disminuido desde que el gobierno de Trump cerró el país a casi todos los refugiados.

Poncio-Jordan dice que algunos llegan sin mucha educación formal, otros sin saber mucho inglés. Al venir de campos de refugiados, también necesitan apoyo para superar el trauma.

“Pasaron de estar en un campo de refugiados a estar aquí y ahora están en la escuela secundaria”, dijo. “¿Puedes imaginar el choque cultural?”

Tienen que enseñar a algunos recién llegados las normas básicas de las escuelas estadounidenses y lo que se conoce como “inglés de supervivencia”, como “así es como le dices a tu maestro que necesitas ir al baño”.

Hace unos años, Constance Lane no contaba con personal de apoyo que hablara suajili. Confiaron en los dispositivos de traducción.

Ahora, cuentan con profesionales de apoyo familiar como Kimengele y tutores bilingües. Este otoño, el director de Constance Lane, Brian Doering, afirma que también abrirán un salón dedicado a los estudiantes recién llegados que necesiten el apoyo académico más.

“Pero nada de eso”, dijo Doering, “es lo mismo que tener un maestro bilingüe que hable suajili, que es a lo que nos gustaría llegar”.

Poncio-Jordan dice que, debido a la cantidad de estudiantes de suajili a los que atiende el distrito, necesitan ofrecer una clase completamente bilingüe. Tienen puestos publicados, pero es difícil encontrar maestros.

Sin embargo, en Constance Lane se observan mejoras reales. El año pasado, la escuela obtuvo las mejores calificaciones en el progreso del idioma inglés hasta alcanzar el dominio, lo que, según Doering, es un mérito de sus maestros y tutores.

También han tratado de hacer que los estudiantes de suajili sientan que son una parte importante de la escuela. Un letrero en la oficina principal dice “Aquí perteneces” en suajili. Los estudiantes se presentaron durante un “día de la cultura”. Y, por supuesto, está el fútbol.

El subdirector Mitch Wilson reflexiona mientras sale al campo. Comenzó hace unos años con un club extraescolar.

“'Soka Umoja'”, dijo, “que se traduce como 'Unidad a través del fútbol' en suajili”.

Wilson dice que realmente querían jugar, pero para participar, los estudiantes no debían tener faltas disciplinarias ni trabajos pendientes. Dice que ayudó a muchos de ellos a aprender a tener éxito en la escuela. Los deportes no solo eran una plataforma para sus habilidades futbolísticas, sino también para su amabilidad e integridad.

Pero seguía siendo un club independiente, no el equipo de la escuela. Este año, el objetivo era que se pusieran las camisetas de los Yellowjackets. Kimengele fue a los hogares para ayudar a las familias a firmar las exenciones necesarias. Los maestros donaron botines de fútbol. Alignment Rockford proporcionó comidas antes del partido. Muchos no tenían transporte, así que, según Wilson, convencieron al distrito para que les permitiera jugar todos los partidos en casa.

El día de las pruebas, todavía estaban llamando a los padres. Obtuvo la aprobación para un alumno de cuarto grado, Kyenge, justo cuando estaba a punto de irse.

“Fui y lo recogí de su parada de autobús”, dijo Wilson, “y había estado de mal humor todo el día porque pensaba que no se iba a quedar para las pruebas, lo que significaba que no iba a formar parte del equipo, y su rostro se iluminó”.

El día del primer partido, algunos de los niños se presentaron con jeans, así que Wilson tuvo que pensar rápido para encontrarles equipo.

“Estaba buscando en el armario de educación física, deseando poder encontrar unos pantalones cortos para estos chicos”, dijo Wilson, “y el profesor de educación física se comunicó por la radio y dijo: ‘¡Kyenge acaba de marcar el primer gol!’”. Eso iluminó mi día”.

Volvió a salir justo a tiempo para ver a Kyenge anotar su segundo gol del partido.

“Eso es algo que voy a recordar por el resto de mi vida”, dijo Wilson.

Este año, en el campo de juego, los integrantes del equipo de Constance Lane se comunican entre sí en inglés y en suajili. Y antes de su reciente partido de playoffs, toda la escuela se alineó en los pasillos. Aplaudieron y cantaron su nombre mientras el equipo avanzaba con sus camisetas de los Yellowjackets.

Un equipo, una escuela. Soka Umoja. Unidad a través del fútbol.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.