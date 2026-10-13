Qué es el “voto genérico”, el indicador que usan quienes dicen que los demócratas ganarán la mayoría en la Cámara de Representantes en las midterms

Por Carlos Chirinos

En el mundo de las predicciones políticas, las encuestas suelen ser la herramienta fundamental de los pronosticadores (aunque se sepa que no “predicen” el futuro comportamiento que pueda tener el electorado, sino que solo “reflejan” el momento en el que se hacen las preguntas). Sin embargo, a semanas de laselecciones de mitad de período, o midterms, del 3 de noviembre de 2026 hay un sondeo al que prestan mucha atención quienes quieren ver quién lleva la ventaja en la lucha por el control del Congreso, si los republicanos o los demócratas:el llamado generic ballot o voto genérico (que es la pregunta de intención de voto por partido).

Entre los titulares de los medios que muestran quién va adelante en el voto genérico están los meramente informativos, como este de The Hill del 23 de julio de 2026:‘Los demócratas aventajan al Partido Republicano por 11 puntos en la intención de voto genérica: encuesta, y otros son más especulativos, como el que presentaba el 8 de septiembre de 2026 el sitio web de la organización Brookings, un centro de estudios políticos de tendencia centro izquierda:‘Los demócratas van camino de superar las previsiones para la Cámara de Representantes de 2026’.

El voto genérico describe una de las preguntas más comunes de las encuestas electorales: si la elección para la Cámara de Representantes fuera hoy, ¿votaría por el candidato demócrata o por el republicano en su distrito? No se menciona a candidatos, como ocurriría en una encuesta para una carrera concreta, sino que enfrenta a los dos principales partidos. De allí viene su definición de “genérico”.

Los consolidados de voto genérico combinan varias encuestas nacionales para estimar la preferencia partidista del electorado para la Cámara de Representantes. No son un nuevo sondeo: son un promedio o una estimación estadística construida a partir de sondeos existentes. Cada organización decide cuáles incluir, cuánto peso darles y si ajustar o no sus resultados. Las más confiables suelen ser publicadas en sitios comoRealClearPolitics, elSilver Bulletin,The New York Times, oDecision Desk.

La metodología varía según cada organización: algunos consolidados emplean promedios simples y otros dan distinto peso a los sondeos, los ponderan, según su antigüedad, tamaño de muestra y calidad, o ajustan diferencias entre encuestadoras y tipos de votantes. Por eso dos consolidados pueden mostrar ventajas diferentes el mismo día.

El voto genérico funciona como un termómetro del ambiente electoral nacional. Puede revelar hacia qué partido se inclina la preferencia del electorado, cuánto desgaste sufre el partido que controla la Casa Blanca, o si una campaña, una decisión política o un hecho económico está modificando esas preferencias.

Ventaja demócrata en el voto genérico

Para estas elecciones, los demócratas llevan la delantera en las encuestas del voto genérico con una ventaja de 7.8 puntos porcentuales arriba de los republicanos, segúnel consolidado de encuestas que presentaba el 7 de octubre de 2026 el sitio web RealClearPolitics, un sitio especializado en estadísticas electorales e información política estadounidense.

Eso le da al Partido Demócrata una gran posibilidad de retomar el control de la Cámara de Representantes en estas midterms, de acuerdo con el análisis que hace elCentro para la Política de la Universidad de Virginia que dirige Larry Sabato, y que publica la Bola de Cristal de Sabato, una de las herramientas de pronóstico político de tendencia liberal más consultadas de Estados Unidos.

De concretarse este pronóstico se cumpliría con la tradición histórica estadounidense, que muestra que en las elecciones de mitad de mandato el partido que ocupa la Casa Blanca suele experimentar pérdidas en la Cámara Baja, como se indica este trabajo de Brookings.

Desde las midterms del segundo mandato del demócrata Franklin Delano Roosevelt en 1938, el partido que controla el Poder Ejecutivo ha perdido escaños en la Cámara de Representantes. De acuerdo conel Proyecto Presidencia Estadounidense de la Universidad de California en Santa Bárbara, ese patrón se ha roto solo dos veces: en 1998, durante el gobierno de Bill Clinton, cuando los demócratas ganaron cuatro escaños, y en 2002, cuando los republicanos sumaron ocho representantes bajo el mandato del presidente George W. Bush.

De acuerdo con unanálisis de los resultados de The New York Times publicado tras las elecciones de 1998, los demócratas se vieron favorecidos ese año por el rechazo que, de acuerdo con las encuestas, tenía la mayoría por lo que consideraban la politizacióndel affaire del presidente con la exbecaria Monica Lewinsky quelo llevó a un impeachment en diciembre de ese año y del que fue absuelto en el juicio político en el Senado en febrero de 1999.

En el caso de Bush, para 2002 el mandatario gozaba de una alta popularidad en medio de la ola de fervor nacionalista y respaldo popular a las acciones del gobierno federal en el inicio de la llamada Guerra contra el Terrorismo que generaron losatentados del 11 de septiembre de 2001. En esas elecciones, los temas deseguridad nacional y lucha contra el terrorismo coparon la atención del electorado.

Para estas elecciones de medio término de 2026, en cambio, el presidente Donald Trumpestá atravesando uno de sus momentos de más baja popularidad, según indican los sondeos de opinión, en parte por la persistencia del alto costo de la vida y el aumento del precio de los combustibles producto principalmente de la guerra contra Irán.

No es una bola de cristal electoral

La popularidad presidencial, junto a las encuestas sobre voto genérico para la Cámara de Representantes y el número de escaños que defiende el partido del presidente, permiten predecir con bastante acierto los resultados de las elecciones legislativas de mitad de mandato. Para estas elecciones, los republicanos lucen vulnerables en 16 distritos, mientras que los demócratas lo están en 6, de acuerdo con la evaluación que hace The Cook Political Report, una publicación independiente especializada en elaborar estimaciones sobre resultados electorales que es considerada como de centro en el ranking que hace MediaBias/Factcheck.

La actual mayoría republicana en la Cámara Baja es de tan solo 6 puestos.

El analista político y experto en pronósticos electorales Nate Silver advierte que en su modelo FLIPR (siglas de Pronóstico Basado en Indicadores Adelantados, Encuestas y Calificaciones de Expertos) la encuesta del voto genérico no da una “respuesta definitiva”.

“La intención de voto genérica es el dato individual más importante para FLIPR, pero no constituye su ‘respuesta definitiva’, ya que se combina con mucha otra información. Por ello, nuestra previsión para el voto popular en la Cámara de Representantes no es tan optimista para los demócratas: D +7.9”,escribió Silver en su columna de Substack el 29 de septiembre de 2026, refiriéndose a una ventaja de 7.9 puntos porcentuales por delante de los republicanos.

La encuesta del voto genérico es más útil cuando se analiza junto a otros indicadores: las encuestas de distritos competitivos, la marcha de la economía, las tasas de participación previstas y los mapas electorales.

En este último punto, los republicanos lograron cierta ventaja con la iniciativa promovida por el presidente Trump para que algunos estados hicieran una inusual modificación de sus mapas electorales a mitad de década.

La movida de manipulación de distritos electorales, conocida como gerrymandering, permitió a Texas redibujar el mapa electoral para favorecer a los republicanos en cinco distritos adicionales; Florida hizo lo mismo con cuatro distritos, Ohio, en dos y Luisiana, Alabama, Tennessee y Carolina del Norte redistribuyeron uno cada uno donde los republicanos lucen con ventajas para controlarlos. California reaccionó redibujando su mapa para favorecer a los demócratas en cinco circunscripciones adicionales. Virginia intentó lo mismo, pero la medida fue anulada por la Corte Suprema de Justicia.

Eso no significa que los partidos tengan la victoria asegurada con los nuevos mapas dibujados y que “se comporten como esperan quienes trazaron sus límites”, afirmó Amy Walter, editora del Cook Political Report citada en un trabajo de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

“Me fijo especialmente en el sur de Florida y el sur de Texas. Sobre el papel, las nuevas versiones de estos cuatro distritos se inclinaron fuertemente hacia Trump en 2024. En cada uno de ellos obtuvo una ventaja de unos 10 puntos. Sin embargo, en 2020, cada uno de estos distritos votó por Joe Biden por un margen de al menos 3 puntos. Dado el notable descenso del apoyo de los latinos a Trump, es más probable que estos distritos se comporten de manera más parecida a como lo hicieron en 2020 que en 2024”, aseguró Walter haciendo referencia a las encuestas que muestran cómo el presidente ha perdido apoyo en la comunidad hispana.

La geografía importa porque cada escaño se decide en un distrito electoral donde hay dinámicas políticas particulares que no necesariamente reflejan lo que se debate en Washington DC. Por eso, una preferencia nacional por un partido puede no traducirse de forma proporcional en el número de escaños obtenidos.

Al final, un partido puede concentrar grandes mayorías en algunos distritos y ganar allí por márgenes muy amplios, pero no sumar suficientes votos en otros distritos más disputados que definen el control de la Cámara. Eso implica que no necesariamente el partido que saque más votos a nivel nacional va a tener mayor representación en el Congreso, como ocurrió en 1996 y 2012.

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