Caídas de rayos, decapitaciones y 60 años de la “gárgola” más famosa de NIU

Hay un viejo refrán, que se repite a menudo y que probablemente hayas escuchado, que insiste en que “un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar”.

Desde el punto de vista científico, este dicho popular del siglo XIX es una completa tontería.

Francamente, los rayos caen con frecuencia en el mismo lugar varias veces.

Ya sea que contextualices esa información de forma literal o metafórica, el dicho y su imprecisión encarnan a la perfección la elaborada historia de una estatua de piedra.

En un jardín al aire libre entre Altgeld y Still Hall, en el campus de Northern Illinois University (NIU), se encuentra una criatura sonriente con rostro de murciélago que sujeta un escudo estriado con las garras.

Esta figura macabra, a la que se hace referencia cariñosamente como “Olive Goyle”, es en realidad una de las 11 estatuas de piedra originales de estilo grutesco que adornaban la fachada de la azotea de Altgeld Hall.

Esculpida en piedra caliza, la estatua de 130 años de antigüedad en realidad no es una “gárgola”, ya que históricamente el término solo se aplica a los canalones tallados.

Una obra "grutesca" es el término más preciso, ya que el ornamento quimérico es solo para decorar.

1 of 2 — olivegoyle2.jpg Despite her name and reputation, “Olive Goyle” isn’t actually a “gargoyle.” She’s a “grotesque,” since she never functioned as a waterspout. Board of Trustees of Northern Illinois University / NIU Image Library 2 of 2 — olivegoyle4.jpg One of Altgeld’s true gargoyles found on the turrets flanking the building’s central tower. As functional waterspouts, these creatures are distinguished by their dragon-like features and long necks. Northern Illinois University Archives

Entonces, ¿cómo fue que esta “figura grutesco” encontró un hogar permanente en los parterres, regalando sonrisas al alumnado de NIU? ¿Y cómo obtuvo el nombre de “Olive Goyle”?

Cuando se fundó la institución Northern Illinois State Normal School (ahora NIU) en 1895, el gobernador de Illinois era John Peter Altgeld.

Altgeld sostenía la creencia de que los edificios de las universidades públicas debían ser estructuras grandiosas y ornamentadas, emblemáticas del prestigio de la educación superior.

Durante el mandato de Altgeld como gobernador, se construyeron cinco castillos de estilo neogótico inspirados en la historia de las universidades públicas de Illinois.

El “Castillo en la colina” de Northern fue el primer edificio académico de la universidad y fue diseñado por el arquitecto de Chicago Charles E. Brush en estilo gótico Tudor. "La construcción finalizó en 1899".

A diferencia de los otros castillos universitarios de Altgeld, Brush integró gárgolas, grifos, búhos y figuras grutescas en su diseño final para darle al castillo un toque auténticamente gótico.

Siete figuras grutescas adornaban la torre central del edificio. Dos miraban hacia el lado oeste del edificio y otros dos estaban en el lado este, en posición simétrica.

La estatua grutesca conocida ahora como “Olive Goyle” estuvo una vez posada en un parapeto sobre la entrada oeste del edificio.

DeKalb County History Center Como una de las estatuas de piedra grutescas originales de Altgeld Hall, “Olive Goyle” estuvo una vez en los parapetos sobre la entrada oeste del edificio. Aquí está en 1897, cuando Northern Illinois State Normal School aún estaba en construcción.

Según cuenta la leyenda, esta misma figura grutesca fue desprendida de su lugar por un rayo durante la primera ceremonia de graduación de la universidad, el 21 de junio de 1900. Fue colocada de nuevo poco tiempo después.

A pesar de la persistencia de esta leyenda en el folclore del campus, lo único que sabemos con certeza es que el clima de ese día se caracterizó por “tormentas de lluvias prolongadas”.

De hecho, Altgeld Hall conservaría las 11 obras de piedra grutescas originales hasta algún momento entre 1930 y 1932.

Las fotos de archivo del edificio administrativo reflejan la ausencia de una estatua grutesca en la torre central del edificio después de esta fecha.

Se cree que esta figura grutesca, junto con otra de 1956, resultó dañada por una fuerte ráfaga de viento o por un rayo.

Ambas estatuas fueron en seguida desechadas.

Durante varios años, las figuras grutescas de Altgeld sostuvieron veletas de metal, lo que puede explicar su susceptibilidad a los rayos.

Durante una tormenta particularmente intensa en julio de 1980, una de las estatuas, derribada de su lugar por un rayo, abrió un agujero en el techo del edificio y destrozó un escritorio en la oficina de relaciones con colegios comunitarios.

Northern Illinois University Archives Los restos destrozados de una de las figuras grutescas de Altgeld que fue derribada de su lugar tras una intensa tormenta de verano el 16 de julio de 1980.

“Olive Goyle” fue la tercera figura grutesca en ser retirada del edificio después de que le cayera un rayo hace 60 años, el 14 de octubre de 1966.

Según un artículo del Northern Star escrito cinco días después, el impacto provocó una lluvia de escombros de piedra sobre la acera, lo que obligó a cerrar la entrada oeste del edificio.

Afortunadamente, nadie resultó herido y la estatua fue trasladada a las instalaciones de la universidad para evaluar los daños.

Después de que se determinó que no podía volver a su lugar, la estatua afectada permaneció tranquila en el almacén durante media década.

En 1971, el creciente interés por el paradero de la estatua grutesca impulsó la creación de un comité encargado de velar por el bienestar de los artefactos de la universidad.

Dos años después, el Comité Histórico de la Universidad trasladó la estatua a su ubicación actual, lo que brindó a los estudiantes la oportunidad de ver de cerca una figura grutesca.

El entonces archivista de la universidad, Joseph Bauxer, dijo al periódico Northern Star que la figura grutesca sería “tan permanente como los estudiantes lo permitan”.

1 of 2 — olivegoyle6.jpg “Olive Goyle” depicted here in Spring 1973 with her original head and a bouquet of dried flowers. This photo was taken around the time of her installation. Northern Illinois University Archives 2 of 2 — olivegoyle7.jpg A vibrant image of the statue as she appeared around 1985. This photo was taken from that year’s NIU Yearbook entitled “The Gargoyle.” NIU Digital Archives

La presencia de la estatua en el campus no pasó desapercibida para los estudiantes. De hecho, la recibieron con tanto cariño que se sugirió que el equipo deportivo de NIU cambiara el nombre de “Huskies” por el de “Grotesques” de NIU.

Disfrazar la figura grutesca para celebrar las fiestas, los eventos deportivos y la fiesta anual de bienvenida de NIU se convirtió en un ritual popular conocido como “bromas de disfraces”.

La estatua ha lucido muchas prendas durante su permanencia en el mini parque de Altgeld. A continuación, se presenta una pequeña colección de las elegantes prendas que ha lucido a lo largo de los años.

1 of 6 — Beatnik 5-2-1994.jpg You like jazz? Here's Olive in May 1994 dressed as a beatnik. This particular look was created for an NIU brochure advertising upcoming campus events. Kathy Fox, Daily Chronicle / DeKalb County History Center 2 of 6 — Santa Claus 5-2-1994.jpg Another festive look from the May 1994 photo shoot. Here she is as Father Christmas with graphic designer Carol Benthal-Bingley and Vice Chairperson of the Fine Arts committee Karlene Olesuk. Kathy Fox, Daily Chronicle / DeKalb County History Center 3 of 6 — uncle sam 2.jpg Olive rockin' the red, white, and blue dressed as Uncle Sam in July 1997. Daily Chronicle / DeKalb County History Center 4 of 6 — christmas 2.jpg Deck the halls... and the grotesque! An atypical Christmas tree from Dec. 1997. Daily Chronicle / DeKalb County History Center 5 of 6 — Scan_581.jpg Spring has hatched! A grotesque Easter egg from Apr. 1998. Daily Chronicle / DeKalb County History Center 6 of 6 — Hat & Scarf 12-19-2019.jpg Olive staying warm and stylish with NIU's winter apparel, Dec. 2019. Northern Illinois University Board of Trustees / NIU Image Library

En 1986, la estatua de piedra arenisca, de casi 90 años de antigüedad, lucía orejas claramente recortadas.

Se desconoce si este daño fue causado por años de intemperie, un accidente o un acto intencional de vandalismo.

El primer caso documentado de vandalismo contra la estatua ocurrió el 9 de abril de 1989, cuando se encontró desfigurada con pintura en aerosol verde fluorescente y amarilla.

El jardinero de la universidad, Robert Wallace, dijo al periódico Northern Star que los bromistas de la estatua “nunca habían hecho nada parecido” hasta ese momento.

No sería el último acto de vandalismo que sufriría la pobre estatua grutesca.

En noviembre de 1995, el año del centenario de NIU, el museo de arte de la universidad pidió a los estudiantes que presentaran sus ideas para un concurso para ponerle nombre a la estatua grutesca.

El concurso fue una idea original de la exdirectora del Museo de Arte de NIU, Peggy Doherty, y lo organizó Jo Burke, entonces estudiante de posgrado y futura directora del Museo de Arte de NIU.

El personal del museo redujo más de 150 propuestas a ocho semifinalistas.

La segunda ronda del concurso, publicada por el Northern Star, resultó en un empate triple entre los nombres “Phaethon”, “Bob” y “Olivegoyle”.

“Phaethon” se refiere al personaje trágico, Faetón, de la mitología griega que fue asesinado por uno de los rayos de Zeus para evitar el fin del mundo.

Y “Olive Goyle” es un juego de palabras divertido con el famoso personaje de la caricatura Popeye , Olivia Oyl.

En cuanto a “Bob”, sus orígenes siguen siendo desconocidos.

Los tres contendientes volverían a enfrentarse en una ronda final de votación para determinar al ganador.

En febrero de 1996, el Northern Star imprimió una boleta recortable con una casilla de verificación y tres fotos de la estatua grutesca, cada una vestida de manera adecuada para representar a cada personaje.

El concurso se cerró oficialmente el 7 de marzo de 1996.

The Northern Star Una papeleta de votación de la ronda final del concurso para elegir el nombre, tal como apareció en la edición del 22 de febrero de 1996 del Northern Star. Este recorte se conservó como parte de los archivos del periódico.

El ganador del concurso se anunció el 2 de abril de 1996 en un artículo del Northern Star titulado “Statue endowed with identity” (Identidad de la estatua nombrada), escrito por Grant Miller.

“Olivegoyle”, estilizado de esta manera, había quedado en primer lugar con 24 votos. El segundo lugar, “Phaethon”, fue superado por poco con un recuento final de 22 votos.

“Bob” obtuvo un contundente tercer lugar con solo cinco votos.

Jo Burke le dijo al Northern Star en 1996 que “ya era hora de que alguien le pusiera un nombre”, y agregó: “No sabía que era una hembra”.

Las historias en torno a las figuras grutescas de NIU (especialmente Olive) siguieron apareciendo en las páginas del Northern Star con el inicio del nuevo milenio.

Las renovaciones realizadas en Altgeld Hall a principios de 2001 incluyeron la restauración de los elementos decorativos grutescos que faltaban en el exterior del edificio. Estas figuras grutescas de reemplazo se hicieron a partir de moldes de las estatuas originales.

Se decidió que, después de 30 años en el jardín, Olive Goyle no volvería a su lugar original.

En su lugar, una estatua grutesca de reemplazo ocuparía su sitio sobre la entrada oeste.

Fue una decisión que resultaría fatídica ese mismo año.

Northern Illinois University Archives Dos estatuas grutescas refundidas a la espera de su instalación en la azotea del Altgeld Hall.

El 12 de mayo de 2001, mientras patrullaba, un oficial de policía de NIU hizo un espantoso descubrimiento en los jardines de Altgeld.

A la famosa estatua grutesca de NIU le faltaba su característica sonrisa, por no hablar de toda su cabeza.

Tras haber sido cortada con un cincel cerca de la base del cuello, todo lo que quedaba era una columna de varillas de acero que reforzaba la estatua internamente.

Se encontraron huellas en el lodo y un oficial tomó fotografías con una cámara desechable.

Algunos informes a lo largo de los años han afirmado de manera inexacta que esta primera decapitación ocurrió en enero de 1996 o 2000.

Una combinación de pruebas fotográficas e informes policiales no corrobora estas afirmaciones.

Parece que esta primera investigación logró recuperar y volver a colocar la cabeza de la pobre Olive en junio de 2001.

Un artículo de Northern Star de 2006 sugiere que la cabeza se volvió a encontrar a la mañana siguiente fuera de Swen Parson Hall.

Las sospechas recayeron naturalmente sobre las fraternidades universitarias, pero aún no se ha identificado al o a los decapitadores detrás de esta primera decapitación.

Zorayda Ortiz / The Northern Star “Don't look behind you” (No mires hacia atrás), dice el texto original. Aquí está Olive tal como apareció en junio de 2001, después de los acontecimientos de su primera decapitación a manos de un ladrón desconocido. La línea oscura a lo largo de la base de su cuello es donde se volvió a unir la cabeza.

La palabra clave aquí es “primera”, ya que la pobre Olive Goyle solo conservaría su cabeza rescatada durante otros cuatro meses.

En la noche del 30 de septiembre de 2001, un guardia de seguridad del campus que hacía su ronda nocturna descubrió que la estatua estaba una vez más sin cabeza.

En la escena del crimen se encontraron algunas piedras desgastadas y un ladrillo volcado, pero la cabeza de la estatua grutesca no estaba a la vista.

La segunda decapitación golpeó más arriba en la estatua que la primera, justo debajo de su barbilla.

Carrie Wieg / The Northern Star Olive tal como apareció el 2 de octubre de 2001 después de los acontecimientos de la segunda decapitación. La cicatriz a lo largo de la base de su cuello, producto de la primera decapitación, es claramente visible.

En un esfuerzo por lograr que la cabeza regresara, The Northern Star organizó un segundo concurso de nombresen octubre de 2001.

Aunque este segundo concurso no logró facilitar el regreso de la cabeza, sí consiguió cambiar el nombre de la estatua.

Durante un período de tiempo a principios de la década de 2000, se llamó “Homer J. Goyle” en homenaje a Dan Castellaneta, exalumno de NIU y voz de Homero Simpson.

Si bien la estatua se había vuelto a unir con su cabeza cercenada después del primer ataque, no ocurriría lo mismo con el segundo.

Hasta el día de hoy, el o los perpetradores y la cabeza original de la pobre Olive siguen prófugos.

Durante más de una década, Olive seguiría siendo una figura sin cabeza en los jardines de la universidad.

La imagen de la estatua sin cabeza inspiró naturalmente a los estudiantes a crearle cabezas temporales a lo largo de los años, a menudo hechas de nieve o calabazas talladas.

1 of 2 — headless.jpg Olive Goyle in June 2013, prior to her restoration. This is how she appeared on campus for over a decade. NIU Media Services 2 of 2 — snowhead.jpg Olive with a temporary snow head in January 2012. NIU Media Services

No fue hasta junio de 2013 que Olive recibió una nueva cabeza, cortesía de Vanguard Sculpture Services, Ltd en Milwaukee, Wisconsin.

Según la presidenta y propietaria de Vanguard, Beth Sahagian-Allsop, la nueva cabeza de Olive, hecha de concreto, se esculpió primero en arcilla utilizando fotos de referencia de otra estatua de la azotea.

“[La universidad] quería que se pareciera lo más posible a las gárgolas existentes”, dijo Sahagian-Allsop. “Nuestro trabajo consiste en reproducir fielmente esa escultura en otro material. Así que eso es básicamente lo que hicimos, excepto que creamos el modelo”.

El proceso de fotografiar, esculpir, fundir e instalar una nueva cabeza tomó alrededor de un mes, y Vanguard todavía conserva el molde en caso de otra decapitación.

1 of 4 — mold.JPG A latex mold being made of Olive's new head sculpt in 2013. Beth Sahagian-Allsop / Vanguard Sculpture Services, Ltd. 2 of 4 — roof top sample.JPG The rooftop grotesque that served as the model for Olive's new head taken in 2013. Beth Sahagian-Allsop / Vanguard Sculpture Services, Ltd. 3 of 4 — lowering head.jpg Olive's new head being lowered into place in June 2013. NIU Media Services 4 of 4 — post restoration.jpg A successful restoration! NIU Media Services

Con su sonrisa recuperada, Olive sigue pasando el tiempo como una centinela desgastada que vigila la intersección de Castle Dr. y College Ave.

Suele aparecer en las sesiones de fotos de graduación, y la fundación de NIU tiene una sociedad de donantes universitarios leales que lleva su nombre en su honor.

Así que, la próxima vez que paseen por la laguna, no se les olvide visitar a Olive.

Incluso después de 60 años de bromas de disfraces, rayos y mala suerte en general, ella te ofrecerá con gusto su sonrisa característica cuando pases por allí.

Spencer Tritt / WNIJ

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera y Jessica Arzate.