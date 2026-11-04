El secretario de energía de EE. UU. visitó Byron en una gira por varios estados para anunciar inversiones nucleares por valor de 5 mil millones de dólares

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El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) anunció un compromiso de préstamo condicional de hasta $5 mil millones para financiar las mejoras y los esfuerzos de modernización en las instalaciones nucleares de Constellation Energy.

Constellation afirma que estos fondos se asignarán a las seis centrales nucleares de Illinois, ubicadas enBraidwood, Byron, Clinton, Dresden, LaSalle y Cordova.

Se asignarán fondos adicionales al Calvert Cliffs Clean Energy Center en Maryland y al Limerick Clean Energy Center en Pensilvania.

El anuncio lo hizo el martes 27 de octubre el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright , a la sombra de las torres de refrigeración gemelas del Byron Clean Energy Center.

Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Energía, se espera que esta inversión agregue casi 1,1 gigavatios a las redes eléctricas de varios estados y abastezca a más de 930 000 hogares.

Wright presentó el préstamo federal como un hito importante diseñado para fomentar “un renacimiento nuclear estadounidense”.

“La forma de reducir los costos de la energía”, dijo Wright, “es aumentar nuestra producción de energía, no celebrar el cierre de plantas ni impedir la construcción de plantas nuevas”. Es una adición de energía. Esa es la forma de impulsar el crecimiento económico, fomentar la seguridad nacional y permitir que las personas tengan una vida mejor”.

El representante estadounidense Darin LaHood también habló en el evento del martes y afirmó que la energía nuclear es “una parte fundamental de nuestro futuro energético”.

“Modernizar las instalaciones que ya tenemos”, dijo LaHood, “es una forma práctica de fortalecer nuestro sector energético y apoyar a los trabajadores y a las comunidades que dependen de esta industria. Al invertir en nuestras instalaciones existentes, avanzar en nuevas tecnologías y apoyar a los trabajadores que hacen posible esta industria, podemos suministrar electricidad más confiable y asequible, al tiempo que fortalecemos nuestra economía y seguridad nacional”.

Al anuncio en Byron también asistieron el director de Financiación de la Oficina de Dominio Energético del Departamento de Energía, Gregory A. Beard, el senador del estado de Illinois, Li Arellano Jr. y los representantes del estado de Illinois, Sue Rezin y Bradley Fritts.

La inversión del Departamento de Energía en la energía nuclear se produce en un momento en que el gobierno de Trump ha reducido significativamente el apoyo federal a otros proyectos de energía limpia, como la eólica y la solar, en todo el país.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.