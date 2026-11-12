De refugiada sin hogar a líder empresarial: una mujer lao enseña a los demás sobre su cultura mientras construye una comunidad

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Una artista de Elgin empodera a otras personas al ayudarlas a cumplir sus sueños mientras educa a la comunidad sobre su cultura, la cual ella no conocía hasta que fue adulta.

Niphaphone Laura Robertson es la fundadora de Beautiful Potential Consulting LLC, autora, consultora y más. Su familia es de Laos, un país del sureste asiático. Llegaron a Estados Unidos con $ 40 y una bolsa de ropa. Eso fue a finales de la década de 1970, cuando ella era una niña pequeña. Era demasiado joven para recordar por qué sus padres, junto con sus dos hermanos, dejaron su país de origen.

“Nunca supe nada sobre mi historia”, explicó. “Solo sabía que éramos pobres y que habíamos venido aquí en busca de una vida mejor, y eso era todo lo que sabía. Mi papá nunca nos habló sobre eso”.

Los primeros recuerdos de Robertson se remontan a un pequeño apartamento en Elgin. Otros refugiados de su país también vivían en el edificio. Dijo que cuando sus familiares llegaran a Estados Unidos, se encontrarían, por lo que la zona estaba llena de refugiados. Su infancia parecía normal.

Pero los buenos tiempos se desvanecieron cuando Robertson comenzó la escuela.

“Odiaba el recreo”, dijo, “porque cada vez que salía, me molestaban por ser asiática, y me decían cosas como ‘china’ o ‘japonesa’. Miren esto; se burlaban de mis ojos".

No paraba con los niños. Dijo que un maestro de cuarto grado le dijo que no pertenecía a este país. Robertson se lo comunicó al director de la escuela y, un par de semanas después, el maestro ya no estaba allí. Robertson no estaba seguro de por qué.

Las cosas empezaron a cambiar. Robertson se hizo amiga de otra niña lao y formó más amistades. Pero luego sus días volvieron a oscurecerse.

“Era demasiado asiática para los estadounidenses”, dijo, “y luego, a medida que crecía, era demasiado estadounidense para mi propia cultura”. Así que pasé por un período muy oscuro de mi vida cuando era adolescente y me juntaba con la gente equivocada y esas cosas”.

Esto provocó un problema con su familia. Querían que mostrara más de su cultura lao, pero ella no sabía cómo hacerlo. Decidió irse a vivir con su familia a Kansas City, pero eso no funcionó.

Estaba saliendo con un chico y terminó mudándose con su madre, una mujer negra a quien llama cariñosamente “Momma Sonya”.

Robertson fue a la escuela secundaria allí y se sumergió en la cultura negra.

“Era una de las únicas asiáticas allí”, agregó, “pero la gente no se metía conmigo porque pensaban que era negra. Pensaron que era una chica negra de piel clara. Por cómo Momma Sonya me peinó y todo eso, parezco una niña negra, una niña mestiza”.

Encontró el camino de regreso a Elgin y se graduó de la escuela secundaria. Incluso después de eso, volvió a Kansas City para vivir con Momma Sonya durante un tiempo antes de regresar a casa.

“Momma Sonya me enseñó a tener una voz”, agregó Robertson, “a hablar por mí misma, a amarme a mí misma, y creo que todo lo que me enseñó en mi adolescencia llegó justo a tiempo y era justo lo que necesitaba para seguir adelante en mi carrera corporativa, porque mi primer libro también habla de las dificultades que tuve como asiático-estadounidense en el mundo corporativo”.

Su primer libro se titula "Forty Dollars and a Dream: Breaking Through the Bamboo Ceiling." Detalla la historia de su familia, su viaje a Estados Unidos, la historia de su padre y otros momentos de su vida.

Su difunto esposo, que falleció el año pasado de cáncer de pulmón en etapa 4 tenía una tarea universitaria en la que debía escribir sobre alguien que venía de otro país. Él quería escribir sobre ella, pero ella no tenía ni idea de su historia.

Llamó a su papá. La derivó a Jane Scott, que formaba parte del comité de refugiados de la Primera Iglesia Presbiteriana de Kingsport, Tennessee. La iglesia había patrocinado a su familia cuando llegaron a Estados Unidos. Scott le envió a Robertson la información que tenía, incluido un recorte de periódico sobre su familia. Eso no le dio a Robertson el panorama completo, así que se comunicó con su padre. Él aceptó decirle lo que ella quería saber. Robertson grabó su conversación de dos horas.

“Me dijo que la razón por la que lo guardó durante tanto tiempo es por el miedo a que los comunistas fueran tras él”, explicó Robertson, “porque se escapó, y por eso tenía miedo de que se enteraran, porque se supone que no debes hablar de eso. Por eso era un secreto tan grande”.

Robertson ha escrito algunos libros más.

"No, Cancer! He's Taken” fue coescrito con su difunto esposo, Marcello. El libro fue escrito mientras él lidiaba con la enfermedad. Al principio, le dijeron a la pareja que tenía una infección sinusal. Esto fue en 2024. No le diagnosticaron cáncer hasta meses después.

“No lo estaban tomando en serio”, dijo Robertson. “Simplemente seguían enviándolo de vuelta a casa. Y esta vez, me convertí en esa voz, hablé y dije: “No”. Así que aceptaron quedarse con él”.

Se le hizo una tomografía y fue entonces cuando los médicos dijeron que podría tratarse de un cáncer de pulmón, pero una biopsia no lo confirmó. Ese octubre, Marcello tuvo una convulsión. Ese fue el día en que descubrieron que tenía cáncer de pulmón en etapa 4 que había hecho metástasis en su cerebro. Falleció el año pasado.

Robertson administra algunos espacios de belleza y creativos en Elgin.

Provided by Niphaphone Laura Robertson. Teni Ajayi y Niphaphone Laura Robertson.

Dos jóvenes emprendedores acordaron recientemente alquilar uno de los espacios. Teni Ajayi y su socia, Zatoriya Averhart, instalarán una tienda de productos de belleza de propietarias negras en una de las suites. La tienda se llamará Muskata Beauty Hub.

Averhart dijo que, gracias al apoyo de Robertson, otros niños de la comunidad verán que pueden hacer lo que quieran.

“No tenemos que esperar hasta los 30 o 40 años”, dijo. “Podemos hacerlo mientras tengamos 20 años y lograrlo siempre y cuando tengamos ese plan para hacerlo y también el apoyo”.

Ajayi dijo que Robertson la hace sentir motivada y empoderada.

“Quiero que otras personas se sientan así”, dijo. “Y planeamos tener muchos eventos aquí, y crear otra comunidad aquí para las personas de esta zona, así como para los adolescentes que están creciendo y los niños que pueden ver que pueden hacer de su vida lo que quieran y que hay personas que los apoyarán”.

Algunos de los servicios que se ofrecen en las suites incluyen trenzado de cabello, barbería, microblading y servicios de spa, entre otros negocios.

Robertson dijo que tiene proyectos en camino que expandirán su marca fuera de Elgin. Uno de ellos es el Salón Internacional de la Fama de la Música Rap.

Dijo que sus luchas no son en vano.

“Tengo 10 personas aquí”, dijo, “y todas están viviendo y cumpliendo sus sueños. Y es solo otro recordatorio de que cuando dejé ese trabajo en 2019, cuando Dios me dijo que me fuera, fui obediente. Esto es solo otro recordatorio de que Dios dice: “Estás dando los pasos correctos””.

Con eso en mente, planea seguir usando sus plataformas para ayudar a impulsar a otras personas.

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Copy Edited by Eryn Lent