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El jefe de policía de NIU, Jason John, emitió un comunicado a la comunidad del campus el viernes 20 de noviembre en el que ofrecía información actualizada sobre una denuncia de agresión sexual presentada el 13 de octubre de 2026.

Se informó que la presunta agresión sexual ocurrió esa mañana en Gabel Hall, que está ubicado en el campus de NIU.

En respuesta, NIU emitió una advertencia para el campus y brindó "atención y apoyo sensibles al trauma a la persona que presentó la denuncia".

La investigación continuó durante varias semanas.

John afirma que, tras llevar a cabo una investigación exhaustiva, se determinó que la agresión sexual denunciada no se produjo y que fue fabricada. El comunicado a la comunidad del campus indica que el incidente ya no representa una amenaza.

Más información del comunicado (traducido del inglés):

Presentar una denuncia falsa ante la policía es ilegal y puede desviar los recursos de seguridad pública de donde se necesitan. NIU está tomando las medidas adecuadas para abordar el asunto de conformidad con las políticas aplicables y los procesos legales.

Aunque ahora sabemos que esta situación no ocurrió, no queremos que este resultado disuada a nadie de denunciar una conducta sexual inapropiada u otro comportamiento preocupante. A todas las personas que se presenten, ya sea como sobrevivientes o como testigos, serán escuchados, apoyados y tratados con cuidado y respeto.

La Policía de NIU y la administración de la universidad se toman en serio todas las denuncias de conducta sexual inapropiada, y seguimos comprometidos a brindar apoyo y recursos a las personas sobrevivientes, a realizar investigaciones exhaustivas e imparciales y a hacer que los infractores rindan cuentas. Su seguridad y bienestar son importantes.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.