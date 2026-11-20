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Northern Illinois University recientemente organizó un taller para explorar los corridos, un género popular de la música mexicana conocido por sus historias.

El taller se llevó a cabo en la conferencia anual Treinta y Tres el 12 de noviembre en el Centro de Recursos Latinos de NIU. Se dividió en dos partes. En la primera parte, los participantes pudieron escuchar ejemplos de corridos tradicionales y cómo se escribían.

Un ejemplo de uno que se escuchó es “Adelita” del Trío González.

Ahora bien, ¿qué son los corridos?

Sandra Aguilera es una especialista en laboratorio de idiomas del College of Lake County e instructora en el College of Lake Forest. Enseña clases de paisajes sonoros y en algunas ocasiones, sobre corridos. Ella dio algunos antecedentes.

"Los corridos son muy importantes porque en esa epoca entre 1910 y 1920, no habia mucha forma de llegar a las personas y contarles la historia que había pasado en los campos de batalla", dijo, "y los corridos hacían una magnifica labor de propaganda de decir, 'bueno Pancho Villa es esta persona', o criticaban a Zapata o Villa ya según el bando en que pertenece. Entonces los corridos servían como evidencia de batallas también, no nada mas personajes sino batallas también de la revolución".

Aguilera dirigió el taller junto con Sonja Thrush, una profesora adjunta de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos en el College of Lake County. Thrush se especializa en dar clases sobre la revolución mexicana y los corridos.

Thrush afirma que sus experiencias como profesoras las llevaron a la conferencia en DeKalb.

“Eso sería realmente ideal para una presentación con Sandra”, dijo Thrush, “debido a su experiencia enseñando paisajes sonoros y a la mía enseñando sobre los corridos en la Revolución Mexicana. Así que preparamos una propuesta, y aquí estamos”.

La conferencia de este año se tituló “Ritmos de resistencia: música, interpretación y expresión cultural”, lo que, según Thrush, los atrajo.

“Bueno, vimos el tema de la conferencia de este año”, dijo, “Estaba buscando eventos en la zona que me llamaran la atención y, como alguien fascinada por la cultura latinoamericana, esto realmente me llegó al corazón”.

En la segunda mitad del taller, los participantes también pudieron tomar parte en una sesión interactiva en la que escribieron su propio corrido sobre el tema de su elección.

Christina Abreu, directora del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos y profesora asociada de Historia en la NIU, estuvo entre los participantes.

“Escribí un corrido sobre la diversidad académica, los centros académicos interdisciplinarios aquí en la NIU”, dijo, “y la solidaridad que tenemos entre nosotros con respecto a nuestros programas y el trabajo que hacemos para los estudiantes de la NIU”.

Al igual que los poemas, los corridos siguen una estructura de estrofas y un patrón de rima, que al final transmiten un mensaje. Fue una experiencia única.

“Pensar en los patrones de rima, en la elección de las palabras, en la poética de todo ello, creo que fue realmente divertido”, dijo. “Algo que no solemos tener la oportunidad de hacer, pero que también nos permitió, digamos, aprender unos de otros, de nuestras comunidades y de nuestras historias”.

También destacó lo que aprendió a través del taller interactivo.

“Fue realmente fascinante conocer la historia de la Revolución Mexicana”, dijo, “y, en particular, el papel de las mujeres en la Revolución Mexicana a través de su representación en los corridos. Me pareció una perspectiva nueva y muy interesante”.

Los corridos se difundieron aún más de boca en boca y ganaron popularidad gracias a la invención de la radio.

Hoy en día, han evolucionado y se han mezclado con otros géneros musicales, narrando problemas sociales dentro de las comunidades mexicanas y mexicoamericanas, manteniendo esas raíces profundas dentro de la cultura.

Puedes escuchar versiones modernas de corridos en los Tiny Desk Concerts de NPR cuando recibieron a Los Tigres del Norte como parte de su Mes de la Música Latina.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.