Qué se sabe sobre el impacto de la inmigración no autorizada en los alquileres y los precios de la vivienda

Por Wendy Selene Pérez

Según un posteo en X (antes Twitter) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del 25 de septiembre de 2026, “investigaciones” muestran que la entrada de trabajadores indocumentados sube los alquileres y los precios de las viviendas.

La agencia también afirmó que los precios de los alquileres han bajado en ciudades como San Antonio, Austin, Dallas y Houston, todas en Texas; Miami, en Florida; Phoenix, en Arizona; Atlanta en Georgia; Nashville en Tennessee; y Nueva Orleans en Luisiana, como efecto de los arrestos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), algo de lo que no hay pruebas como ya te contamos en otra nota.

Sin embargo, en Factchequeado no encontramos las “investigaciones” específicas a las que se refiere el DHS ni estudios que demuestren que las recientes caídas de los alquileres en esas 9 ciudades sean consecuencia de los arrestos, deportaciones o de la aplicación de las leyes migratorias.

Por otro lado, enviamos una serie de preguntas al DHS para tener detalles sobre su fuente, pero no respondió a estas cuestiones.

Hallamos un estudio de marzo de 2026 elaborado por dos economistas de la Reserva Federal en San Francisco y en Dallas que analiza qué ocurrió con el empleo y la vivienda durante el fuerte aumento de la inmigración no autorizada entre 2021 y 2024 y durante la desaceleración que comenzó después.

En ese documento de 65 páginas, los economistas Daniel Wilson y Xiaoqing Zhou señalan que, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, la entrada neta de esta categoría de inmigrantes sumó casi 7 millones de personas a la población del país entre 2021 y 2024 (1.75 millones por año), casi el doble que la inmigración legal.

Dicen que durante este periodo la llegada de tantos inmigrantes aumentó la necesidad de vivienda en algunas zonas de Estados Unidos, mientras que la cantidad de casas y departamentos disponibles no crecía al mismo ritmo.

Los investigadores estiman que, por cada 100 trabajadores que ya había en una zona, cuando se sumaba aproximadamente un trabajador inmigrante no autorizado, los alquileres subían alrededor de 1.4% y los precios de las viviendas 2.2%.

En su informe explican que muchos inmigrantes viven con más personas en una misma casa y también pueden trabajar en construcción. Y que trabajen en construcción puede ayudar con el tiempo, señalan, a que haya más casas y departamentos disponibles.

A partir de mediados de 2024, la llegada de inmigrantes comenzó a desacelerarse. Según los autores, recién a partir de febrero de 2025 salieron más inmigrantes no autorizados de los que entraron a Estados Unidos. Ese cambio ocurrió en un periodo en el que también se modificaron las políticas migratorias con el presidente Donald Trump, como el cierre de la aplicación CBP One para casos de asilo y otros programas más desde que comenzó su gobierno en enero de 2025.

Cuando la inmigración empezó a desacelerarse, los investigadores analizaron qué ocurrió con el empleo y encontraron que, en los lugares donde más se frenó la llegada de trabajadores inmigrantes no autorizados, también se frenó más el crecimiento del empleo, especialmente en la construcción y la manufactura.

Los autores también citan una investigación sobre la inmigración mexicana a Estados Unidos vinculada a la crisis del peso de 1995, que encontró que, a largo plazo, el trabajo de los inmigrantes en la construcción podía contribuir a reducir los costos y los precios de la vivienda. Esos resultados, sin embargo, corresponden a otro contexto y no evalúan los efectos de los arrestos recientes de ICE.

Otros especialistas señalan también que la construcción depende mucho de trabajadores inmigrantes

Un estudio elaborado poreconomistas de la Universidad de Utah, Amherst College y la Universidad de Wisconsin-Madison sobre el programa Secure Communities (2008-2013) plantea que las deportaciones tienen dos efectos opuestos en los precios de las viviendas (no de los alquileres): la menor demanda presionaría estos precios a la baja, perosegún los autores ese efecto sería temporal y lo superaría el impacto sobre la oferta, porque al tener menos trabajadores se construirían menos casas.

Estos economistas encontraron que los condados donde aumentó la aplicación de las leyes migratorias perdieron, en promedio, el equivalente a un año de construcción de viviendas en los 4 años siguientes.

Por otro lado, un análisis de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), una organización del sector, basado en datos de 2024 de inmigrantes en general (no solo de personas sin estatus migratorio), calcula que el 26.3% de los trabajadores de la construcción en el país son inmigrantes, y el 33% en los oficios de obra. La proporción sube a 39% en Texas, 41% en Florida y 42% en California. En algunos oficios supera la mitad: el 57% de los instaladores de paneles de yeso, 53% de los techadores y 53% de los pintores.

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