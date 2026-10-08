Los robos de bicicletas eléctricas y scooters aumentan en las últimas estadísticas de delitos de NIU

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El informe anual de seguridad y protección contra incendios de Northern Illinois University de este año muestra que la universidad experimentó un aumento sustancial en los robos de vehículos motorizados.

Según el informe, el aumento se atribuye al robo generalizado de bicicletas eléctricas personales y scooters.

En 2025 se denunciaron 43 robos de vehículos motorizados, en comparación con nueve del año anterior.

Jason John, jefe de policía de NIU, afirma que el robo de otros vehículos motorizados, como automóviles o motocicletas, no contribuye en la misma medida.

“Un aumento en los robos de bicicletas eléctricas y scooters eléctricos”, dijo John a WNIJ, “refleja las tendencias que se observan en muchos campus universitarios y comunidades de todo el país. Se trata principalmente de robos de vehículos eléctricos”.

La universidad ha puesto en marcha campañas de seguridad y concienciación que aconsejan a los estudiantes utilizar candados de alta calidad y estacionar sus bicicletas en lugares adecuados.

NIU también tiene una página web dedicada a la seguridad de bicicletas y scooters.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.