© 2026 WNIJ and WNIU
Northern Public Radio
801 N 1st St.
DeKalb, IL 60115
815-753-9000
Northern Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Los robos de bicicletas eléctricas y scooters aumentan en las últimas estadísticas de delitos de NIU

Northern Public Radio | By Sam Naftzger
Published October 8, 2026 at 12:00 PM CDT
Suzanne Tennant, NIU
/
https://www.niu.edu/parking/alternative-transportation/bikes-scooters.shtml

Read in English

El informe anual de seguridad y protección contra incendios de Northern Illinois University de este año muestra que la universidad experimentó un aumento sustancial en los robos de vehículos motorizados.

Según el informe, el aumento se atribuye al robo generalizado de bicicletas eléctricas personales y scooters.

En 2025 se denunciaron 43 robos de vehículos motorizados, en comparación con nueve del año anterior.

Jason John, jefe de policía de NIU, afirma que el robo de otros vehículos motorizados, como automóviles o motocicletas, no contribuye en la misma medida.

“Un aumento en los robos de bicicletas eléctricas y scooters eléctricos”, dijo John a WNIJ, “refleja las tendencias que se observan en muchos campus universitarios y comunidades de todo el país. Se trata principalmente de robos de vehículos eléctricos”.

La universidad ha puesto en marcha campañas de seguridad y concienciación que aconsejan a los estudiantes utilizar candados de alta calidad y estacionar sus bicicletas en lugares adecuados.

NIU también tiene una página web dedicada a la seguridad de bicicletas y scooters.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.
Sam Naftzger
Sam Naftzger is a general assignment reporter with Northern Public Radio. As a DeKalb native, they grew up listening to WNIJ on car rides to and from school with their dad. They are a graduate of Knox College and the Public Affairs Reporting program at the University of Illinois-Springfield. Naftzger previously worked at WNIJ as a multimedia producer for music program Sessions from Studio A. Outside of work, they enjoy writing fiction, playing the bass guitar and watching old B movies.
See stories by Sam Naftzger