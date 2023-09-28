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Sessions from Studio A - Walker

Northern Public Radio | By Spencer Tritt
Published September 28, 2023 at 6:55 PM CDT
Walker performing live in WNIJ's Studio A
1 of 5  — Walker Still 2.png
Walker performing live in WNIJ's Studio A
Walker performing live in WNIJ's Studio A
2 of 5  — Walker Still 5.png
Walker performing live in WNIJ's Studio A
Walker performing live in WNIJ's Studio A
3 of 5  — Walker Still 4.png
Walker performing live in WNIJ's Studio A
Walker performing live in WNIJ's Studio A
4 of 5  — Walker Still 3.png
Walker performing live in WNIJ's Studio A
Walker performing live in WNIJ's Studio A
5 of 5  — Walker Still 1.png
Walker performing live in WNIJ's Studio A

Walker is a singer, multi-instrumentalist, and producer currently based in Chicago. He joins us this week to play songs from his new album Good Man, which is now streaming everywhere. We'll also talk with Walker and his band about their backgrounds and music. Check out behind-the-scenes video from the live performance posted below.

Find more from Walker on Instagram and on his website.

Walker performing "Without You" live in WNIJ's Studio A

Walker performing "I Only Miss You" live in WNIJ's Studio A

Walker performing "Good Man" live in WNIJ's Studio A

Walker performing "It's Not (Her Eyes)" live in WNIJ's Studio A

Walker performing "you and i" live in WNIJ's Studio A

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WNIJ News Sessions From Studio A
Spencer Tritt
Spencer's creativity shows up in a variety of spaces on-air and online for WNIJ. He graduated from Northern Illinois University with a degree in Communications and Digital Media Production. Spencer's interest in multimedia comes from a mix of his love for arts and music with an interest in technology.
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