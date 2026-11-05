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Resultados electorales de Illinois 2026

Northern Public Radio | By Carlos Loera,
Joseph Kuntz
Published November 5, 2026 at 4:57 PM CST

Gobernador

AP Estimación: 92% Reportes • Última actualización: 5 de nov 2026 a las 9:42 a.m. CT

• Titular

JB Pritzker • ✓ Demócrata
2,351,390 59.7%
Darren Bailey Republicanos
1,454,075 36.9%
Otros candidatos Independiente / Por escrito
131,522 3.3%

Senado

AP Estimación: 93% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT

• Titular

Juliana Stratton • ✓ Demócrata
2,435,008 60.9%
Don Tracy Republicanos
1,501,955 37.5%
Otros candidatos Independiente / Por escrito
63,038 1.6%

Cámara de Rep. Distrito 1

AP Estimación: 82% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT

• Titular

Jonathan Jackson • ✓ Demócrata
155,062 70.5%
Christian Maxwell Republicanos
64,829 29.5%

Cámara de Rep. District 2

AP Estimación: 85% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT

Donna Miller ✓ Demócrata
152,436 72.9%
Michael Noack Republicanos
56,792 27.1%

Cámara de Rep. District 3

AP Estimación: 81% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT

• Titular

Delia Ramirez • ✓ Demócrata
137,104 75.8%
Angel Oakley Republicanos
43,679 24.2%

Cámara de Rep. District 4

AP Estimación: 83% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT

Patty Garcia ✓ Demócrata
108,020 71.0%
Lupe Castillo Republicanos
24,714 16.2%
Chris Getty Independiente
14,150 9.3%
Otros candidatos Independiente / Por escrito
5,336 3.5%

Cámara de Rep. Distrito 5

AP Estimación: 92% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:46 CT

• Titular

Mike Quigley • ✓ Demócrata
182,716 75.5%
Tommy Hanson Republicanos
59,162 24.5%

Cámara de Rep. Distrito 6

AP Estimación: 92% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT

• Titular

Sean Casten • ✓ Demócrata
158,492 62.5%
Niki Conforti Republicanos
95,167 37.5%

Cámara de Rep. Distrito 7

AP Estimación: 75% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT

La Shawn Ford ✓ Demócrata
163,022 89.0%
Chad Koppie Republicanos
20,040 10.9%

Cámara de Rep. Distrito 8

AP Estimación: 92% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:46 CT

Melissa Bean ✓ Demócrata
116,575 64.8%
Jennifer Davis Republicanos
63,262 35.2%

Cámara de Rep. Distrito 9

AP Estimación: 94% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:46 CT

Daniel Biss ✓ Demócrata
184,004 75.8%
John Elleson Republicanos
58,628 24.2%

Cámara de Rep. Distrito 10

AP Estimación: 96% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:40 CT

• Titular

Brad Schneider • ✓ Demócrata
160,849 69.8%
Carl Lambrecht Republicanos
69,583 30.2%

Cámara de Rep. Distrito 11

AP Estimación: 83% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:44 CT

• Titular

Bill Foster • ✓ Demócrata
150,391 65.4%
Jeff Walter Republicanos
79,669 34.6%

Cámara de Rep. Distrito 12

AP Estimación: 98% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 18:21 CT

• Titular

Mike Bost • ✓ Republicanos
194,651 69.7%
Julie Fortier Demócrata
84,768 30.3%

Cámara de Rep. Distrito 13

AP Estimación: 98% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:46 CT

• Titular

Nikki Budzinski • ✓ Demócrata
157,315 62.6%
Jeff Wilson Republicanos
93,863 37.4%

Cámara de Rep. Distrito 14

AP Estimación: 93% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:44 CT

• Titular

Lauren Underwood • ✓ Demócrata
148,101 62.5%
James Marter Republicanos
88,756 37.5%

Cámara de Rep. Distrito 15

AP Estimación: 98% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 18:20 CT

• Titular

Mary Miller • ✓ Republicanos
192,711 66.9%
Jennifer Todd Demócrata
95,350 33.1%

Cámara de Rep. Distrito 16

AP Estimación: 93% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:55 CT

• Titular

Darin LaHood • ✓ Republicanos
170,760 58.6%
Paul Nolley Demócrata
120,645 41.4%

House District 17

AP Estimación: 95% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:47 CT

• Titular

Eric Sorensen • ✓ Demócrata
141,531 60.1%
Dillan Vancil Republicanos
93,936 39.9%

Secretario de Estado

AP Estimación: 91% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 am CT

• Titular

Alexi Giannoulias • ✓ Demócrata
2,521,051 64.5%
Diane Harris Republicanos
1,390,790 35.5%

Fiscal General

AP Estimación: 91% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 am CT

• Titular

Kwame Raoul • ✓ Demócrata
2,398,115 61.3%
Robert Fioretti Republicanos
1,515,913 38.7%

Notas: Los resulatados electorales son escrutados por The Associated Press (Así es cómo NPR reportará los resultados electorales de 2026). Los candidatos que reciben menos de 5% de apoyo no son mostrados individualmente. Datos demográficos, de ingresos y de educación provienen de las estimaciones de cinco años de la American Community Survey 2020-2024. Las tendencias demográficas no se muestran para elecciones especiales o estados con menos de 10 condados que informan más del 50%. Los datos de desempleo a nivel del condado que se muestran son tasas preliminares de agosto de 2026, a través de la Oficina de Estadísticas Laborales. Los datos de desempleo a nivel de municipio provienen de los gobiernos estatales. Los márgenes presidenciales de 2024 se basan en los resultados finales certificados por los estados, según lo proporcionado por The Associated Press.

Traducido por Carlos Loera.
Carlos Loera
Carlos Loera is a graduate of Northern Illinois University with a Bachelor of Arts Degree in World Languages and Cultures with an emphasis in Spanish and Hispanic Studies and a minor in Latino/Latin American studies. He supports WNIJ's efforts to engage northern Illinois' Spanish-speaking communities through bilingual reporting, publishing and engagement. He is responsible for developing and managing Spanish-language content across broadcast, digital and social platforms. He is from Elgin, Illinois.

Carlos Loera es un graduado de Northern Illinois University con una licienciatura en Lenguas y Culturas del Mundo, con especialización en español y estudios hispánicos y especialización secundaria en estudios latinos/latinoamericanos. Apoya los esfuerzos de WNIJ para involucrar las comunidades hispanohablantes del norte de Illinois a través de reportajes, publicaciones y actividades bilingües. Carlos es responsable del desarrollo y gestión de contenido en español para plataformas de transmisión, digitales y redes sociales. Es originalmente de Elgin, Illinois.
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Joseph Kuntz
Joe is part of the IT support team at Northern Public Radio.
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