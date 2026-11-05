Resultados electorales de Illinois 2026
Gobernador
AP Estimación: 92% Reportes • Última actualización: 5 de nov 2026 a las 9:42 a.m. CT
• Titular
Senado
AP Estimación: 93% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT
• Titular
Cámara de Rep. Distrito 1
AP Estimación: 82% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT
• Titular
Cámara de Rep. District 2
AP Estimación: 85% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT
Cámara de Rep. District 3
AP Estimación: 81% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT
• Titular
Cámara de Rep. District 4
AP Estimación: 83% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT
Cámara de Rep. Distrito 5
AP Estimación: 92% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:46 CT
• Titular
Cámara de Rep. Distrito 6
AP Estimación: 92% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT
• Titular
Cámara de Rep. Distrito 7
AP Estimación: 75% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 a.m. CT
Cámara de Rep. Distrito 8
AP Estimación: 92% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:46 CT
Cámara de Rep. Distrito 9
AP Estimación: 94% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:46 CT
Cámara de Rep. Distrito 10
AP Estimación: 96% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:40 CT
• Titular
Cámara de Rep. Distrito 11
AP Estimación: 83% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:44 CT
• Titular
Cámara de Rep. Distrito 12
AP Estimación: 98% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 18:21 CT
• Titular
Cámara de Rep. Distrito 13
AP Estimación: 98% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:46 CT
• Titular
Cámara de Rep. Distrito 14
AP Estimación: 93% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:44 CT
• Titular
Cámara de Rep. Distrito 15
AP Estimación: 98% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 18:20 CT
• Titular
Cámara de Rep. Distrito 16
AP Estimación: 93% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:55 CT
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House District 17
AP Estimación: 95% Reportes • Última actualización: 4 de noviembre de 2026 a las 16:47 CT
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Secretario de Estado
AP Estimación: 91% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 am CT
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Fiscal General
AP Estimación: 91% Reportes • Última actualización: 5 de noviembre de 2026 a las 9:42 am CT
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Notas: Los resulatados electorales son escrutados por The Associated Press (Así es cómo NPR reportará los resultados electorales de 2026). Los candidatos que reciben menos de 5% de apoyo no son mostrados individualmente. Datos demográficos, de ingresos y de educación provienen de las estimaciones de cinco años de la American Community Survey 2020-2024. Las tendencias demográficas no se muestran para elecciones especiales o estados con menos de 10 condados que informan más del 50%. Los datos de desempleo a nivel del condado que se muestran son tasas preliminares de agosto de 2026, a través de la Oficina de Estadísticas Laborales. Los datos de desempleo a nivel de municipio provienen de los gobiernos estatales. Los márgenes presidenciales de 2024 se basan en los resultados finales certificados por los estados, según lo proporcionado por The Associated Press.
Traducido por Carlos Loera.