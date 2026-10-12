Verificación: No hay pruebas de que los arrestos de ICE expliquen la caída de los alquileres que el DHS atribuye a su política migratoria

Por Wendy Selene Pérez

El 25 de septiembre de 2026, la cuenta oficial del DHSpublicó en X que “está reduciendo tu alquiler, especialmente en los estados que cooperan con ICE”. Dijo que Texas, gobernador por el republicano Greg Abbott, concentró cerca de una cuarta parte de los arrestos de ICE en julio de 2026 y que registró las mayores caídas de alquiler del país: San Antonio (-4.8%), Austin (-4.3%), Dallas y Houston (alrededor de -3%). Añadió caídas en Miami (-2.6%), Phoenix (-4.2%), Atlanta (-3.2%), Nashville (-5.3%) y Nueva Orleans (-8%).

Afirmó que “investigaciones” muestran que la entrada de trabajadores indocumentados sube los alquileres y los precios de las viviendas, y que esa entrada “se ha revertido” en los estados que aplican el control interior más duro.

Por una parte, es verdad que “Texas concentró cerca de una cuarta parte de los arrestos de ICE en julio”. De los49,091 arrestos de ICE registrados en julio de 2026, 11,986 ocurrieron en Texas, según el análisis de Factchequeado de los datos de ICE obtenidos por elDeportation Data Project. Esto equivale al 24% del total, prácticamente una cuarta parte.

Sin embargo, con los datos existentes, no hay pruebas para afirmar que los arrestos o las deportaciones de ICE estén causando la caída de los alquileres. El DHS no dice de dónde sacó sus cifras, ni qué metodología usó. Factchequeado le preguntó y la agencia respondió, en general, solo con el mismo posteo.

Revisamos los índices de tres empresas especializadas en el mercado inmobiliario:Realtor.com yZillow, dos portales inmobiliarios de Estados Unidos que publican reportes mensuales de alquileres, yApartments.com, un portal de alquiler de apartamentos que pertenece a CoStar Group, una firma de datos inmobiliarios.

Las nueve cifras del posteo de DHS coinciden con las delreporte de junio de 2026 de Realtor.com, publicado el 14 de julio, aunque el DHS se refirió a los arrestos de julio.

En julio de 2026, el mes que corresponde a los arrestos citados por el DHS, las caídas de los alquileres fueron menores que el mes anterior. Mientras que Zillow y Apartments.com reportaron incluso aumentos en algunas de las ciudades. Ninguno de estos datos demuestran que los arrestos de ICE hayan causado las bajadas de los alquileres.

Específicamente, según elreporte de julio de Realtor.com, todas las ciudades citadas con datos disponibles cayeron menos que en junio de 2026. San Antonio bajó 4.5% (frente a 4.8% en junio), Austin 3.2% (4.3%), Miami 1.3% (2.6%) y Nashville 3.9% (5.3%). Realtor.com no publicó datos para Nueva Orleans en julio de 2026, así que no se puede verificar el -8% de ese mes.

Los otros dos portales inmobiliarios muestran cifras distintas, y a veces una tendencia opuesta.

En julio de 2026, Zillow calculó caídas de 1.8% en San Antonio y 0.9% en Austin. Houston quedó sin cambio (0.0%) y el resto subió: Dallas +0.1%, Phoenix +0.3%, Nashville +0.6%, Nueva Orleans +1.2%, Miami +1.4% y Atlanta +2.1%.

Apartments.com, en su reporte de julio de 2026, muestra caídas de 1.0% en San Antonio y en Phoenix, 0.9% en Houston y 0.2% en Austin, y aumentos en Dallas (+0.2%), Nashville (+0.3%), Miami (+1.5%) y Atlanta (+1.5%).

El DHS también dijo que Texas tuvo las mayores caídas de alquileres del país. Si bien algunas ciudades texanas tuvieron caídas importantes, según Realtor.com en julio de 2026, ciudades en otros estados, como Phoenix (-4.0%), en Arizona, y Nashville (-3.9%), en Tennessee, cayeron más que las ciudades texanas de Austin (-3.2%), Houston (-2.4%) y Dallas (-2.3%). Sólo San Antonio (-4.5%) superó a esas dos.

Las cifras de tresportalesl inmobiliarios no coinciden porque cada empresa mide algo distinto:

– Realtor.com mide la mediana de los alquileres anunciados en un momento determinado, para estudios y viviendas de hasta dos dormitorios, por lo que el resultado puede cambiar si cambia el tipo de viviendas que aparecen en el mercado.

– Zillow utiliza el Zillow Observed Rent Index (ZORI), un índice que sigue la evolución del alquiler de propiedades comparables a lo largo del tiempo y ajusta los datos para representar mejor al mercado dealquiler– Apartments.com, con datos de CoStar Group, combina investigación propia sobre el mercado inmobiliario, datos de Apartments.com y registros públicos para analizar cómo cambian los alquileres en más de 2,400 ciudades de un mes a otro y frente al mismo mes del año anterior

Los alquileres bajan donde más se construyó

Apartment List y Realtor.com muestran que las caídas se concentran en las ciudades con más construcción, y Zillow lo dice de San Antonio, Austin y Denver.

Realtor.com, en su reporte de junio de 2026, atribuyó a la construcción la larga racha de caídas en los alquileres. En casi tres años seguidos, el alquiler fue más bajo que en el mismo mes del año anterior. Según la empresa, el auge de la construcción de apartamentos ha superado a la demanda.

Zillow, también en junio de 2026, relacionó las caídas de los alquileres en San Antonio, Austin y Denver con el aumento de la oferta tras varios años de fuerte construcción. En junio, el 56.9% de los anuncios de San Antonio y el 64.3% de los de Austin ofrecían algún incentivo, como un mes gratis.

Apartments.com, en su informe multifamiliar de junio de 2026, señaló que los alquileres siguen bajando donde se construyeron más apartamentos nuevos: San Antonio (-3.4% en un año), Denver (-2.6%) y Austin (-2.6%).

Gráfico: Apartment.com. Disminución de los alquileres en junio de 2026 por ciudad. El suroeste de Florida se mantiene a la cabeza en cuanto a la disminución de los alquileres, con Fort Myers, Sarasota y Naples ocupando los tres primeros puestos por segundo mes consecutivo.

Para esta nota, además de las tres anteriores, revisamos otros dos índices.

Apartment List, una plataforma de búsqueda de apartamentos con su propio índice mensual, reporta que San Antonio tuvo en agosto de 2026 la mayor caída interanual de alquileres (5.1%) entre las áreas metropolitanas de más de un millón de habitantes, y Austin 2.9%. Su informe de junio de 2026 añade que los mercados que más han construido siguen viendo caídas importantes. Y su informe de mayo de 2026 señaló que, entre las 10 áreas con mayores caídas, varias están también entre las de más permisos de construcción multifamiliar: San Antonio, Denver, Phoenix, Tampa y Nashville.

Zumper, otra plataforma de alquiler que publica un reporte mensual de apartamentos de uno y dos dormitorios en 100 ciudades, encontró en sureporte de septiembre de 2026 que Texas domina las mayores caídas anuales en los alquileres de viviendas de un dormitorio, con Austin, Houston y Dallas a la cabeza. También atribuyó esas caídas a que en esas ciudades se construyeron muchos apartamentos en los últimos años y todavía hay muchos por llenar.

Los alquileres han bajado desde años atrás, según los reportes inmobiliarios

Entre febrero y julio de 2026, los arrestos de ICE pasaron de 29,241 a 49,571 al mes, un aumento de casi 70%, según datos del Deportation Data Project analizados por Factchequeado y por la agencia de noticias Associated Press (AP).

Según Apartment List, la caída interanual nacional tocó fondo en abril de 2026, con 1.6%, y desde entonces se ha ido reduciendo.

Los indicadores que analizamos muestran que los alquileres comenzaron a bajar mucho antes en algunas ciudades.

Según Realtor.com, los alquileres de Austin tocaron su máximo en septiembre de 2022, los de Dallas en julio de 2022 y los de Phoenix en junio de 2022. Febrero de 2026 marcó el nivel más bajo en 4 años en la renta media a nivel nacional para las propiedades de 0 a 2 recámaras en las 50 áreas metropolitanas más grandes, de acuerdo con Realtor.com.

Un análisis de Factchequeado de los datos en crudo de Apartment List, los alquileres de Austin están más de 20% por debajo de su máximo de 2022.

No encontramos estudios públicos que comparen ciudades con y sin cooperación con ICE y los niveles de pago de alquiler o precios de la vivienda.

Entonces, ¿hay algún efecto de ICE en los alquileres?

Sí hay indicios de un efecto local, pero no de que explique la caída general de precios.

A comienzos de 2026,John Burns Research and Consulting, una firma de investigación del mercado de vivienda con sede en California, hizo una encuesta para la Asociación Nacional de Apartamentos (NAA, por sus siglas en inglés) y encontró que el 40% de propietarios, desarrolladores e inversionistas dice que las políticas migratorias dañan el arrendamiento y la ocupación.

El informe concluye que las políticas migratorias de la presidencia de Donald Trump perjudican la demanda. En Florida, el 67% de los propietarios y desarrolladores inmobiliarios reportó efectos negativos; en Texas, lo hizo el 47%, según la encuesta. En el caso de Texas, el 21% de los propietarios y desarrolladores reportó un “impacto negativo significativo” y el 26% “algo de impacto negativo".

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