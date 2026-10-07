Informe: Los nuevos centros de datos podrían crear más de 120,000 puestos de trabajo en Illinois, aunque en su mayoría serían temporales

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Un nuevo estudio predice que los centros de datos que se espera construir en Illinois durante la próxima década crearían miles de puestos de trabajo y millones de dólares en nuevos ingresos por impuestos a la propiedad.

Sin embargo, muchos se muestran escépticos ante la posibilidad de que los supuestos beneficios cumplan sus promesas o superen las cargas medioambientales y energéticas.

El estudio del Illinois Economic Policy Institute proyectó que las nuevas inversiones en centros de datos por un valor de $ 57,000 millones hasta 2035 crearán 121,000 puestos de trabajo. La mayoría de esos puestos de trabajo serían temporales en el sector de la construcción y en otros sectores de la economía, y solo 2,800 de ellos serían puestos directos y permanentes.

Lea el informe: Centros de datos en Illinois de ILEPI y PMCR (en inglés)

Después de que los legisladores no aprobaran las regulaciones sobre los centros de datos en la sesión de primavera y el gobernador JB Pritzker suspendiera el programa estatal de incentivos fiscales para los centros de datos, se necesitaba un estudio exhaustivo para ayudar a orientar a los legisladores sobre cómo abordar las inquietudes de los residentes, según Frank Manzo, economista del ILEPI, una organización de investigación respaldada por los sindicatos que “promueve un crecimiento económico reflexivo para las empresas y las familias trabajadoras”.

“Actualmente existe un déficit de confianza entre el público, e Illinois puede garantizar el desarrollo responsable de los centros de datos para abordar ese déficit, y hemos ideado posibles formas de hacerlo”, afirmó Manzo.

Al reconocer la creciente desconfianza del público hacia los centros de datos y las preocupaciones por su elevado consumo de agua y energía, el informe presenta 10 propuestas de políticas que, según afirma, podrían proteger a los residentes y, al mismo tiempo, preservar la posición competitiva del estado para atraer el desarrollo de centros de datos. Muchas de ellas estaban en consonancia con un plan político que se estancó en Springfield en primavera, cuyo objetivo era poner límites a un sector sin dejar de promover el desarrollo económico.

“Una moratoria desvía las inversiones hacia los estados vecinos”, afirmó Manzo, y agregó que unas normas y unas medidas de protección claras “brindan seguridad a los promotores y pueden proteger a los contribuyentes”.

El Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas estimó que, a partir de 2025, los centros de datos recibieron un valor estimado de exenciones fiscales que superó los $660 millones.

Centros de datos e impuestos sobre la propiedad

Ya hay más de 240 centros de datos planificados o activos en Illinois, es decir, 19 por cada millón de habitantes.

El informe determinó que los centros de datos también generarían casi $300 millones en ingresos anuales por impuestos a la propiedad una vez que estuvieran en funcionamiento, lo que permitiría a los gobiernos locales reducir los impuestos a la propiedad de los residentes entre un 3% y un 10% si no se ofrecieran reducciones fiscales.

Manzo afirmó que el impacto de un centro de datos en los impuestos inmobiliarios locales dependería de su tamaño, y que los más grandes representarían una mayor parte de la factura. Dijo que el impacto también podría ser especialmente fuerte en los condados más rurales y pequeños, como DeKalb.

El informe muestra que, en 2024, mientras la empresa tecnológica Meta pagó $31 millones en impuestos a la propiedad por su nuevo centro de datos en el condado, los impuestos a la propiedad promedio en el condado de DeKalb aumentaron alrededor de un 2% en comparación con el 6% promedio en todo el estado.

“Cada comunidad local tiene que tener su propia voz y su propia voluntad expresadas en estos”, dijo en una entrevista Robert Bruno, profesor de la Universidad de Illinois que coescribió el informe con el ILEPI. “Pero como una posible fuente de ingresos que podría lograr muchas cosas buenas, es considerable y es una fuente colectiva de ingresos bastante confiable para las escuelas”.

Pero la ciudad también redujo los impuestos a la propiedad que se pagan por el extenso centro de datos de Meta, lo que disminuyó el impacto que podría haber tenido para los propietarios de viviendas, según Kristan Wong Karinen, investigadora de Good Jobs First, una organización nacional de políticas que aboga contra los subsidios a las empresas.

“La reducción de los impuestos no les ayuda en nada”, dijo, señalando la ley de Illinois que limita el monto que los gobiernos locales pueden aumentar en los impuestos a la propiedad en un solo año. “Simplemente perjudica cualquier tipo de beneficio que podrías haber obtenido de ello”.

Una de las recomendaciones del informe era prohibir las exenciones del impuesto a la propiedad local para que los centros de datos ayuden a reducir las cargas fiscales locales en una mayor medida.

Los puestos de trabajo creados serían en su mayoría temporales.

La mayoría de los centros de datos no emplean a muchas personas después de su construcción. Con la previsión de crear 2800 puestos de trabajo permanentes gracias a la inversión total de 57,000 millones de dólares, los promotores de centros de datos están gastando colectivamente 20,2 millones de dólares por puesto de trabajo permanente.

“Si se tratara de dinero completamente privado, sería otra historia”, dijo Anthony Elmo, otro investigador de Good Jobs First. “Este dinero de los contribuyentes debe incentivar realmente buenos empleos a largo plazo y no lo hace”.

Los investigadores del Instituto de Política Económica de Illinois afirmaron que muchos de los puestos de trabajo creados por los proyectos de centros de datos ofrecen buenos salarios, incluidos puestos de trabajo en la construcción con salarios de seis cifras. Según el informe, trece proyectos en 2020 y 2021 crearon 8000 puestos de trabajo en la construcción con salarios superiores a $100,000.

El informe también determinó que los centros de datos crearían 41,751 puestos de trabajo inducidos por la demanda de los consumidores en el transcurso de la próxima década en toda la economía. Se trata de empleos que van desde trabajadores de restaurantes locales hasta puestos en fábricas que elaboran materiales de construcción.

Elmo se preguntó si el crecimiento de los centros de datos seguirá siendo sólido, dada la reacción adversa del público y la probabilidad de que se enfrenten a más regulaciones.

Pero Manzo dijo que el contraargumento es que estos puestos de trabajo podrían ir a otro estado, algo que Elmo dijo que podría suceder de todos modos a medida que avanza la tecnología.

“A medida que puedan desarrollar su tecnología y su capacidad para gestionar centros de datos de forma remota y sin puestos permanentes, ¿cuántos de esos puestos permanentes desaparecerán?”. dijo Elmo.

Implicaciones energéticas

El informe reconoce que una desventaja de esos beneficios laborales y fiscales sobre la propiedad es el aumento del costo de la energía, impulsado por los centros de datos que consumen mucha energía y están siempre activos. Los autores estiman que el impacto en las facturas residenciales promedio sería de alrededor de $12 adicionales por mes, o $150 al año.

La estimación del informe se basó en lo que los investigadores denominaron un escenario de nivel medio, en el que los nuevos centros de datos añadirían 6,5 gigavatios de demanda energética a la red de Illinois para 2035, lo suficiente para abastecer a millones de hogares.

Según los investigadores, ese escenario aumentaría los costos del sistema eléctrico en general en casi un 10%. Otras proyecciones estiman que el impacto será mucho mayor.

Los datos de PJM, la organización regional de transmisión que gestiona los flujos de energía en el noreste de Illinois, pronostican que la demanda de electricidad de los centros de datos crecerá en 10,7 GW para 2035 solo en el territorio de ComEd, aunque no está garantizado que todos los proyectos entren en funcionamiento.

El resto del estado está conectado a la red de MISO, que se espera que registre un aumento de la demanda máxima del 35% para 2035 en los 15 estados de su territorio, impulsado en gran medida por el desarrollo de centros de datos en estados como Illinois, Indiana y Michigan.

El análisis realizado el año pasado por el Consejo Nacional de Defensa de los Recursos Naturales predijo que, para 2028, las familias promedio en el territorio de PJM verían un aumento de los precios de hasta $ 70 al mes .

El aumento de los costos de la electricidad no solo afecta a las facturas residenciales, sino que también puede perjudicar a las empresas, afirmó Jim Chilsen, portavoz de Citizens Utility Board, ya que los consumidores tienen menos ingresos disponibles.

“Una cosa que es horrible para la economía son las facturas de electricidad elevadas, porque cuando los consumidores destinan todo su dinero a facturas de electricidad cada vez más altas, no tienen dinero para usarlo para impulsar la economía en otros lugares”, dijo.

Recomendaciones de políticas

Muchas de las recomendaciones de políticas propuestas están en línea con la POWER Act, un proyecto de ley que habría obligado a los centros de datos a garantizar su propio suministro de energía renovable y que habría exigido permisos de uso del agua e informes de transparencia, entre otras disposiciones.

El informe también recomendó una prohibición a nivel estatal de los acuerdos de confidencialidad con los desarrolladores, ya que perjudican la confianza del público, que a menudo se queda con preguntas sobre los proyectos de centros de datos que no pueden responderse debido a los acuerdos. La POWER Act también prohibiría dichos acuerdos.

Los legisladores no aprobaron la Ley POWER en la sesión legislativa de primavera, pero los defensores se muestran optimistas de que el proyecto de ley avance durante la sesión de veto de otoño. Pritzker, a quien los defensores criticaron por su falta de compromiso con el tema la primavera pasada, pidió a los legisladores que actuaran la semana pasada.

El informe también proponía limitar los incentivos que el estado otorga a los desarrolladores de centros de datos. Los investigadores sugirieron elevar el umbral de inversión y el número de puestos de trabajo que crea un centro de datos para poder optar a una desgravación fiscal estatal, al tiempo que se reduce el número de años que dura el incentivo.

Christine Nannicelli supervisa la política de energías renovables en el Sierra Club de Illinois, que ha abogado por una normativa más estricta para los centros de datos. Dijo que Illinois debe dar prioridad a normas rigurosas, no solo a incentivos para las empresas que opten por aportar su propia energía renovable y crear puestos de trabajo.

“El momento de la verdad llega cuando hablamos de si estamos incentivando el buen comportamiento o si vamos a exigir el buen comportamiento”. dijo Nannicelli. “No se trata de ofrecer incentivos fiscales atractivos para hacer lo correcto. Realmente tenemos que elevar el nivel de este sector en su conjunto”.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.