Una mirada más cercana a los números de inscripción de otoño de 2026 de NIU

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Northern Illinois University acaba de publicar sus números de inscripción de otoño. El reportero de educación de WNIJ, Peter Medlin, se sentó con Sol Jensen, vicepresidenta de gestión de inscripciones, marketing y comunicaciones de NIU, para hablar sobre los detalles...

Peter Medlin (PM): La matrícula total en la universidad es de 15,811 estudiantes. Ha bajado alrededor del 1,7% con respecto al año pasado. El comunicado de NIU lo describió como inscripción "estable". ¿Cuál es su mayor conclusión de los números?

Sol Jensen (SJ): Sí, creo que estamos relativamente estables con la inscripción. Estamos contentos donde estamos. Creo que cuando miramos el año pasado, fue un año excepcional. Tuvimos las clases más grandes en una década y las mayores reinscripciones en 25 años.

No es que no estemos tratando de seguir creciendo, pero creo que, relativamente, donde estamos en este momento con los graduados de la escuela secundaria bajando y algunos de nuestros esfuerzos cambiando un poco más al espacio en línea y para adultos, creo que estamos muy entusiasmados con nuestra posición. [Sigue siendo] una clase de estudiantes de primer año muy fuerte con números fuertes, pero también el GPA más alto registrado en nuestra historia. Nuestras residencias están llenas. También somos los más altos en una década allí.

(PM): Mucha gente en educación habla sobre este "precipicio de inscripción", que hay menos estudiantes tradicionales en edad universitaria en proceso, lo que podría contribuir a los desafíos de inscripción continua. ¿Qué tan significativa es la matemática demográfica pura? Mencionaste la educación en línea. Tengo curiosidad por algunos de esos espacios que ves como áreas de crecimiento potencial. Vi que NIU tuvo una inscripción en línea récord este otoño.

(SJ): Tuvimos una inscripción récord [en educación en línea]. Ese es nuestro segundo año consecutivo. También agregaría que tuvimos otro año récord de inscripción en nuestra escuela de derecho. También tuvimos otro año récord para nuestro programa de honores. Entonces, de nuevo, no solo traer a cualquier estudiante, sino solo a estudiantes espectaculares que son excepcionales académicamente.

Los números y los datos son reales. El número de estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria está disminuyendo absolutamente en el estado y en todo el país. Aunque no creo que haya afectado demasiado a las universidades todavía, porque solo ha pasado un año o dos, ciertamente mientras miramos hacia adelante en los próximos cinco a 10 años, podríamos ver una disminución más significativa allí, por lo que también es importante centrarse en algunos de los estudiantes adultos y las oportunidades en línea que tenemos en NIU. Creo que estamos preparados para seguir viendo un crecimiento allí también durante la próxima década más o menos.

(PM): Otra área sobre la que quería preguntar es sobre los estudiantes internacionales. Obviamente, las universidades de todo el país han estado viendo disminuciones significativas durante el último año o dos. ¿Cómo se ven las cosas en NIU, especialmente cuando se trata de estudiantes graduados internacionales?

(SJ): Casi todos nuestros estudiantes internacionales, menos de unos 100 en el nivel de pregrado, están en el nivel de posgrado. Son un aspecto importante de nuestra comunidad. Añaden vitalidad y diversidad y diferentes culturas a nuestro campus. Hemos visto algunos descensos allí. Para nosotros, comenzó incluso en la etapa de solicitud, donde vimos algunas disminuciones bastante significativas incluso en los estudiantes internacionales que se postulan a NIU, hasta ver una disminución total del 16% en la inscripción internacional en comparación con este año en comparación con el año pasado.

Pero de nuevo, si lo llevas un paso más allá, hemos visto una disminución del 36% en los últimos tres años. Entonces, hemos visto ese cambio en los últimos dos años. Es un desafío con parte de la legislación, pero también con los estudiantes que obtienen visas y otros impactos que hacen que los estudiantes internacionales potencialmente consideren otros países.

(PM): Tengo curiosidad por el contexto más amplio de las tendencias de inscripción. Sé que en Illinois, por ejemplo, solo mirando las universidades públicas estatales, la Universidad de Illinois - Chicago y la Universidad de Illinois Urbana-Champaign tuvieron registros de inscripción este otoño. Sé que Illinois State University lo hizo el año pasado.

NIU, como dijiste, tuvo algunos grandes aumentos, especialmente en los nuevos estudiantes de primer año, el año pasado. La matrícula de NIU ha bajado un 17% en la última década. ¿Cómo se sienten, en general, sobre dónde están en comparación con algunas de las otras escuelas estatales?

(SJ): Bueno, no nos comparamos con las otras escuelas estatales. Creo que es importante que sepamos quiénes somos, a quién servimos y cuál es nuestra misión.

(PM): Pero son competencia, ¿verdad? ¿De alguna forma?

(SJ): Obviamente, hay estudiantes que miran a todas las diferentes instituciones, pero, en términos de números, todos somos escuelas con diferentes misiones, y a quién servimos es muy diferente. Servimos principalmente a la región del norte de Illinois. Si nos fijamos en nuestra población estudiantil, el 92-95% proviene de los condados del norte de Illinois. Sabemos que eso es lo que somos, a quién servimos, ahí es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo reclutando y desarrollando esas relaciones.

Volviendo, creo que estamos en un gran lugar. No creo que sea justo comentar dónde estábamos hace 10 años. Creo que lo importante es que si nos fijamos en los últimos cuatro o cinco años, que creo que sigue siendo un período de tiempo relativamente bueno, seguimos siendo la segunda inscripción más alta que hemos tenido en los últimos cinco años. Hemos estado muy estables. Hemos estado alrededor del mismo número, y ese número es bueno para nosotros como institución y cómo podemos continuar sirviendo a nuestros estudiantes de la mejor manera.

(Nota del editor: esta entrevista se ha editado para mayor claridad y brevedad)

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.